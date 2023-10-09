Начальник управления Волынской ОВА подозревается в получении 51 тыс. грн взятки, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж
Начальник управления Волынской ОВО трижды получал взятку от предпринимателя за предоставление разрешений на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.
"В течение августа-октября 2023 года чиновник трижды получал от предпринимателя неправомерную выгоду. Она назначалась за предоставление разрешений на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Сам предприниматель занимается разработкой документов для получения субъектами хозяйствования таких разрешений", - говорится в сообщении.
Задокументировано получение начальником управления 51 тыс гривен. При получении последнего транша в 19 тыс. грн его задержали правоохранители.
В настоящее время суд избрал чиновнику меру пресечения в виде домашнего ареста.
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Та й сума якась дитяча. На одну вечерю у пристойному завєдєніі типу "Вєлюра".
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Куди дивляться "правоохоронні органи"?
Теж не на часі?
Панять и прастить....
це якийсь прикол???
а звільняють неугодних
потім ОПа призначає свого В,О,
юо вибори скоро
хоч по закону має керувати секретар міськради
але конституція на паузі
а вірніше під куйом, який на конституцію поклав боневтік
ну як на рояль...