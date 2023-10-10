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Новости Фото Война
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200 наемников с Кубы принимают участие в войне РФ против Украины, - нардеп Заблоцкий. ФОТО

В посольстве Кубы в Киеве прошла акция против участия наемников из этой страны в войне РФ против Украины.

Об этом сообщил народный депутат Марьян Заблоцкий, информирует Цензор.НЕТ.

200 наемников с Кубы принимают участие в войне РФ против Украины, - нардеп Заблоцкий 01

"Показали сегодня работникам посольства Кубы в Украине паспорта около двух сотен их соотечественников, которые якобы не воюют (еще как воюют) на стороне России против нас и не принимают (давно участвуют) участия в геноциде украинского народа. Отдельные документы расклеили на деревьях по дороге в посольство. Пусть смотрят им в глаза. Пусть будет стыдно", – отметил депутат.

200 наемников с Кубы принимают участие в войне РФ против Украины, - нардеп Заблоцкий 02

Читайте также: В МИД Кубы опровергли заявление посла в РФ: Гавана – однозначно против участия своих граждан в любых конфликтах и наемничестве

Заблоцкий также рассказал о схеме привлечения наемников с Кубы в войну России против Украины.

1. Кубинских наемников массово ищут рекруты, вербуют и отправляют самолетами в Россию участвовать в боевых действиях. Платят больше 2 тысяч долларов и даже обещают гражданство. Что эти батраки будут делать — они отлично знают, никакого обмана. Официальных подтверждений такому заработку нет, все стороны довольны, Гавана молчит. Пока не разгорается следующий скандал.

2. Журналисты-расследователи ломают почтовый ящик тульского начальника приема на контрактную службу, где находят около двухсот паспортов (которые мы сегодня и продемонстрировали). Возраст – от 18 до 67 лет. Подписи — примитивные закорючки, которые могут свидетельствовать о малограмотности или вообще неграмотности. МИД Острова несвободы за сутки обнародует "официальную позицию": Куба не участвует в войне против Украины, а разоблаченная сеть якобы торговли людьми аж из 17 человек — прикрывает.

3. Посол Кубы на болотах за неделю заявляет, цитирую: "Мы ничего не имеем против кубинцев, которые просто хотят подписать контракт и легально принять участие вместе с российской армией в этой операции. Но мы против незаконности и против этих операций, не имеющих отношения к правовому полю". Прекрасно, да?

4. Украинский журналист Андрей Цаплиенко на днях сообщает, что в России этим кубинским наемникам уже даже организовали базу для подготовки: "Из собственных источников только что получил информацию о том, что, несмотря на скандал, из Кубы продолжают ехать в Россию сотни потенциальных боевиков. 400 "добровольцев" получили гражданство России и сейчас проходят подготовку на одном из полигонов, вероятно, в городе Тула". По словам военкора, их планируют отнести к подразделениям 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии (в/ч 55599) и уже видели на оккупированной территории Донецкой области.

Читайте также: РФ пытается вербовать наемников из Кубы на войну против Украины, - заявление МИД

Автор: 

Куба (118) наемники рф (2087) Заблоцкий Марьян (23)


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Топ комментарии
+13
Кубинці вирішили посваритися з Україною назавжди? Вони не пішли захищати країну на яку напали, вони пішли разом з кацапами нападати, грабувати і вбивати, розплата прийде обов'язково.
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10.10.2023 18:14
+6
Кто б удивлялся: кубинцы повсюду лезли с глобальной миссией содействия мировому коммунизму. В Анголе и других местах. Теперь правда речь не о коммунизме а скорей нацизме. Но чуркам с "острова свободы" не до таких деталей...
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10.10.2023 18:09
+4
будет им веселуха если каким то чудом до зимы дотянут)
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10.10.2023 18:07
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Правила форума Совет форумчан
200 це на пів дня війни кацапи відтянуть свій кінець
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10.10.2023 18:06 Ответить
Педро і Гомес.
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10.10.2023 18:35 Ответить
А тоді як відпустять...
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10.10.2023 18:58 Ответить
будет им веселуха если каким то чудом до зимы дотянут)
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10.10.2023 18:07 Ответить
нормально там русню жарят,даж коробочки через метровую речку переворачиваьбся,там такие укрепы что как не светило так и не светит им ниче особо максимум 200-300 метров и опять откотяться скачувать биомусор кацапский
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10.10.2023 18:38 Ответить
Зимой замерзнут. И все.
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10.10.2023 19:43 Ответить
тільки побільше 200-х та 300-х на раZZію, можуть промити мозги руSSкій та кубинській біомасі....
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10.10.2023 18:09 Ответить
И росиянцы и кубинцы одурманены пропагандой окупантов.
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10.10.2023 19:47 Ответить
Кто б удивлялся: кубинцы повсюду лезли с глобальной миссией содействия мировому коммунизму. В Анголе и других местах. Теперь правда речь не о коммунизме а скорей нацизме. Но чуркам с "острова свободы" не до таких деталей...
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10.10.2023 18:09 Ответить
росія за своєю суттю проект глибоко "лівий" комуністичний по суті, імперський, антинаціональний - де особистість людини максимально знеособлюється та подавляється, де подавляється та вихолощується все національне.
Так що, кубинці, якраз, слідують "курсом партії".
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10.10.2023 19:04 Ответить
тим шо доживуть до морозів, будуть замість бояри фуфирики антифризу видавать ))
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10.10.2023 18:11 Ответить
Та нэээээ, антифриз щас пыд санкцыйний....так шо , цейво
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10.10.2023 18:16 Ответить
є ще стєкломой, зимовий концентрат ))
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10.10.2023 18:30 Ответить
Кубинці вирішили посваритися з Україною назавжди? Вони не пішли захищати країну на яку напали, вони пішли разом з кацапами нападати, грабувати і вбивати, розплата прийде обов'язково.
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10.10.2023 18:14 Ответить
Тобто кацапи хотять щоб хтось здихав за їхні інтереси
А яке громадянство коли йде війна можливо те громадянство і не знадобиться для тих бойовиків
Але кацапи обдурять і кубинців бо для них головне щоб йшли воювати і здихати за путлера а те що обіцяють давати
2 тисячі доларів можуть забути...
Скажуть ( просто денег нет)
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10.10.2023 18:17 Ответить
бо немає офіційного визнання злочином і геноцидом цієї «операції» параши,

