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Последствия вражеского ракетного удара по Великому Бурлуку на Харьковщине. ФОТОрепортаж

10 октября около 8:00 утра враг нанес ракетный удар по пгт Великий Бурлук на Харьковщине. По предварительным данным, это была ракета С-300.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Удар пришелся по центру населенного пункта. Повреждены магазины, жилые дома, админздание и частные автомобили.

"Травмированы две женщины. Также получил контузию полицейский. Прокуроры во взаимодействии со следователями полиции принимают все меры для документирования военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил государства-агрессора", - говорится в сообщении.

Читайте: Последствия обстрелов Харьковщины: повреждены дома в Волчанске, Казачьей Лопани и Кондрашовке. ФОТОрепортаж

Последствия вражеского ракетного удара по Великому Бурлуку на Харьковщине 01
Последствия вражеского ракетного удара по Великому Бурлуку на Харьковщине 02
Последствия вражеского ракетного удара по Великому Бурлуку на Харьковщине 03
Последствия вражеского ракетного удара по Великому Бурлуку на Харьковщине 04

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Автор: 

обстрел (27327) Харьковщина (5577) Офис Генпрокурора (2476)


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