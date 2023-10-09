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Начальник управления Волынской ОВА подозревается в получении 51 тыс. грн взятки, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Начальник управления Волынской ОВО трижды получал взятку от предпринимателя за предоставление разрешений на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

"В течение августа-октября 2023 года чиновник трижды получал от предпринимателя неправомерную выгоду. Она назначалась за предоставление разрешений на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Сам предприниматель занимается разработкой документов для получения субъектами хозяйствования таких разрешений", - говорится в сообщении.

Задокументировано получение начальником управления 51 тыс гривен. При получении последнего транша в 19 тыс. грн его задержали правоохранители.

В настоящее время суд избрал чиновнику меру пресечения в виде домашнего ареста.

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Начальник управления Волынской ОВА подозревается в получении 51 тыс. грн взятки, - Офис Генпрокурора 01
Начальник управления Волынской ОВА подозревается в получении 51 тыс. грн взятки, - Офис Генпрокурора 02
Начальник управления Волынской ОВА подозревается в получении 51 тыс. грн взятки, - Офис Генпрокурора 03

Автор: 

взятка (6166) Офис Генпрокурора (2476) Волынская область (996)


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Топ комментарии
+2
На сигарети, навіть не смішно після Резнікова.
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09.10.2023 13:12
+1
всего лишь подозревают??в нашкй стране это вообще ни о чем))через пару часов найдут хвойду которая подтвердит что эта мелочь случайно выпала из сумочки))
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09.10.2023 13:08
+1
А начальник управління мамою заприсягнеться, що він цей дріб'язок підібрав, щоб повернути власниці.
Та й сума якась дитяча. На одну вечерю у пристойному завєдєніі типу "Вєлюра".
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09.10.2023 13:16
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всего лишь подозревают??в нашкй стране это вообще ни о чем))через пару часов найдут хвойду которая подтвердит что эта мелочь случайно выпала из сумочки))
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09.10.2023 13:08 Ответить
А начальник управління мамою заприсягнеться, що він цей дріб'язок підібрав, щоб повернути власниці.
Та й сума якась дитяча. На одну вечерю у пристойному завєдєніі типу "Вєлюра".
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09.10.2023 13:16 Ответить
На сигарети, навіть не смішно після Резнікова.
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09.10.2023 13:12 Ответить
https://twitter.com/i/status/1710938673217245290 плани продавати яйця по 500 гривень ще попереду
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09.10.2023 13:25 Ответить
А не пора ли их на фиг расстреливать на месте, уверен что вся эта вакханалия во 100-раз уменьшится.
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09.10.2023 13:14 Ответить
І ЩО З ТОГО? Чого ви до нього притискалися? Ну взяв трохи, це не крадіжка в мільярдах, це не сліпий траст, це не Pandora Papers та Panama Papers, тут по дрібницях, ви не хочете заглянути в квартирки депутатів і колишніх президентів? Немає бажання там пошерстити? А прокурорів карттивих, а у кулі в лоба? там шукайте МІЛЬЯРДРИ ВІД МВФ і допомогу з США.
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09.10.2023 13:14 Ответить
Росія для розколу підтримки України на Заході поширює наратив про корупцію, - Зеленський Джерело:
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09.10.2023 13:21 Ответить
а що не так? Віслюк не винен, що жодного кума та співслуживця не годен посадити- бо атеїст ще від обрізання.
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09.10.2023 13:25 Ответить
вОмариканецький кугуте, вітаю із вилупленням та першим кукуріку. Йди в ОПу та займайся улюбленою справою сосання у неприродній спосіб ОПи. ===>>>
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09.10.2023 13:30 Ответить
А він один такий?
https://dumskaya.net/news/podarok-polkovnika-m-restorator-zelenskogo-i-lyu-179216/ua/ Подарунок полковника М.: «ресторатор Зеленського» і люди Гриневецького таємно роздобули немаленьку ділянку курортної землі біля моря неподалік від Одеси | Новини Одеси (dumskaya.net)
"...ділянку, яка належить до земель промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики та оборони й призначена для розвитку інфраструктури порту Чорноморськ, передали приватній компанії, що вказала своїм видом діяльності «допоміжне обслуговування водного транспорту» (якого саме, нам підказує її назва), за наказом тодішнього голови обласної військової адміністрації полковника Максима Марченка"
Куди дивляться "правоохоронні органи"?
Теж не на часі?
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09.10.2023 13:24 Ответить
Вы видели его машину?
Панять и прастить....
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09.10.2023 13:30 Ответить
хм..., что это за взятка такая для начальника?
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09.10.2023 16:19 Ответить
51к грн за декілька разів
це якийсь прикол???
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10.10.2023 18:45 Ответить
підстава
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11.10.2023 13:46 Ответить
крадуть всі мери,
а звільняють неугодних
потім ОПа призначає свого В,О,
юо вибори скоро
хоч по закону має керувати секретар міськради
але конституція на паузі
а вірніше під куйом, який на конституцію поклав боневтік
ну як на рояль...
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11.10.2023 15:21 Ответить
 
 