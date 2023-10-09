Польша отобрала у посольства РФ земельный участок и базу отдыха и передала своим военным. ФОТО
Польские власти решили передать ранее принадлежавшую российскому посольству базу отдыха в Скубянке своим Силам обороны.
Как пишет Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Минобороны Польши.
В церемонии принял участие министр обороны Польши Мариуш Блащак.
"Это символ, который заключается в том, что у агрессора, у государства, которое нападает на соседние страны, то есть у России, мы отвоевали землю, которая будет служить польской армии, будет служить Силам территориальной обороны, командование которых дислоцируется здесь рядом", - подчеркнул министр.
Он добавил, что на этих территориях будут проводить учения для военных территориальной обороны.
Топ комментарии
+6 Post-AV
показать весь комментарий09.10.2023 15:53
+5 Андрей Моисеенко #582126
показать весь комментарий09.10.2023 15:52
+3 Алекс Скела
показать весь комментарий09.10.2023 16:00
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Теперка рузьге шморгають носами та жалібно співають з "Червоних гітар":
- Nie spoczniemy...
Не отобрала, а вернула в гос. собственность!!!
А чего эти монголы ожидали ?