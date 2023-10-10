Двоух агенток ФСБ, которые "охотились" на ПВО и "сливали" персональные данные украинских военных, задержаны в Запорожье, - СБУ. ФОТОрепортаж
Киберспециалисты Службы безопасности разоблачили еще двух агенток ФСБ в результате контрдиверсионных мероприятий в Запорожье.
Злоумышленницы разведывали боевые позиции системы противовоздушной обороны ВСУ и передавали агрессору данные украинских защитников. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Так, одна из фигуранток пыталась выявить локацию зенитно-ракетных комплексов ПВО на прифронтовой территории области.
Также она "сливала" в ФСБ фамилии и номера телефонов своих родственников - бойцов Вооруженных Сил Украины и их воюющих на передовой боевых собратьев.
Кроме этого, во время "дружеских разговоров" российская агент записывала на диктофон свои разговоры с военными о тактике действий на поле боя, а затем посылала оккупантам соответствующие аудиофайлы.
По данным СБУ, другая злоумышленница обходила прифронтовую местность и фиксировала места временного базирования личного состава и военной техники ВСУ.
За каждое выполненное задание российская спецслужба отправляла на банковские карты своих агенток до 6 тыс. в гривневом эквиваленте.
"Служба безопасности разоблачила обеих фигуранток на начальном этапе их разведывательно-подрывной деятельности. Это позволило своевременно провести комплексные мероприятия, направленные на обеспечение подразделений Сил обороны по соответствующим локациям".
В то же время сотрудники СБУ поэтапно задокументировали преступления российских агенток и задержали их в собственных помещениях", - говорится в сообщении.
По данным следствия, вражескими приспешницами оказались две жительницы Запорожья, которых летом этого года дистанционно завербовал представитель ФСБ.
В поле зрения российской спецслужбы они попали через подписку на российские телеграммы, которые собирают разведданные об ВСУ.
Во время обысков у обоих злоумышленниц изъяты мобильные телефоны, которые они использовали для коммуникации с агрессором.
На основании собранных улик следователи Службы безопасности сообщили им о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
В настоящее время они находятся под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленницам грозит пожизненное заключение.
Контрдиверсионные мероприятия проводились при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора.
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"Легше вбити, ніж прогодувати"+ охорона, комуналка....😕
Вывезти на ноль и пусть идут в сторону "асвабадителей"... по минному полю!
ніхто не знав що треба красти вагонами, щоб за це нічого не було
тут платять бабло за яке люди вмирають, знищується дорогуща техніка і до 12 років
пацанам за сзч , за переляк, за страх вмерти, дають до 12 років
купа інфи що комбати свідомо знищують цілі підрозділи і нікуя ім нема
все по чесному.
ще ніразу не чув щоб навідників піймали, допитали та розстріляли
а саме так має бути
те ж має бути з такими командирами
Не ясно, чому і що ви їм насолили і що з цим робити??
Невже бажання свободи і своєї держави викликає таку ненависть?!
Такі новини вводять в депресивний стан.
Це допомагає.
Агентура ФСБ, ПОВИННА бути ПОКАРАНОЮ за убивства Українців !!
Але ж суддівські, самі з паспортами московії, чекали на парад за три дні… То про яке кривосуддя йде мова!!
Людський Суд, не довший 3 м вірьовки та гілляки чи ліхтарного стовпа біля міськРади!
Толку, з агентів ФСБ для України, НІЯКОГО уже небуде! Більше 32 років Незалежності України та ось такі ЖДУНИ від фсб московії в Україні
Ищите их в украинской власти! Они в том числе и те, кто придумал и организовал общую базу данных,в колючая ту, которой пользуется и планирует пользоваться ТЦК!
Так как о время войны ОБЩАЯ БАЗА и/или доступ к ней - это преступление выгодное ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ВРАГУ!!!!