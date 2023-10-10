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Сообщено о подозрении участвовавшему в организации псевдовыборов члену "молодежного парламента лнр", - СБУ. ФОТОрепортаж

СБУ осуществляет системную работу по идентификации и привлечению к ответственности предателей, добровольно перешедших на сторону государства-агрессора и способствующих оккупационным администрациям на временно захваченных территориях Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУ СБ Украины в Киеве и Киевской области.

Как отмечается, досудебным расследованием установлено, что один из коллаборантов – гражданин Украины Данил Деркаев.

"Уроженец г. Довжанск (Свердловск) Луганской области, активно сотрудничал с террористической организацией "ЛНР", занимая разные должности в оккупационных органах. Так, с 2015 года пособник врага был членом участковой избирательной комиссии квазигосударства. Впоследствии Деркаев стал членом так называемого "молодежного парламента ЛНР" и председательствовал в его комиссии по СМИ и связям с общественностью", - говорится в сообщении.

В феврале 2023 года в качестве военкора начал работать в "центре общественных связей министерства внутренних дел лнр".

Пропагандист псевдореспублики выезжал в районы боевых действий, готовил и распространял фейковые антиукраинские материалы с оправданием и признанием правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины. В частности, о "исконной дружбе и братской помощи россиян Донбасса", о "зверствах нацистов над русскоязычным населением", о "карательных обстрелах ВСУ мирных городов и сел Луганщины".

Сообщено о подозрении участвовавшему в организации псевдовыборов члену молодежного парламента лнр, - СБУ 01

Сообщено о подозрении участвовавшему в организации псевдовыборов члену молодежного парламента лнр, - СБУ 02
Сообщено о подозрении участвовавшему в организации псевдовыборов члену молодежного парламента лнр, - СБУ 03
Сообщено о подозрении участвовавшему в организации псевдовыборов члену молодежного парламента лнр, - СБУ 04
Сообщено о подозрении участвовавшему в организации псевдовыборов члену молодежного парламента лнр, - СБУ 05

По данным СБУ, также Деркаев на пророссийских медиаресурсах систематически публикует прокремлевские видео и тексты о деятельности оккупационной администрации и незаконных вооруженных формирований с целью формирования общественного мнения среди населения и мирового сообщества о якобы легитимности оккупационных властей, законности действий представителей государства-агрессора.

За организацию и проведение мероприятий политического характера, осуществление информационной деятельности в сотрудничестве с государством-агрессором и его администрацией следователи Службы безопасности сообщили вражескому приспешнику о подозрении по ч. 6 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

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Досудебное расследование продолжается.

Поскольку фигурант скрывается от правосудия на временно оккупированной части Луганской области, продолжаются комплексные меры по привлечению коллаборанта к ответственности. Злоумышленнику грозит от 10 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Мероприятия по разоблачению и документированию противоправной деятельности проводились сотрудниками ГУ СБ Украины в г. Киеве и Киевской области совместно со следователями ГСУ при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора.

Автор: 

пропаганда (3680) СБУ (19923) государственная измена (1544) Луганская область (6501)


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Ви ж самі ски 30 роківв рощували еті маладиє регіони.....
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10.10.2023 13:06 Ответить
Краще б занялись тими,хто поруч - портнов,дерьмак,арахамія т.і.
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10.10.2023 13:20 Ответить
Ииии , .. ЩО ДАЛІ ??? Бл..... , для СБУ КОРРУПЦИЯ похеру (!!!) , ОНА неприкасаема ??
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10.10.2023 14:25 Ответить
нах на цього "гавномета" звертати увагу, він вже смердить десь під лугандоном
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10.10.2023 15:21 Ответить
Мені здається,що "ордло" гірше про його "подвиги" напише...СБУ-ви б дали привід для порівняння.Вбийте його ,замість підозри-і зрівняєте,чи було за що?
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10.10.2023 15:28 Ответить
А шо там по ефремову?
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10.10.2023 18:19 Ответить
 
 