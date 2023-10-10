Последствия вражеского ракетного удара по Великому Бурлуку на Харьковщине. ФОТОрепортаж

10 октября около 8:00 утра враг нанес ракетный удар по пгт Великий Бурлук на Харьковщине. По предварительным данным, это была ракета С-300.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Удар пришелся по центру населенного пункта. Повреждены магазины, жилые дома, админздание и частные автомобили.

"Травмированы две женщины. Также получил контузию полицейский. Прокуроры во взаимодействии со следователями полиции принимают все меры для документирования военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил государства-агрессора", - говорится в сообщении.

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За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).