"Ялта ждет ВСУ": "Желтая Лента" продолжает сопротивляться рашистам в оккупированном Крыму. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Активисты движения "Желтая Лента" продолжают сопротивление российским захватчикам на территории временно оккупированного Крыма.

Об этом активисты сообщили в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Симферополь, Севастополь, Ялта, Евпатория, Белогорск, Коктебель не прекращают сопротивляться российским оккупационным властям. Несмотря на давление рашистов, активисты движения "Желтая Лента" продолжают борьбу.

Крым – это Украина, оккупантам этого не изменить!" - говорится в сообщении.

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