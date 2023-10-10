Общие боевые потери РФ с начала войны – около 283 080 человек (+450 за сутки), 4829 танков, 6713 артсистем, 9129 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 283 080 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.10.23 ориентировочно составляют:

личного состава – около 283080 (+450) человек,

танков - 4829 (+6) ед,

боевых бронированных машин - 9129 (+3) ед,

артиллерийских систем - 6713 (+7) ед,

РСЗО - 808 (+0) ед,

средства ПВО - 544 (+1) ед,

самолетов - 315 (+0) ед,

вертолетов - 316 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 5207 (+17),

крылатые ракеты – 1530 (+0),

корабли /катера - 20 (+0) ед,

подлодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 9125 (+12) ед,

специальная техника – 961 (+2).

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"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.