До конца года Азербайджан предоставит Украине партию оборудования для восстановления электросетей, - Минэнерго. ФОТО

До конца 2023 г. ожидается новая партия помощи для восстановления распределительных сетей. Это уже будет 11 груз гуманитарной помощи для Украины от Азербайджана.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление Министерства энергетики.

"С начала полномасштабного вторжения России Украина получила из Азербайджана 10 грузов гуманитарной помощи для энергосектора, в составе которой 50 резервных электростанций и 45 силовых трансформаторов. До конца 2023 года ожидается также поступление следующей крупной партии нового оборудования для восстановления распределительных сетей", - говорится в сообщении.

Сообщается также, что Министр энергетики Украины Герман Галущенко и Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджанской Республики в Украине Сеймур Мардалиев обсудили сотрудничество в нефтегазовой отрасли, в частности вопросы хранения и транзита ресурсов.





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