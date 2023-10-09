РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8809 посетителей онлайн
Новости Фото
4 026 13

Польша отобрала у посольства РФ земельный участок и базу отдыха и передала своим военным. ФОТО

Польские власти решили передать ранее принадлежавшую российскому посольству базу отдыха в Скубянке своим Силам обороны.

Как пишет Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Минобороны Польши.

В церемонии принял участие министр обороны Польши Мариуш Блащак.

"Это символ, который заключается в том, что у агрессора, у государства, которое нападает на соседние страны, то есть у России, мы отвоевали землю, которая будет служить польской армии, будет служить Силам территориальной обороны, командование которых дислоцируется здесь рядом", - подчеркнул министр.

Он добавил, что на этих территориях будут проводить учения для военных территориальной обороны.

Читайте также: Российский дипломат захватил участок в столице Австралии, на котором запретили возводить посольство, - австралийские СМИ. ФОТО

Польша отобрала у посольства РФ земельный участок и базу отдыха и передала своим военным 01
Польша отобрала у посольства РФ земельный участок и базу отдыха и передала своим военным 02
Польша отобрала у посольства РФ земельный участок и базу отдыха и передала своим военным 03

Автор: 

Польша (8428) посольство РФ (451)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+6
У них ещё и база отдыха была?
показать весь комментарий
09.10.2023 15:53
+5
Там треба після кацапів усе тричі перевірити саперам і іншим спецам.
показать весь комментарий
09.10.2023 15:52
+3
Ще й базу відпочинку!
Теперка рузьге шморгають носами та жалібно співають з "Червоних гітар":
- Nie spoczniemy...
показать весь комментарий
09.10.2023 16:00
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Там треба після кацапів усе тричі перевірити саперам і іншим спецам.
показать весь комментарий
09.10.2023 15:52 Ответить
У них ещё и база отдыха была?
показать весь комментарий
09.10.2023 15:53 Ответить
От "совпадєніє".Кацапський патріархат чинить так само,як посольство...Спочатку церкву,потім монастир-і жіночий і чоловічий,потім готель для паломників-і не треба ДРГ.СБУ-може порівняєте роботу поляків і свою?Це я до того,що робота КГБ і ФСБ-не відрізнити...
показать весь комментарий
10.10.2023 15:58 Ответить
Ще й базу відпочинку!
Теперка рузьге шморгають носами та жалібно співають з "Червоних гітар":
- Nie spoczniemy...
показать весь комментарий
09.10.2023 16:00 Ответить
По заявкам - https://www.facebook.com/0legander/videos/503929184951669
показать весь комментарий
09.10.2023 16:11 Ответить
Если много ******* о базах НАТО - они сами приходят на твои бывшие территории!
показать весь комментарий
09.10.2023 16:00 Ответить
Польша отобрала у посольства РФ земельный участок и базу отдыха и передала своим военным. Источник:
Не отобрала, а вернула в гос. собственность!!!
показать весь комментарий
09.10.2023 16:14 Ответить
Цирк !
А чего эти монголы ожидали ?
показать весь комментарий
09.10.2023 16:27 Ответить
Кацапи зроблять теж саме, якщо вже не зробили.
показать весь комментарий
09.10.2023 18:13 Ответить
от приклад як робити з московськими попами
показать весь комментарий
09.10.2023 21:29 Ответить
Відпочивати на тому світі будете, кацапи! Працюйте, збирайте розвіддані...
показать весь комментарий
10.10.2023 12:32 Ответить
показать весь комментарий
10.10.2023 13:58 Ответить
 
 