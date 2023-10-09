"Ялта ждет ВСУ": "Желтая Лента" продолжает сопротивляться рашистам в оккупированном Крыму. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Активисты движения "Желтая Лента" продолжают сопротивление российским захватчикам на территории временно оккупированного Крыма.
Об этом активисты сообщили в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"Симферополь, Севастополь, Ялта, Евпатория, Белогорск, Коктебель не прекращают сопротивляться российским оккупационным властям. Несмотря на давление рашистов, активисты движения "Желтая Лента" продолжают борьбу.
Крым – это Украина, оккупантам этого не изменить!" - говорится в сообщении.
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