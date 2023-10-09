Последствия обстрелов Харьковщины: повреждены дома в Волчанске, Казачьей Лопани и Кондрашовке. ФОТОрепортаж

Оккупанты в очередной раз обстреляли Харьковскую область. Под обстрел попали Волчанск, пгт Казачья Лопань и с. Кондрашовка.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.

"9 октября российские военнослужащие в очередной раз обстреляли Волчанск: повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. В результате вражеских артиллерийских обстрелов 8 октября погибла местная жительница.

Сегодня под вражескими обстрелами также был пгт Казачья Лопань: получили повреждения частные домовладения.

В с. Кондрашовка Купянского района в результате сегодняшних российских обстрелов повреждены хозяйственные здания, в домах выбиты окна и повреждены крыши", - говорится в сообщении.

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