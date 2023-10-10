БЭБ изъяло из незаконного оборота электронных сигарет на 4,2 млн грн. ФОТО

В Киевской области детективы Бюро экономической безопасности выявили схему по продаже контрафактных электронных сигарет и изъяло продукции на 4,2 млн грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Бюро.

"Детективы установили, что поставки незаконно изготовленных табачных изделий на территорию Киевщины наладил местный житель. Мужчина публиковал информацию об ассортименте контрафактной продукции в телеграм-канале, доставку осуществлял по всей Украине.

Также детективы БЭБ обнаружили один пункт розничной торговли в Киевской области и складское помещение в Киеве – у них хранился поддельный товар", – говорится в сообщении.

Так, из незаконного обращения изъяли 3,8 тыс. электронных сигарет, 2 тыс. емкостей с жидкостями для электронных сигарет, более 1,5 тыс. единиц заправок, 500 пачек табака для кальяна, планшет и черновые записи.

Ориентировочная стоимость продукции – 4,2 млн гривен.

"При обыске автомобиля, на котором перевозилась контрафактная продукция, организатор противоправной схемы сопротивлялся и совершил наезд на сотрудника БЭБ, нанеся ему телесные повреждения. После этого водителя задержали", - добавили в БЭБ.

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