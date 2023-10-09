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В течение дня армия РФ накрывала огнем из тяжелой артиллерии Никополь, по Марганецкой громаде ударила из "Града". ФОТОрепортаж

Оккупанты пять раз в течение дня обстреляли Никопольский район Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня с утра до вечера враг бил по Никопольщине. Обстрелял район пять раз."

Никополь российская армия накрывала огнем из тяжёлой артиллерии. Поврежден отель и 6 частных домов. Уничтожены 2 хозяйственные постройки, 5 – изуродованы. Зацепило газопроводы и линию электропередачи.

С "Града" агрессор ударил по Марганецкой громаде. Повредил амбулаторию, 4 дома местных и столько же хозяйственных построек.

К счастью, люди уцелели", - написал он.

Смотрите также: Россияне 7 октября трижды обстреляли Никополь - повреждены здания и газопровод, - ОВА. ФОТО

В течение дня армия РФ накрывала огнем из тяжелой артиллерии Никополь, по Марганецкой громаде ударила из Града 01
В течение дня армия РФ накрывала огнем из тяжелой артиллерии Никополь, по Марганецкой громаде ударила из Града 02
В течение дня армия РФ накрывала огнем из тяжелой артиллерии Никополь, по Марганецкой громаде ударила из Града 03
В течение дня армия РФ накрывала огнем из тяжелой артиллерии Никополь, по Марганецкой громаде ударила из Града 04
В течение дня армия РФ накрывала огнем из тяжелой артиллерии Никополь, по Марганецкой громаде ударила из Града 05
В течение дня армия РФ накрывала огнем из тяжелой артиллерии Никополь, по Марганецкой громаде ударила из Града 06

Автор: 

обстрел (27327) Никополь (1032) Днепропетровская область (3989)


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09.10.2023 19:59 Ответить
 
 