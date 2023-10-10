РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9008 посетителей онлайн
Новости Фото
10 712 29

Задержаны два рэкетира, которые требовали 11 тыс. дол. у отца погибшего военнослужащего, – Нацполиция. ФОТО

На Днепропетровщине правоохранители задержали двух рэкетиров, требовавших 11 тысяч долларов вымышленного долга у отца погибшего военнослужащего.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Задержаны два рэкетира, которые требовали 11 тыс. дол. у отца погибшего военнослужащего, – Нацполиция 01

Злоумышленники угрожали физической расправой, давили психологически и даже заставляли продать свой дом.

Вымогателей задержали сразу после получения денежных средств.

Задержаны два рэкетира, которые требовали 11 тыс. дол. у отца погибшего военнослужащего, – Нацполиция 02

Им сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 189 (Требование) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Фигурантам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Читайте также: Рекетир, который требовал почти 800 тыс. грн у семьи погибшего воина и угрожал убийством, задержан в Черкассах, - СБУ. ФОТОрепортаж

Автор: 

Нацполиция (16487) рэкет (143) Днепропетровская область (3989)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+31
Таких при спробі втечі...
показать весь комментарий
10.10.2023 17:00
+20
при спробі спротиву - он волина лежить.
показать весь комментарий
10.10.2023 17:02
+18
Колись було просто - за законами воєнного часу...а потім у рів.
показать весь комментарий
10.10.2023 17:08
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Таких при спробі втечі...
показать весь комментарий
10.10.2023 17:00 Ответить
при спробі спротиву - он волина лежить.
показать весь комментарий
10.10.2023 17:02 Ответить
електорат владімірссанича вирішив власноруч наблизити канєц епохі бєднасті... отака ж гопота за зелену мерзоту й голосувала і собі подібних наобирали і преЗЕднтом і в парламент. місце всій цій швалі в канаві ...
показать весь комментарий
10.10.2023 19:44 Ответить
Колись було просто - за законами воєнного часу...а потім у рів.
показать весь комментарий
10.10.2023 17:08 Ответить
Угу,а потім у тому рові,половина невинних,або потрібно *кінці в воду*.
показать весь комментарий
10.10.2023 19:49 Ответить
Це просто якийсь ...... .
Довбані 90-ті, тільки ще огидніші.
показать весь комментарий
10.10.2023 17:09 Ответить
Так прийшла ж "епоха зелена "

показать весь комментарий
10.10.2023 17:11 Ответить
Тобто вимагати гроші не у "батька загиблого військовослужбовця"злочином не є?Наголос треба ставити власне на самому злочині,а не на тому,проти кого чи хто.От читаю в новинах що в нас у Брюховичах (елітний спальний район Львова,озера,сосновий ліс) група махінаторів привласнила будову старої школи зі всіма гектарами,будівлями тощо.Мали збудувати реабілітаційний центр,а в основному виходить житло на продаж.І все б нічого,але директором того всього призначили заслуженого військового,азовця,Героя...Правоохоронці вперлися в нього...і всьо...заціпеніли...От вам наслідки отакої розстановки наголосів...
показать весь комментарий
10.10.2023 17:32 Ответить
Така вже ваша "доля" ....
показать весь комментарий
10.10.2023 17:35 Ответить
І це тільки квіточки.
Потім ціпеніти будуть не лише менти…
показать весь комментарий
10.10.2023 17:35 Ответить
є відмінності, грабувати людину, яка й так вбита горем, у якої син загинув, захищаючи Україну, це крайня межа морального падіння,
ці дві потвори не просто грабували людину, це бонусом для Путлєра ще й дестабілізація суспільної ситцуації в Україні,
ці виродки вже ніколи не стануть людьми, так що краще б їх утилізували за законами воєнного часу. Наголоси мають значення, ваше порівняння недоречне, для обох випадків мусять бути різні статті
показать весь комментарий
10.10.2023 17:42 Ответить
А у чому відмінності ?
Вбити пересічну людину/дитину - 8-12 років, вбити родича Героя - довічно ?
показать весь комментарий
10.10.2023 19:10 Ответить
якщо вбивають під час війни людину, дитину, родича Героя, то які тут відмінності?
За наявності неспростовних доказів вбивць за законами воєнного часу варто страчувати, суспільство має право на самозахист,
відмінності стосувалися різної поведінки різних груп рекетирів
показать весь комментарий
10.10.2023 19:23 Ответить
з повагою до Вас, не зрозуміло про які відмінності при вбивстві людей написано
показать весь комментарий
10.10.2023 19:56 Ответить
скопіпастіть і процитуйте, де я писав про відмінності при вбивстах, я такого не писав
показать весь комментарий
10.10.2023 20:02 Ответить


