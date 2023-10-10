200 наемников с Кубы принимают участие в войне РФ против Украины, - нардеп Заблоцкий. ФОТО

В посольстве Кубы в Киеве прошла акция против участия наемников из этой страны в войне РФ против Украины.

Об этом сообщил народный депутат Марьян Заблоцкий, информирует Цензор.НЕТ.

"Показали сегодня работникам посольства Кубы в Украине паспорта около двух сотен их соотечественников, которые якобы не воюют (еще как воюют) на стороне России против нас и не принимают (давно участвуют) участия в геноциде украинского народа. Отдельные документы расклеили на деревьях по дороге в посольство. Пусть смотрят им в глаза. Пусть будет стыдно", – отметил депутат.

Читайте также: В МИД Кубы опровергли заявление посла в РФ: Гавана – однозначно против участия своих граждан в любых конфликтах и наемничестве

Заблоцкий также рассказал о схеме привлечения наемников с Кубы в войну России против Украины.

1. Кубинских наемников массово ищут рекруты, вербуют и отправляют самолетами в Россию участвовать в боевых действиях. Платят больше 2 тысяч долларов и даже обещают гражданство. Что эти батраки будут делать — они отлично знают, никакого обмана. Официальных подтверждений такому заработку нет, все стороны довольны, Гавана молчит. Пока не разгорается следующий скандал.

2. Журналисты-расследователи ломают почтовый ящик тульского начальника приема на контрактную службу, где находят около двухсот паспортов (которые мы сегодня и продемонстрировали). Возраст – от 18 до 67 лет. Подписи — примитивные закорючки, которые могут свидетельствовать о малограмотности или вообще неграмотности. МИД Острова несвободы за сутки обнародует "официальную позицию": Куба не участвует в войне против Украины, а разоблаченная сеть якобы торговли людьми аж из 17 человек — прикрывает.

3. Посол Кубы на болотах за неделю заявляет, цитирую: "Мы ничего не имеем против кубинцев, которые просто хотят подписать контракт и легально принять участие вместе с российской армией в этой операции. Но мы против незаконности и против этих операций, не имеющих отношения к правовому полю". Прекрасно, да?

4. Украинский журналист Андрей Цаплиенко на днях сообщает, что в России этим кубинским наемникам уже даже организовали базу для подготовки: "Из собственных источников только что получил информацию о том, что, несмотря на скандал, из Кубы продолжают ехать в Россию сотни потенциальных боевиков. 400 "добровольцев" получили гражданство России и сейчас проходят подготовку на одном из полигонов, вероятно, в городе Тула". По словам военкора, их планируют отнести к подразделениям 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии (в/ч 55599) и уже видели на оккупированной территории Донецкой области.

Читайте также: РФ пытается вербовать наемников из Кубы на войну против Украины, - заявление МИД