Последствия обстрелов Харьковщины: повреждены дома в Волчанске, Казачьей Лопани и Кондрашовке. ФОТОрепортаж
Оккупанты в очередной раз обстреляли Харьковскую область. Под обстрел попали Волчанск, пгт Казачья Лопань и с. Кондрашовка.
Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.
"9 октября российские военнослужащие в очередной раз обстреляли Волчанск: повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. В результате вражеских артиллерийских обстрелов 8 октября погибла местная жительница.
Сегодня под вражескими обстрелами также был пгт Казачья Лопань: получили повреждения частные домовладения.
В с. Кондрашовка Купянского района в результате сегодняшних российских обстрелов повреждены хозяйственные здания, в домах выбиты окна и повреждены крыши", - говорится в сообщении.
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Чайка Київ
показать весь комментарий09.10.2023 19:57 Ответить Мне нравится 0
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