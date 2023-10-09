Инструкторы из Канады обучают в Британии новобранцев ВСУ основам медицинской помощи. ФОТОрепортаж
Военные инструкторы ВС Канады обучают новобранцев ВСУ основным принципам медицинской помощи в рамках многонациональной учебной операции INTERFLEX по базовой военной подготовке личного состава Вооруженных Сил Украины в Великобритании.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Генштаба ВСУ в Фейсбуке.
Основные принципы домедицинской помощи изучаются как теоретически, так и отрабатываются на практике.
В частности, осуществляется изучение приемов оказания первой медицинской помощи на поле боя, эвакуации раненых во время ведения боевых действий в населенных пунктах, подготовки, захвата, зачистки и удержания здания и комплексных действий во время захвата помещений в составе отделения.
Отмечается, что этот и другие учебные модули делают военнослужащих ВСУ профессионально подготовленными и готовыми к боевым условиям при защите Украины от российского агрессора.
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