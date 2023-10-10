Задержаны два рэкетира, которые требовали 11 тыс. дол. у отца погибшего военнослужащего, – Нацполиция. ФОТО
На Днепропетровщине правоохранители задержали двух рэкетиров, требовавших 11 тысяч долларов вымышленного долга у отца погибшего военнослужащего.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.
Злоумышленники угрожали физической расправой, давили психологически и даже заставляли продать свой дом.
Вымогателей задержали сразу после получения денежных средств.
Им сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 189 (Требование) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.
Фигурантам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
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Довбані 90-ті, тільки ще огидніші.
Потім ціпеніти будуть не лише менти…
ці дві потвори не просто грабували людину, це бонусом для Путлєра ще й дестабілізація суспільної ситцуації в Україні,
ці виродки вже ніколи не стануть людьми, так що краще б їх утилізували за законами воєнного часу. Наголоси мають значення, ваше порівняння недоречне, для обох випадків мусять бути різні статті
Вбити пересічну людину/дитину - 8-12 років, вбити родича Героя - довічно ?
За наявності неспростовних доказів вбивць за законами воєнного часу варто страчувати, суспільство має право на самозахист,
відмінності стосувалися різної поведінки різних груп рекетирів
Тобто вимагати гроші не у "батька загиблого військовослужбовця"злочином не є?
є відмінності, грабувати людину, яка й так вбита горем, у якої син загинув, захищаючи Україну, це крайня межа морального падіння,
для обох випадків мусять бути різні статті
зрештою і нині терміни за згвалтування та групове згвалтування різні, хоч тип злочину однаковий
Це якась єрунда. Він при розумі ? Нє серйозно. Якщо дорослій людині з освітою пояснюють, що її втягнули у злочин, то вона ж повинна якось реагувати ? Якщо ні ... кайданки і в*язниця.
якщо не існує, то терміново має бути ухвалений