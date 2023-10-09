В течение дня армия РФ накрывала огнем из тяжелой артиллерии Никополь, по Марганецкой громаде ударила из "Града". ФОТОрепортаж
Оккупанты пять раз в течение дня обстреляли Никопольский район Днепропетровской области.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня с утра до вечера враг бил по Никопольщине. Обстрелял район пять раз."
Никополь российская армия накрывала огнем из тяжёлой артиллерии. Поврежден отель и 6 частных домов. Уничтожены 2 хозяйственные постройки, 5 – изуродованы. Зацепило газопроводы и линию электропередачи.
С "Града" агрессор ударил по Марганецкой громаде. Повредил амбулаторию, 4 дома местных и столько же хозяйственных построек.
К счастью, люди уцелели", - написал он.
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Чайка Київ
показать весь комментарий09.10.2023 19:59 Ответить Мне нравится 1
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