Тобто вимагати гроші не у "батька загиблого військовослужбовця"злочином не є?



є відмінності, грабувати людину, яка й так вбита горем, у якої син загинув, захищаючи Україну, це крайня межа морального падіння,

для обох випадків мусять бути різні статті
показать весь комментарий
10.10.2023 21:13 Ответить
ну і де тут про відмінності при вбивствах
показать весь комментарий
11.10.2023 03:22 Ответить
зрозуміло, тобто грабувати тепер треба з відмінностями, а про відмінності при вбивстві поговоримо після вбивства родича когось з загиблих Героїв
показать весь комментарий
11.10.2023 13:02 Ответить
ви демагог, грабувати не треба взагалі, але є відмінності у важких наслідках для жертви після грабунку, тому покарання, виходячи з цього, можна встановити різне
зрештою і нині терміни за згвалтування та групове згвалтування різні, хоч тип злочину однаковий
показать весь комментарий
11.10.2023 13:36 Ответить
Мовою я з вами пишусь однаковою, але про відмінні, різні речі. То, нічого. Головне - усе буде Україна !
показать весь комментарий
11.10.2023 21:31 Ответить
Шановні панове-в кожному злочині шукайте економічне обгрунтування.Злочини проти сімей,де загинули на війні військові,почастішали.В убитих горем людей з*явилися кошти.З*явилися і мародери,які хочуть їх забрати.Впевнений,що військові об*єднаються і захистять своїх побратимів і після їхньої загибелі.Ті що загинули-вже нічого і нікому не заборгували.А їхні борги,які були до війни,Бог простив.
показать весь комментарий
10.10.2023 21:23 Ответить
Що значить "вперлися" ?? Він що цар і бох ?? Чи вони не відлічають де правопорушення ??
Це якась єрунда. Він при розумі ? Нє серйозно. Якщо дорослій людині з освітою пояснюють, що її втягнули у злочин, то вона ж повинна якось реагувати ? Якщо ні ... кайданки і в*язниця.
показать весь комментарий
10.10.2023 19:13 Ответить
Хто з цих двох колишній мент
показать весь комментарий
10.10.2023 17:33 Ответить
А чому "колишній"? бо не при формі?!
показать весь комментарий
10.10.2023 19:26 Ответить
мусить існувати кримінальний кодекс для особливих обставин, на час війни, зі смертною карою, для таких випадків як цей, суддівська помилка неможлива,
якщо не існує, то терміново має бути ухвалений
показать весь комментарий
10.10.2023 17:34 Ответить
а як суддівська помилка чи можна суддю оббілувати як барана?
показать весь комментарий
10.10.2023 17:44 Ответить
а в цьому випадку теж можлива суддівська помилка? Я швидше повірю, що корумпований суддя за щедрий бонус із зеківського "общака" створить таку "помилку".
показать весь комментарий
10.10.2023 17:48 Ответить
для цього і придумали тривалі строки ув*язнення - можна розібратися, що до чого. Не винуватий вийде з компенсацією. Винуватий - добавлять строк.
показать весь комментарий
10.10.2023 19:15 Ответить
На уранові рудники падлюк до кінця життя
показать весь комментарий
10.10.2023 20:11 Ответить
 
 