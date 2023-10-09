Подборка наиболее зрелищных поражений FPV-дронами "Дикі Шершні", на которые вы задонатили, и отчет за сентябрь. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

FPV-дроны "Дикі Шершні" продолжают уничтожать технику российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В сентябре FPV-дронами "Дикі Шершні" украинские бойцы уничтожили : 5 танков и 5 БМП, 2 "буханки", гаубицу, более 45 единиц личного состава, миномет, РЛС "Аистенок", ПТРК и около пяти антенн ретрансляции связи.

Изготовление и поставка FPV-дронов производится при поддержке сообщества Цензор.НЕТ и Юрия Бутусова.

Присоединяйтесь к нашему сбору на "Дикі Шершні":

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Также благодаря сообществу Цензор.НЕТ было профинансировано (5 млн грн собрали читатели) 280 FPV-дронов "Дикі шершні", и еще много дополнительного оборудования для улучшения работы наших операторов.

- 200 аккумуляторов Lipo и Lition;

- 10 FPV рюкзаков;

- 20 систем усиления видеосвязи и управления;

- 50 систем сбросов для дронов;

- 150 инициаторов взрывчатки.

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