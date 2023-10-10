РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8753 посетителя онлайн
Новости Фото Война
698 1

Последствия обстрелов Донетчины россиянами: 1 человек погиб, 4 получили ранения. ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки российские оккупационные войска нанесли 10 ударов по Донецкой области. 1 человек погиб, еще 4 получили ранения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Обстрелам подверглись 6 населенных пунктов. Повреждены 6 жилых домов и заправочная колонка.

"Авиаудар нанесли оккупанты по Авдеевке, а после накрыли город из "Градов" и артиллерии. Ранены два человека, разрушен многоквартирный дом. В селе Константиновка Марьинской громады российские снаряды убили человека.

Двое жителей Елизаветовки получили травмы в результате артиллерийских обстрелов села. В Дилиевке повреждены три частных дома, по одному – в Торецке и Дачном", - говорится в сообщении.

Смотрите: Воины 79-й ОДШБр уничтожили бронетанковую колонну оккупантов под Донецком. ВИДЕО

Последствия обстрелов Донетчины россиянами: 1 человек погиб, 4 получили ранения 01
Последствия обстрелов Донетчины россиянами: 1 человек погиб, 4 получили ранения 02
Последствия обстрелов Донетчины россиянами: 1 человек погиб, 4 получили ранения 03
Последствия обстрелов Донетчины россиянами: 1 человек погиб, 4 получили ранения 04

Автор: 

обстрел (27327) Донецкая область (9734)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А вчора оонА прийняла обЄСпАкоЄность стосовно подій в Грозі на Харківщині?
показать весь комментарий
10.10.2023 11:37 Ответить
 
 