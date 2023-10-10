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Рашисты ударили по Новодмитровке на Херсонщине: Убиты около десятка коров. ФОТОрепортаж

Российские войска ударили по сельхозпредприятию в Нововодмитровке Херсонской области.

Об этом сообщила пресс-служба Херсонской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"В очередной раз под огнем оказалось местное сельскохозяйственное предприятие. В результате вражеских ударов погибли около десятка коров", - говорится в сообщении.

Люди не пострадали.

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Рашисты ударили по Новодмитровке на Херсонщине: Убиты около десятка коров 01
Рашисты ударили по Новодмитровке на Херсонщине: Убиты около десятка коров 02
Рашисты ударили по Новодмитровке на Херсонщине: Убиты около десятка коров 03

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обстрел (27327) скот (19) Херсонская область (4797)


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кацапское отребье...носит же земля таких уродов.
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10.10.2023 09:27 Ответить
А на радбезі ООНо будуть верещати що це були неонацисти в костюмах, під прикриттям. Кацапи-генетична помилка природи, має бути утилізована!
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10.10.2023 09:42 Ответить
Та будуть простіші - скажуть, то були корови-неонацисти
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10.10.2023 09:57 Ответить
 
 