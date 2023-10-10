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Двоух агенток ФСБ, которые "охотились" на ПВО и "сливали" персональные данные украинских военных, задержаны в Запорожье, - СБУ. ФОТОрепортаж

Киберспециалисты Службы безопасности разоблачили еще двух агенток ФСБ в результате контрдиверсионных мероприятий в Запорожье.

Злоумышленницы разведывали боевые позиции системы противовоздушной обороны ВСУ и передавали агрессору данные украинских защитников. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Так, одна из фигуранток пыталась выявить локацию зенитно-ракетных комплексов ПВО на прифронтовой территории области.

Также она "сливала" в ФСБ фамилии и номера телефонов своих родственников - бойцов Вооруженных Сил Украины и их воюющих на передовой боевых собратьев.

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Двоух агенток ФСБ, которые охотились на ПВО и сливали персональные данные украинских военных, задержаны в Запорожье, - СБУ 01
Двоух агенток ФСБ, которые охотились на ПВО и сливали персональные данные украинских военных, задержаны в Запорожье, - СБУ 02
Двоух агенток ФСБ, которые охотились на ПВО и сливали персональные данные украинских военных, задержаны в Запорожье, - СБУ 03
Двоух агенток ФСБ, которые охотились на ПВО и сливали персональные данные украинских военных, задержаны в Запорожье, - СБУ 04
Двоух агенток ФСБ, которые охотились на ПВО и сливали персональные данные украинских военных, задержаны в Запорожье, - СБУ 05
Двоух агенток ФСБ, которые охотились на ПВО и сливали персональные данные украинских военных, задержаны в Запорожье, - СБУ 06
Двоух агенток ФСБ, которые охотились на ПВО и сливали персональные данные украинских военных, задержаны в Запорожье, - СБУ 07
Двоух агенток ФСБ, которые охотились на ПВО и сливали персональные данные украинских военных, задержаны в Запорожье, - СБУ 08
Двоух агенток ФСБ, которые охотились на ПВО и сливали персональные данные украинских военных, задержаны в Запорожье, - СБУ 09
Двоух агенток ФСБ, которые охотились на ПВО и сливали персональные данные украинских военных, задержаны в Запорожье, - СБУ 10
Двоух агенток ФСБ, которые охотились на ПВО и сливали персональные данные украинских военных, задержаны в Запорожье, - СБУ 11

Кроме этого, во время "дружеских разговоров" российская агент записывала на диктофон свои разговоры с военными о тактике действий на поле боя, а затем посылала оккупантам соответствующие аудиофайлы.

По данным СБУ, другая злоумышленница обходила прифронтовую местность и фиксировала места временного базирования личного состава и военной техники ВСУ.

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За каждое выполненное задание российская спецслужба отправляла на банковские карты своих агенток до 6 тыс. в гривневом эквиваленте.

"Служба безопасности разоблачила обеих фигуранток на начальном этапе их разведывательно-подрывной деятельности. Это позволило своевременно провести комплексные мероприятия, направленные на обеспечение подразделений Сил обороны по соответствующим локациям".

В то же время сотрудники СБУ поэтапно задокументировали преступления российских агенток и задержали их в собственных помещениях", - говорится в сообщении.

По данным следствия, вражескими приспешницами оказались две жительницы Запорожья, которых летом этого года дистанционно завербовал представитель ФСБ.

Читайте также: Собирала данные о стратегических локациях и боевой авиации: задержана корректировщица, которая готовила вражеские удары по 9 объектам Одесщины, - СБУ. ФОТОрепортаж

В поле зрения российской спецслужбы они попали через подписку на российские телеграммы, которые собирают разведданные об ВСУ.

Во время обысков у обоих злоумышленниц изъяты мобильные телефоны, которые они использовали для коммуникации с агрессором.

На основании собранных улик следователи Службы безопасности сообщили им о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

В настоящее время они находятся под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленницам грозит пожизненное заключение.

