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Инструкторы из Канады обучают в Британии новобранцев ВСУ основам медицинской помощи. ФОТОрепортаж

Военные инструкторы ВС Канады обучают новобранцев ВСУ основным принципам медицинской помощи в рамках многонациональной учебной операции INTERFLEX по базовой военной подготовке личного состава Вооруженных Сил Украины в Великобритании.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Генштаба ВСУ в Фейсбуке.

Инструкторы из Канады обучают в Британии новобранцев ВСУ основам медицинской помощи 01

Основные принципы домедицинской помощи изучаются как теоретически, так и отрабатываются на практике.

Инструкторы из Канады обучают в Британии новобранцев ВСУ основам медицинской помощи 02

В частности, осуществляется изучение приемов оказания первой медицинской помощи на поле боя, эвакуации раненых во время ведения боевых действий в населенных пунктах, подготовки, захвата, зачистки и удержания здания и комплексных действий во время захвата помещений в составе отделения.

Инструкторы из Канады обучают в Британии новобранцев ВСУ основам медицинской помощи 03
Инструкторы из Канады обучают в Британии новобранцев ВСУ основам медицинской помощи 04
Инструкторы из Канады обучают в Британии новобранцев ВСУ основам медицинской помощи 05

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Инструкторы из Канады обучают в Британии новобранцев ВСУ основам медицинской помощи 06

Отмечается, что этот и другие учебные модули делают военнослужащих ВСУ профессионально подготовленными и готовыми к боевым условиям при защите Украины от российского агрессора.

Инструкторы из Канады обучают в Британии новобранцев ВСУ основам медицинской помощи 07
Инструкторы из Канады обучают в Британии новобранцев ВСУ основам медицинской помощи 08
Инструкторы из Канады обучают в Британии новобранцев ВСУ основам медицинской помощи 09

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Инструкторы из Канады обучают в Британии новобранцев ВСУ основам медицинской помощи 10

Автор: 

Канада (2088) военные учения (3459)


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Топ комментарии
+5
Дякумо, друзі.
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09.10.2023 19:09
+3
То не мішок, а термоковдра. Якщо між нею і поверхнею землі одяг, запобігає переохолодженню. Пару місяців сам ночував на бетонній підлозі, закутавшись в термоковдри
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09.10.2023 19:31
+1
Так, але я по інше.
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09.10.2023 21:07
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Дякумо, друзі.
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09.10.2023 19:09 Ответить
Колись були тут кадри евакуації поранених і одного захисника закрили в мішок, що уверху на фото. Усі його відправили до 200. Бо мішок, а що гіпотермія після втрати крові,ніхто не подумав. Наразі хлопці з відео залишилися живими. Дякую медикам, бо вони між життям і смертю
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09.10.2023 19:11 Ответить
То не мішок, а термоковдра. Якщо між нею і поверхнею землі одяг, запобігає переохолодженню. Пару місяців сам ночував на бетонній підлозі, закутавшись в термоковдри
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09.10.2023 19:31 Ответить
Так, але я по інше.
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09.10.2023 21:07 Ответить
Тисячі інструкторів з різних країн навчають десятки тисяч українських військових різним військовим справам. На якій мові вони всі це роблять, якщо не секрет?
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09.10.2023 19:11 Ответить
Перекладачі. Не не чув.
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09.10.2023 19:14 Ответить
І все? А що тоді не вийшло з навчанням на Ф-16? Чи там використовуєтся якийсь особливий діалект, на який не знайшлось жодного перекладача? І що таке: "Не не чув."?
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09.10.2023 19:23 Ответить
Хто вам сказав,що щось не вийшло. Багато військових говорять англійською, наразі техчастина ,а це в інститутах не навчають. Перекладачі Німеччини також мали проблеми при техтермінах. Хоча,знаючи вас, вам це не потрібно
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09.10.2023 21:10 Ответить
Якщо ви не розумієте питання, то не треба і відповідати. Питання було в тому, що зарубіжні інструктори підготували тисячі наших воїнів, навчили володінню різною зарубіжним озброєнням, в тому числі танкам, системам ППО і ЗРК, користування якими по складності не поступається, навіть, літакам, і ніде не було ніяких затримок чи непорозумінь з навчанням або з мовою. Все наші бійці опанували швидко і не гірше, ніж самі інструктори. Тільки з Ф-16, чомусь, весь час якісь затримки, знадобилось якесь особливе знання англійської мови. Хоча, знаючи вас, впевнений, що ви так і не зрозуміли, що це політичне питання і навмисне затягування передачі літаків, насправді ніякого особливого знання англійської мови там і нахрін не потрібно.
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10.10.2023 02:58 Ответить
Ви тупий чи просто любите незнайомих людей в інтернеті поучати?
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10.10.2023 04:31 Ответить
На рахунок "поучати" вам рівних нема. Ні на Цензорі, ні в уряді, ні в Генштабі.
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10.10.2023 12:03 Ответить
Не треба плутати такмед, якому можна навчити тупо на пальцях, та ******** винищувач, у кабіні якого десятки приладів з сотнями різних параметрів, які ще як правило відображаються у вигляді абревіатур, які важко зрозуміти, навіть знаючи оригінальний термін.
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10.10.2023 10:00 Ответить
Ще раз: наші воїни успішно опанували системи ППО та ЗРК, які по складності використання, фактично, нічим не поступаються літакам. Але вам, чомусь, подобається виправдовувати категоричне небажання західних партнерів перемоги України, що мислячим українцям давно вже очевидно.
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10.10.2023 12:08 Ответить
якщо Ви опанували і Петріот, і Ф-16 і можете порівняти складність їх застосуванння, то моя Вам шана, але мислячі українці не мужуть порівнювати через брак знань і, тому, не можуть робити висновки лише на підставі власних домислів
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11.10.2023 00:59 Ответить
не второпав, а чому на навчаннях людина з відірваною кінцівкою??
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10.10.2023 11:01 Ответить
Украинцы привезли с собой пленного каца и на нем тренируются по-полной программе.
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10.10.2023 13:41 Ответить
Це напевно місцеві інваліди. Підробляють для антуражу. Дуже класно допомагає перевірити стресостійкість молодих бійців.
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29.03.2024 22:33 Ответить
ой, а шо цензор ногу не замазюкав на фото?
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10.10.2023 20:47 Ответить
 
 