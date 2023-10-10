Рашисты ударили по Новодмитровке на Херсонщине: Убиты около десятка коров. ФОТОрепортаж

Российские войска ударили по сельхозпредприятию в Нововодмитровке Херсонской области.

Об этом сообщила пресс-служба Херсонской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"В очередной раз под огнем оказалось местное сельскохозяйственное предприятие. В результате вражеских ударов погибли около десятка коров", - говорится в сообщении.

Люди не пострадали.

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