Читайте: Российский агент, корректировавший ракетные удары по Днепру, приговорен к 15 годам тюрьмы, - СБУ

Контрдиверсионные мероприятия проводились при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора.

Автор: 

Запорожье (2663) СБУ (19923) шпионаж (1391)


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Топ комментарии
+13
Таких гнид і у Запоріжжі і по всій країні нажаль ще багато але потрібно їх виявляти та знищувати по іньшому не має бути...
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10.10.2023 10:25
+9
В Запоріжжі їх не дві, там їх тисячі, як і в Дніпрі, Одесі, Миколаєві.
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10.10.2023 10:30
+8
І в тюрми таких саджати не хочеться.. годувати потім пів життя.. може окремий обмінний фонд з таких створити??
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10.10.2023 10:23
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Правила форума Совет форумчан
І в тюрми таких саджати не хочеться.. годувати потім пів життя.. може окремий обмінний фонд з таких створити??
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10.10.2023 10:23 Ответить
"може окремий обмінний фонд з таких створити??" --- наївний,думаєш кацапам вони потрібні? Вони для них як гандони, використав і викинув
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10.10.2023 10:29 Ответить
+💯!

"Легше вбити, ніж прогодувати"+ охорона, комуналка....😕
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10.10.2023 10:29 Ответить
тож мабуть не задарма кормити їх будуть. будуть працювати швеями чи ще кимось. нехай працюють. на курорт вони точно не попадуть.
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10.10.2023 11:07 Ответить
На жаль "довічники" не працюють. Вони сидять по одиночних камерах і мають 1 годину прогулянки у день, здається.
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10.10.2023 12:11 Ответить
ну там мабуть якось їх мають розмежовувати. наприклад, м'ясників-маніяків окремо, а таких зрадників - теж окремо. і до праці. дармоїдів утримувати зараз дуже некомільфо якби.
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10.10.2023 12:18 Ответить
А такі навіть кацапам непотрібні, хіба шо відмороженим зекам на потіху...
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10.10.2023 10:31 Ответить
найкраще - на гіляку !!!
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10.10.2023 10:37 Ответить
Треба, щоб їх утримували у в'язниці за рахунок (окремий, як і всіх воєнних злочинців) держави-агресора.
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10.10.2023 10:44 Ответить
Таких гнид і у Запоріжжі і по всій країні нажаль ще багато але потрібно їх виявляти та знищувати по іньшому не має бути...
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10.10.2023 10:25 Ответить
Дві потвори.
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10.10.2023 10:29 Ответить
Має бути вища міра покарання, іньшого вони не бояться.
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10.10.2023 10:29 Ответить
В Україні вища міра покарання - довічне ув'язнення.
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10.10.2023 10:45 Ответить
В Запоріжжі їх не дві, там їх тисячі, як і в Дніпрі, Одесі, Миколаєві.
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10.10.2023 10:30 Ответить
Нажаль ви маєте рацію...
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10.10.2023 10:32 Ответить
як і в Львові Тернополі таінших містах
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24.10.2023 22:51 Ответить
А я бы их отпустил!
Вывезти на ноль и пусть идут в сторону "асвабадителей"... по минному полю!
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10.10.2023 10:37 Ответить
Саме цікава з цього, як на мене, це 1. Фраза "Это ожидаемо, думают, что защищенный..." 2. Чому затерли назву месенджера? Viber, Telegram? Якщо щось одне з цього, то нашим командирам вже давно треба по шапці так надавати, за користування цим лайном, щоб на рівні спинного мозгу рефлекс відпрацювався...
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10.10.2023 10:39 Ответить
Фраза "думают что защіщенний" наводить на думку про Сигнал.
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10.10.2023 11:15 Ответить
Що агентів виявляють це добре , але чому їх не використовують , щоб зливати кацапні дезу !? Про жоден такий приклад ще не чув .
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10.10.2023 10:40 Ответить
Тобі не доповідали! Це обурливо!
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10.10.2023 10:47 Ответить
Лише мені й не треба . Якщо ти цікавишся новинами , то повинен знати що Буданов про такі " перемоги " доповідає всій країні , в телемарахвоні ,, ще й ледве не в подробицях . Як от було з завербованим льотчиком . А тут , впіймали вже сотні агентів , і про жоден випадок використання їх " в темну " ще не повідомив . Дивно ..
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10.10.2023 11:00 Ответить
Буданов "доповідає" те, що треба. Таке у твою розумну голову не приходило?
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10.10.2023 11:05 Ответить
Та ти шо ? Звідки знаєш .? Ти що Буданова родич . ?
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10.10.2023 11:11 Ответить
Він мій двоюрідний син.
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10.10.2023 11:17 Ответить
Воно й видно .😂
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10.10.2023 11:19 Ответить
Чим тобі видно? Сліпою кишкою? Ці тьотки проходять зовсім не по відомству Буданова, а в СБУ. Ти навіть цього не побачив, а похваляєшся, що тобі щось видно.
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10.10.2023 12:31 Ответить
СБУ їх ловить , а згодовувати кацапам дезу через них , це парафія - ГУР . Дійшло тобі , вася Громов .!?
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10.10.2023 13:58 Ответить
Лівийвалянок Перепелиця, так звана "радіогра" - це парафія контррозвідки, якою ГУР, за визначенням, не займається.
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10.10.2023 22:17 Ответить
Від'ї##ся вже . Разом зі своєю радіогрою . Набрид .
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10.10.2023 23:27 Ответить
за пакет продуктів прив"язували до стовпа та спускали штани.
ніхто не знав що треба красти вагонами, щоб за це нічого не було
тут платять бабло за яке люди вмирають, знищується дорогуща техніка і до 12 років
пацанам за сзч , за переляк, за страх вмерти, дають до 12 років
купа інфи що комбати свідомо знищують цілі підрозділи і нікуя ім нема
все по чесному.
ще ніразу не чув щоб навідників піймали, допитали та розстріляли
а саме так має бути
те ж має бути з такими командирами
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10.10.2023 10:48 Ответить
Хочеться блювати і двоствольний вогнемет...
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10.10.2023 11:01 Ответить
За спостереженнями, у вас, панове українці, дуже забагато ворогів в Україні і 140 млн в Московії.
Не ясно, чому і що ви їм насолили і що з цим робити??
Невже бажання свободи і своєї держави викликає таку ненависть?!

