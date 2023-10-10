Задержаны два рэкетира, которые требовали 11 тыс. дол. у отца погибшего военнослужащего, – Нацполиция. ФОТО

На Днепропетровщине правоохранители задержали двух рэкетиров, требовавших 11 тысяч долларов вымышленного долга у отца погибшего военнослужащего.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Злоумышленники угрожали физической расправой, давили психологически и даже заставляли продать свой дом.

Вымогателей задержали сразу после получения денежных средств.

Им сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 189 (Требование) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Фигурантам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

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