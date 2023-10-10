Агент белорусского КГБ, шпионивший за северной границей Украины, проведет за решеткой 6,5 лет. ФОТО
Житель Ривненщины, который шпионил за северной границей Украины, проведет 6,5 лет за решеткой. СБУ задержала агента белорусского КГБ в результате контрдиверсионных мер на севере страны.
Об этом сообщили в Службе безопасности Ривненской области, передает Цензор.НЕТ.
По данным СБУ, агент белорусского КГБ получил реальный срок заключения. Им оказался гражданин Беларуси, который имеет вид на постоянное проживание в Украине и длительное время проживал в Ривненской области.
"В поле зрения белорусского КГБ он попал как бывший командир подразделения десантно-штурмовых войск советского союза, где активно участвовал в боевых действиях в Афганистане. Задачей агента был сбор данных об обороне северных границ нашего государства и маршруты перемещения военной техники. Для выполнения разведзаданий на Ривненщине он обходил приграничную территорию и наблюдал за перемещением Сил обороны", - говорится в сообщении.
Отмечается, что агент был задержан по месту жительства, во время очередной попытки передачи разведданных в Беларусь.
Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 114-2 (распространение информации о перемещении, движении или расположении Вооруженных сил Украины или других вооруженных формирований Украины). Ему назначено 6,5 лет тюремного заключения.
"При процессуальном руководстве областной прокуратуры подготовлена жалоба на приговор суда первой инстанции в Ривненский апелляционный суд с требованием увеличить срок заключения", - добавили в СБУ.
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Я ФУЄЮ з піторів сЦудів!!!!
😡😡😡😡
Потрібно було дати не 6,5, а 16,5 років.
...застосування у цьому випадку інституту звільнення від відбування покарання з випробуванням не відповідатиме принципам законності та справедливості покарання та не буде достатнім і необхідним для виправлення засудженого". Джерело:
А для ворожих шпигунів відповідає значиться...