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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 283 080 человек (+450 за сутки), 4829 танков, 6713 артсистем, 9129 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 283 080 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.10.23 ориентировочно составляют:

личного состава – около 283080 (+450) человек,

танков - 4829 (+6) ед,

боевых бронированных машин - 9129 (+3) ед,

артиллерийских систем - 6713 (+7) ед,

РСЗО - 808 (+0) ед,

средства ПВО - 544 (+1) ед,

самолетов - 315 (+0) ед,

вертолетов - 316 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 5207 (+17),

крылатые ракеты – 1530 (+0),

корабли /катера - 20 (+0) ед,

подлодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 9125 (+12) ед,

специальная техника – 961 (+2).

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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 283 080 человек (+450 за сутки), 4829 танков, 6713 артсистем, 9129 бронированных машин 01

"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.

Автор: 

армия РФ (19350) Генштаб ВС (6318) ликвидация (3575) уничтожение (7001)


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Топ комментарии
+12
Минув 3516 день москальсько-української війни.
31 одиниця техніки та 450! чумардосів.
Арта 7, броня 9, логістика 12.
Рахунок ППО спецтехніка 1 - 2.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможем.

P.s. 283 000!!! це більше, ніж таке місто як Йошкар-Ола ...
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10.10.2023 08:56
+5
Подлодок маловато)))
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10.10.2023 08:56
+5
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10.10.2023 08:59
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Правила форума Совет форумчан
Навіщо називати терористів загарбників особами?
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10.10.2023 08:24 Ответить
То помилка. Малось на увазі "особин". Мабуть Т9 виправив.
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10.10.2023 08:57 Ответить
Краще було б "потвор"
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10.10.2023 13:20 Ответить
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10.10.2023 08:31 Ответить
пакетів допомоги США нема,можливо снаряди економлять
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10.10.2023 08:48 Ответить
Завтра буде
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10.10.2023 10:20 Ответить
Подлодок маловато)))
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10.10.2023 08:56 Ответить
Минув 3516 день москальсько-української війни.
31 одиниця техніки та 450! чумардосів.
Арта 7, броня 9, логістика 12.
Рахунок ППО спецтехніка 1 - 2.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможем.

P.s. 283 000!!! це більше, ніж таке місто як Йошкар-Ола ...
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10.10.2023 08:56 Ответить
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10.10.2023 08:59 Ответить
Та в тій "Йошкар-Олі" від наркоти горілки та вуличного насилля дохне більше ніж на фронті Наприклад Перм вже давно не називають "містом-мільйонником" Чому? Бо там уже (за деякими оцінками) - не більше 800 тисяч живе
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10.10.2023 10:00 Ответить
Три дні поспіль РСЗВ нуль. Шо мудачьё ракети закінчились, очікуєте на іранські.
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10.10.2023 08:56 Ответить
думаєш колобок круглий дурень дєлать демілітарізацію своєї кндр?
може підкине куйло пару штук шоб не скиглив - не більше
... а про снаряди - тішіна
... правда пишуть шо вагони з кндр шось возять - так то іпсо - порожняки ганяють
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10.10.2023 12:45 Ответить
а у ірану тепер другая война - там ракети - основна зброя
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10.10.2023 12:46 Ответить
 
 