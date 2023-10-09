Начальник управления Волынской ОВА подозревается в получении 51 тыс. грн взятки, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Начальник управления Волынской ОВО трижды получал взятку от предпринимателя за предоставление разрешений на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

"В течение августа-октября 2023 года чиновник трижды получал от предпринимателя неправомерную выгоду. Она назначалась за предоставление разрешений на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Сам предприниматель занимается разработкой документов для получения субъектами хозяйствования таких разрешений", - говорится в сообщении.

Задокументировано получение начальником управления 51 тыс гривен. При получении последнего транша в 19 тыс. грн его задержали правоохранители.

В настоящее время суд избрал чиновнику меру пресечения в виде домашнего ареста.

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