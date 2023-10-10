Рашисты ударили по Новодмитровке на Херсонщине: Убиты около десятка коров. ФОТОрепортаж
Российские войска ударили по сельхозпредприятию в Нововодмитровке Херсонской области.
Об этом сообщила пресс-служба Херсонской ОВА, передает Цензор.НЕТ.
"В очередной раз под огнем оказалось местное сельскохозяйственное предприятие. В результате вражеских ударов погибли около десятка коров", - говорится в сообщении.
Люди не пострадали.
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alex petrivskiy
показать весь комментарий10.10.2023 09:27 Ответить Мне нравится 7
123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
показать весь комментарий10.10.2023 09:42 Ответить Мне нравится 8
Артур Пирожков #156165
показать весь комментарий10.10.2023 09:57 Ответить Мне нравится 2
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