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БЭБ изъяло из незаконного оборота электронных сигарет на 4,2 млн грн. ФОТО

В Киевской области детективы Бюро экономической безопасности выявили схему по продаже контрафактных электронных сигарет и изъяло продукции на 4,2 млн грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Бюро.

"Детективы установили, что поставки незаконно изготовленных табачных изделий на территорию Киевщины наладил местный житель. Мужчина публиковал информацию об ассортименте контрафактной продукции в телеграм-канале, доставку осуществлял по всей Украине.

БЭБ изъяло из незаконного оборота электронных сигарет на 4,2 млн грн 01

Также детективы БЭБ обнаружили один пункт розничной торговли в Киевской области и складское помещение в Киеве – у них хранился поддельный товар", – говорится в сообщении.

Так, из незаконного обращения изъяли 3,8 тыс. электронных сигарет, 2 тыс. емкостей с жидкостями для электронных сигарет, более 1,5 тыс. единиц заправок, 500 пачек табака для кальяна, планшет и черновые записи.

Ориентировочная стоимость продукции – 4,2 млн гривен.

БЭБ изъяло из незаконного оборота электронных сигарет на 4,2 млн грн 02

"При обыске автомобиля, на котором перевозилась контрафактная продукция, организатор противоправной схемы сопротивлялся и совершил наезд на сотрудника БЭБ, нанеся ему телесные повреждения. После этого водителя задержали", - добавили в БЭБ.

Читайте также: Арестованные безакцизные сигареты из ОАЭ на $2 млн БЭБ планирует фиктивно передать на ВСУ, а по факту отдать заказчикам контрабанды, - журналист Плинский

Автор: 

сигареты (867) Бюро экономической безопасности (207)


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Який "героїзм" (((
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10.10.2023 13:46 Ответить
я щось не чув щоб БЕБ знайшов вкрадену гуманітарку і 36 мільярдів резнікова
також не чую про 31 і тепер 17 лямів вивезених баксів через кордон дружинами можновладців
чи мільярди не на часі????
мільйони важливіші???
держава не котиться в прірву
ми вже там
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10.10.2023 13:47 Ответить
Це ж гівно зроблена на базі славнозвісного "УБЕП", який в 2019 Гончарук ліквідував. Воно не призвано шукати мільярди, воно призвано "викривати" лише тих, хто конкурую з їх бізнесом. Це було завжди в цій країні так
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10.10.2023 14:01 Ответить
Неправомірно обклали е-цігарки підвищеними податками-акцизами.
А тепер лютують проти тих, хто не бажає їм оброк платити.
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10.10.2023 14:28 Ответить
Вау... Победа над ларьком!!! Шерлоки Холмсы!!! Браво!!!
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10.10.2023 14:54 Ответить
перепродадуть через свої фірмочки прокладки!
стара схема.
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10.10.2023 15:08 Ответить
ахахахаха ,це мої тапки сміються з назви ...БЕБ ,Карле ...
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10.10.2023 15:50 Ответить
Скоро ціна пачки сигарет зрівняеться з ціною пляшки горілки.
Звертаюсь до всіх присутніх курців: -- Скільки повинна коштувати пачка сигарет, щоб ви кинули палити?
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10.10.2023 18:41 Ответить
 
 