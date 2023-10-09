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Подборка наиболее зрелищных поражений FPV-дронами "Дикі Шершні", на которые вы задонатили, и отчет за сентябрь. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

FPV-дроны "Дикі Шершні" продолжают уничтожать технику российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В сентябре FPV-дронами "Дикі Шершні" украинские бойцы уничтожили : 5 танков и 5 БМП, 2 "буханки", гаубицу, более 45 единиц личного состава, миномет, РЛС "Аистенок", ПТРК и около пяти антенн ретрансляции связи.

Изготовление и поставка FPV-дронов производится при поддержке сообщества Цензор.НЕТ и Юрия Бутусова.

Присоединяйтесь к нашему сбору на "Дикі Шершні":

Моно-банка: send.monobank.ua/jar/E5kHzqvBb

ПриватБанк: 4731219611037825

PayPal: [email protected]

Также благодаря сообществу Цензор.НЕТ было профинансировано (5 млн грн собрали читатели) 280 FPV-дронов "Дикі шершні", и еще много дополнительного оборудования для улучшения работы наших операторов.

- 200 аккумуляторов Lipo и Lition;
- 10 FPV рюкзаков;
- 20 систем усиления видеосвязи и управления;
- 50 систем сбросов для дронов;
- 150 инициаторов взрывчатки.

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Подборка наиболее зрелищных поражений FPV-дронами Дикі Шершні, на которые вы задонатили, и отчет за сентябрь 01
Подборка наиболее зрелищных поражений FPV-дронами Дикі Шершні, на которые вы задонатили, и отчет за сентябрь 02
Подборка наиболее зрелищных поражений FPV-дронами Дикі Шершні, на которые вы задонатили, и отчет за сентябрь 03
Подборка наиболее зрелищных поражений FPV-дронами Дикі Шершні, на которые вы задонатили, и отчет за сентябрь 04
Подборка наиболее зрелищных поражений FPV-дронами Дикі Шершні, на которые вы задонатили, и отчет за сентябрь 05
Подборка наиболее зрелищных поражений FPV-дронами Дикі Шершні, на которые вы задонатили, и отчет за сентябрь 06
Подборка наиболее зрелищных поражений FPV-дронами Дикі Шершні, на которые вы задонатили, и отчет за сентябрь 07
Подборка наиболее зрелищных поражений FPV-дронами Дикі Шершні, на которые вы задонатили, и отчет за сентябрь 08
Подборка наиболее зрелищных поражений FPV-дронами Дикі Шершні, на которые вы задонатили, и отчет за сентябрь 09

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Дроны от читателей Цензор.НЕТ (169) Дикие шершни (227)


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Ось дивишся на весь цей ПІЗДЕЦЬ, що коїться у світі і заздриш білою заздрістю неконтактним племенам, які живуть у джунглях. Бігають лісами голими за дівками)), полюють за здобиччю, ходять на рибалку, живуть без зими, одягу, інтернету та гаджетів, і не читають, і не бачать весь цей світовий ПІЗДЕЦЬ. Ось воно щастя жити в гармонії з природою і ростити дітей.
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09.10.2023 15:28 Ответить
А бегемоти в теплому болоті не тільки не читають, але навіть не думають - щастя
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09.10.2023 15:40 Ответить
Ні пеніциліну, ні антибіотиків. Царапнувся - і мирно на той світ. ))
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09.10.2023 15:54 Ответить
 
 