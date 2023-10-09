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До конца года Азербайджан предоставит Украине партию оборудования для восстановления электросетей, - Минэнерго. ФОТО

До конца 2023 г. ожидается новая партия помощи для восстановления распределительных сетей. Это уже будет 11 груз гуманитарной помощи для Украины от Азербайджана.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление Министерства энергетики.

"С начала полномасштабного вторжения России Украина получила из Азербайджана 10 грузов гуманитарной помощи для энергосектора, в составе которой 50 резервных электростанций и 45 силовых трансформаторов. До конца 2023 года ожидается также поступление следующей крупной партии нового оборудования для восстановления распределительных сетей", - говорится в сообщении.

Сообщается также, что Министр энергетики Украины Герман Галущенко и Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджанской Республики в Украине Сеймур Мардалиев обсудили сотрудничество в нефтегазовой отрасли, в частности вопросы хранения и транзита ресурсов.

До конца года Азербайджан предоставит Украине партию оборудования для восстановления электросетей, - Минэнерго 01

До конца года Азербайджан предоставит Украине партию оборудования для восстановления электросетей, - Минэнерго 02
До конца года Азербайджан предоставит Украине партию оборудования для восстановления электросетей, - Минэнерго 03

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Автор: 

Азербайджан (792) Тарифы на электроэнергию (2169) гуманитарная помощь (1261) Министерство энергетики и защиты окружающей среды (43)


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україні, це кому?
україні чи ахметову, чи шурмі?
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09.10.2023 18:45 Ответить
Вони допомагають Україні, а те, що тут роблять місцеві корупціонери, якім сприяє така ж корумпована влада - це вже не їх проблема.
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09.10.2023 18:48 Ответить
Щира подяка, тим паче, що це не вперше - в минулому році Азербайджан теж допомагав.
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09.10.2023 18:47 Ответить
з нетерпінням очикую, коли нам допомагатимуть габон та чад - це буде справжній успіх зеленого "дрім-тіму" загалом та зеленого ******** зокрема. на радість 73-м відстокам тупого бидла...
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09.10.2023 18:53 Ответить
Щиро дякумо, друзі.
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09.10.2023 18:57 Ответить
Дякуємо Азербайджану, бо Галущенко ґвалтує Українців купувати УСЕ ЗА ВЛАСНІ ГРОШІ!! Більше 500,000 тисяч генераторів, пів мільйона, передали Західні Партнери Україні таких генераторів та їх аналогів у 2022-23 році!! А де вони !?
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09.10.2023 19:01 Ответить
 
 