Такі новини вводять в депресивний стан.
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10.10.2023 11:27 Ответить
А ви не входьте в цей дивний стан, присідайте, або зайдіть до військомату, щоб вони допомогли вам не стати суїцидником!
Це допомагає.
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10.10.2023 11:40 Ответить
В Ізраїлю такого лайна немає!!
Агентура ФСБ, ПОВИННА бути ПОКАРАНОЮ за убивства Українців !!
Але ж суддівські, самі з паспортами московії, чекали на парад за три дні… То про яке кривосуддя йде мова!!
Людський Суд, не довший 3 м вірьовки та гілляки чи ліхтарного стовпа біля міськРади!
Толку, з агентів ФСБ для України, НІЯКОГО уже небуде! Більше 32 років Незалежності України та ось такі ЖДУНИ від фсб московії в Україні
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10.10.2023 11:37 Ответить
ты прав . в Израиле такого дерьма нет. но откуда этого так много в Украине? и в ВОВ и сейчас. и уклонистов толпами ловят.
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16.10.2023 14:01 Ответить
кацапо рожденные в Украине
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10.10.2023 11:47 Ответить
Хотите найти ТЕХ, кто "зливалє персональні дані українських" громадян ?!

Ищите их в украинской власти! Они в том числе и те, кто придумал и организовал общую базу данных,в колючая ту, которой пользуется и планирует пользоваться ТЦК!
Так как о время войны ОБЩАЯ БАЗА и/или доступ к ней - это преступление выгодное ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ВРАГУ!!!!
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10.10.2023 14:51 Ответить
В умовах воєнного часу за держзраду має бути розстріл
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25.10.2023 06:42 Ответить
 
 