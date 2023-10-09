Польша отобрала у посольства РФ земельный участок и базу отдыха и передала своим военным. ФОТО

Польские власти решили передать ранее принадлежавшую российскому посольству базу отдыха в Скубянке своим Силам обороны.

Как пишет Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Минобороны Польши.

В церемонии принял участие министр обороны Польши Мариуш Блащак.

"Это символ, который заключается в том, что у агрессора, у государства, которое нападает на соседние страны, то есть у России, мы отвоевали землю, которая будет служить польской армии, будет служить Силам территориальной обороны, командование которых дислоцируется здесь рядом", - подчеркнул министр.

Он добавил, что на этих территориях будут проводить учения для военных территориальной обороны.

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