Последствия обстрелов Донетчины россиянами: 1 человек погиб, 4 получили ранения. ФОТОрепортаж
За прошедшие сутки российские оккупационные войска нанесли 10 ударов по Донецкой области. 1 человек погиб, еще 4 получили ранения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.
Обстрелам подверглись 6 населенных пунктов. Повреждены 6 жилых домов и заправочная колонка.
"Авиаудар нанесли оккупанты по Авдеевке, а после накрыли город из "Градов" и артиллерии. Ранены два человека, разрушен многоквартирный дом. В селе Константиновка Марьинской громады российские снаряды убили человека.
Двое жителей Елизаветовки получили травмы в результате артиллерийских обстрелов села. В Дилиевке повреждены три частных дома, по одному – в Торецке и Дачном", - говорится в сообщении.
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Ivan Ivan #403337
показать весь комментарий10.10.2023 11:37 Ответить Мне нравится 0
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