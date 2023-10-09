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Новости Фото Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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"Ялта ждет ВСУ": "Желтая Лента" продолжает сопротивляться рашистам в оккупированном Крыму. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Активисты движения "Желтая Лента" продолжают сопротивление российским захватчикам на территории временно оккупированного Крыма.

Об этом активисты сообщили в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Симферополь, Севастополь, Ялта, Евпатория, Белогорск, Коктебель не прекращают сопротивляться российским оккупационным властям. Несмотря на давление рашистов, активисты движения "Желтая Лента" продолжают борьбу.

Крым – это Украина, оккупантам этого не изменить!" - говорится в сообщении.

Читайте: Активисты "Желтой Ленты" продолжают рисовать патриотические граффити в оккупированном Крыму: "Ждем ВСУ". ФОТОрепортаж

Ялта ждет ВСУ: Желтая Лента продолжает сопротивляться рашистам в оккупированном Крыму 01
Ялта ждет ВСУ: Желтая Лента продолжает сопротивляться рашистам в оккупированном Крыму 02
Ялта ждет ВСУ: Желтая Лента продолжает сопротивляться рашистам в оккупированном Крыму 03
Ялта ждет ВСУ: Желтая Лента продолжает сопротивляться рашистам в оккупированном Крыму 04
Ялта ждет ВСУ: Желтая Лента продолжает сопротивляться рашистам в оккупированном Крыму 05
Ялта ждет ВСУ: Желтая Лента продолжает сопротивляться рашистам в оккупированном Крыму 06
Ялта ждет ВСУ: Желтая Лента продолжает сопротивляться рашистам в оккупированном Крыму 07

Автор: 

Крым (26409) активист (630)


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09.10.2023 12:49 Ответить
Бережіть себе, рідненькі.
Бог у поміч
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09.10.2023 12:54 Ответить
 
 