БЭБ изъяло из незаконного оборота электронных сигарет на 4,2 млн грн. ФОТО
В Киевской области детективы Бюро экономической безопасности выявили схему по продаже контрафактных электронных сигарет и изъяло продукции на 4,2 млн грн.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Бюро.
"Детективы установили, что поставки незаконно изготовленных табачных изделий на территорию Киевщины наладил местный житель. Мужчина публиковал информацию об ассортименте контрафактной продукции в телеграм-канале, доставку осуществлял по всей Украине.
Также детективы БЭБ обнаружили один пункт розничной торговли в Киевской области и складское помещение в Киеве – у них хранился поддельный товар", – говорится в сообщении.
Так, из незаконного обращения изъяли 3,8 тыс. электронных сигарет, 2 тыс. емкостей с жидкостями для электронных сигарет, более 1,5 тыс. единиц заправок, 500 пачек табака для кальяна, планшет и черновые записи.
Ориентировочная стоимость продукции – 4,2 млн гривен.
"При обыске автомобиля, на котором перевозилась контрафактная продукция, организатор противоправной схемы сопротивлялся и совершил наезд на сотрудника БЭБ, нанеся ему телесные повреждения. После этого водителя задержали", - добавили в БЭБ.
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також не чую про 31 і тепер 17 лямів вивезених баксів через кордон дружинами можновладців
чи мільярди не на часі????
мільйони важливіші???
держава не котиться в прірву
ми вже там
А тепер лютують проти тих, хто не бажає їм оброк платити.
стара схема.
Звертаюсь до всіх присутніх курців: -- Скільки повинна коштувати пачка сигарет, щоб ви кинули палити?