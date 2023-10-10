Последствия обстрелов Донетчины россиянами: 1 человек погиб, 4 получили ранения. ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки российские оккупационные войска нанесли 10 ударов по Донецкой области. 1 человек погиб, еще 4 получили ранения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Обстрелам подверглись 6 населенных пунктов. Повреждены 6 жилых домов и заправочная колонка.

"Авиаудар нанесли оккупанты по Авдеевке, а после накрыли город из "Градов" и артиллерии. Ранены два человека, разрушен многоквартирный дом. В селе Константиновка Марьинской громады российские снаряды убили человека.

Двое жителей Елизаветовки получили травмы в результате артиллерийских обстрелов села. В Дилиевке повреждены три частных дома, по одному – в Торецке и Дачном", - говорится в сообщении.

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