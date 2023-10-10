200 наемников с Кубы принимают участие в войне РФ против Украины, - нардеп Заблоцкий. ФОТО
В посольстве Кубы в Киеве прошла акция против участия наемников из этой страны в войне РФ против Украины.
Об этом сообщил народный депутат Марьян Заблоцкий, информирует Цензор.НЕТ.
"Показали сегодня работникам посольства Кубы в Украине паспорта около двух сотен их соотечественников, которые якобы не воюют (еще как воюют) на стороне России против нас и не принимают (давно участвуют) участия в геноциде украинского народа. Отдельные документы расклеили на деревьях по дороге в посольство. Пусть смотрят им в глаза. Пусть будет стыдно", – отметил депутат.
Заблоцкий также рассказал о схеме привлечения наемников с Кубы в войну России против Украины.
1. Кубинских наемников массово ищут рекруты, вербуют и отправляют самолетами в Россию участвовать в боевых действиях. Платят больше 2 тысяч долларов и даже обещают гражданство. Что эти батраки будут делать — они отлично знают, никакого обмана. Официальных подтверждений такому заработку нет, все стороны довольны, Гавана молчит. Пока не разгорается следующий скандал.
2. Журналисты-расследователи ломают почтовый ящик тульского начальника приема на контрактную службу, где находят около двухсот паспортов (которые мы сегодня и продемонстрировали). Возраст – от 18 до 67 лет. Подписи — примитивные закорючки, которые могут свидетельствовать о малограмотности или вообще неграмотности. МИД Острова несвободы за сутки обнародует "официальную позицию": Куба не участвует в войне против Украины, а разоблаченная сеть якобы торговли людьми аж из 17 человек — прикрывает.
3. Посол Кубы на болотах за неделю заявляет, цитирую: "Мы ничего не имеем против кубинцев, которые просто хотят подписать контракт и легально принять участие вместе с российской армией в этой операции. Но мы против незаконности и против этих операций, не имеющих отношения к правовому полю". Прекрасно, да?
4. Украинский журналист Андрей Цаплиенко на днях сообщает, что в России этим кубинским наемникам уже даже организовали базу для подготовки: "Из собственных источников только что получил информацию о том, что, несмотря на скандал, из Кубы продолжают ехать в Россию сотни потенциальных боевиков. 400 "добровольцев" получили гражданство России и сейчас проходят подготовку на одном из полигонов, вероятно, в городе Тула". По словам военкора, их планируют отнести к подразделениям 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии (в/ч 55599) и уже видели на оккупированной территории Донецкой области.
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Так що, кубинці, якраз, слідують "курсом партії".
А яке громадянство коли йде війна можливо те громадянство і не знадобиться для тих бойовиків
Але кацапи обдурять і кубинців бо для них головне щоб йшли воювати і здихати за путлера а те що обіцяють давати
2 тисячі доларів можуть забути...
Скажуть ( просто денег нет)
тому все ніби як «офіційно»
Та й показати простріляні тушки не завадить, бо поки бачу бла-бла-бла.
Примерно то же самое, что проводить акции против участия кубинских(или любых других не украинских) киллеров в заказах грузинских(или любых других не украинских) воров, на отстрел конкурентов или просто врагов.
Образцы паспортов граждан любой другой страны, наверняка можно скоммуниздить с серверов хранящих такую информацию.
Если бы это были хотя бы военные билеты российские, а так - это ни о чем, в их паспортах нет ведь отметки о том, что они нанялись воевать на российской стороне.
С другой стороны, ни кто ведь не протестует возле посольств тех стран, из которых есть граждане-добровольцы воюющие на украинской стороне, хотя у меня есть сомнения, что они воюют за идею и просят их только кормить и одевать.
Да и вообще, такие акции возможно имели бы какой-то смысл, если бы проводились возле посольств США например, или Германии\Британии\Франции и т.п., а возле посольства Кубы, это то же самое что и, скажем, КНДР.
Чому тут радіти?
Нагадаю, що на боці України воює цілий руський корпус РДК, чия чісельність спільно з легіоном ЛСР менше штатної роти.
Тож де тут "потешное войско"?
им нужно не фотки тыкать, а разорвать дипотношения и пинком под зад с Украини.
а так, смахивает на очередную имитацию бурной деятельности
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зеленожопые! что делает посольства Ирана, Куби, Белорусии и прочих террористов в Киеве?
вы на кого работаете, козлы вонючие!