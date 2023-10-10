Общие боевые потери РФ с начала войны – около 283 080 человек (+450 за сутки), 4829 танков, 6713 артсистем, 9129 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 283 080 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.10.23 ориентировочно составляют:
личного состава – около 283080 (+450) человек,
танков - 4829 (+6) ед,
боевых бронированных машин - 9129 (+3) ед,
артиллерийских систем - 6713 (+7) ед,
РСЗО - 808 (+0) ед,
средства ПВО - 544 (+1) ед,
самолетов - 315 (+0) ед,
вертолетов - 316 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 5207 (+17),
крылатые ракеты – 1530 (+0),
корабли /катера - 20 (+0) ед,
подлодки - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 9125 (+12) ед,
специальная техника – 961 (+2).
"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.
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31 одиниця техніки та 450! чумардосів.
Арта 7, броня 9, логістика 12.
Рахунок ППО спецтехніка 1 - 2.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможем.
P.s. 283 000!!! це більше, ніж таке місто як Йошкар-Ола ...
може підкине куйло пару штук шоб не скиглив - не більше
... а про снаряди - тішіна
... правда пишуть шо вагони з кндр шось возять - так то іпсо - порожняки ганяють