тому все ніби як «офіційно»
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10.10.2023 18:19 Ответить
чому США не прихлопне цей гнiйник?
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10.10.2023 18:23 Ответить
сподіваюсь що до них колись завітає "демократія")
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10.10.2023 18:34 Ответить
Тому що Штати--демократична держава, а не країна-терорист.
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10.10.2023 19:52 Ответить
Iскандеери чекае?
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10.10.2023 21:02 Ответить
Ну это не показатель....сколько там тех кубинцев-батраков?Может уже половина 200)))А за Кубу....то хто по старше,должны помнить,сколько Куба вылечила наших детей,после Чернобыля....бесплатно!Целая программа была,мои знакомые были там.Так что огульно обвинять кого то,гнойником..и пусть амэрыка их там туда-сюда....Как минимум тупость.Вибачте без образ!!!
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10.10.2023 18:30 Ответить
Куба лікувала ще савєцьких дітей. А не українських.
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10.10.2023 19:19 Ответить
Це за Кравчука ше сесесер був?Ого....Я вас поняв.
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10.10.2023 19:21 Ответить
Куба лікувала чорнобильських дітей. З цього почалося. Можливо накатом було й при Кравчуку.
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10.10.2023 19:26 Ответить
Та не скажіть, не скажіть... 400 кубинців, 400 корейців, 400 сирійців, 400 монголів, 400 китайців, 400 таджиків... От вам вже майже й бригада.
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10.10.2023 19:59 Ответить
Кубинцев в плен не брать, а кончать на месте - пуйло всё равно на них наших не обменяет.
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10.10.2023 18:32 Ответить
👍
Та й показати простріляні тушки не завадить, бо поки бачу бла-бла-бла.
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10.10.2023 19:21 Ответить
На кубе править режим який нечим не відрізняється від кацапського,тіки розміром та можливостю поменьше(а суть одна і та)
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10.10.2023 18:42 Ответить
Біля посольства Куби в Києві відбулась акція проти участі найманців з цієї країни у війні РФ проти України. Джерело:
Примерно то же самое, что проводить акции против участия кубинских(или любых других не украинских) киллеров в заказах грузинских(или любых других не украинских) воров, на отстрел конкурентов или просто врагов.

Образцы паспортов граждан любой другой страны, наверняка можно скоммуниздить с серверов хранящих такую информацию.
Если бы это были хотя бы военные билеты российские, а так - это ни о чем, в их паспортах нет ведь отметки о том, что они нанялись воевать на российской стороне.

С другой стороны, ни кто ведь не протестует возле посольств тех стран, из которых есть граждане-добровольцы воюющие на украинской стороне, хотя у меня есть сомнения, что они воюют за идею и просят их только кормить и одевать.
Да и вообще, такие акции возможно имели бы какой-то смысл, если бы проводились возле посольств США например, или Германии\Британии\Франции и т.п., а возле посольства Кубы, это то же самое что и, скажем, КНДР.
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10.10.2023 18:48 Ответить
Предявите трупи !
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10.10.2023 18:53 Ответить
Їстимеш?
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10.10.2023 19:01 Ответить
Россию не избрали в Совет ООН по правам человека на 2024-2026 годы



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10.10.2023 18:54 Ответить
Злидота кубинська вирішила бабла заробити, а зароблять по чорному мішку.
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10.10.2023 19:04 Ответить
У військовому плані це може й ніщо, а в дипломатичному-чіткий маркер втрати підтримки України.
Чому тут радіти?
Нагадаю, що на боці України воює цілий руський корпус РДК, чия чісельність спільно з легіоном ЛСР менше штатної роти.
Тож де тут "потешное войско"?
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10.10.2023 19:05 Ответить
все они прекрасно знают.
им нужно не фотки тыкать, а разорвать дипотношения и пинком под зад с Украини.
а так, смахивает на очередную имитацию бурной деятельности
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10.10.2023 19:06 Ответить
Русня всегда использовала кубинцев еще в советское время Кастро посылал кубинцев воевать в Анголу и Мозамбик по приказу из Москвы.
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10.10.2023 19:07 Ответить
зеленожопых надо убирать и мочить фсбшную агентуру, которую они развели в Украине
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10.10.2023 19:10 Ответить
"В посольстве Кубы в Киеве"
----
зеленожопые! что делает посольства Ирана, Куби, Белорусии и прочих террористов в Киеве?
вы на кого работаете, козлы вонючие!
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10.10.2023 19:09 Ответить
Ла діктатура кастріста, плять.
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10.10.2023 19:13 Ответить
Там до плаката треба додати кілька відірваних голів.
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10.10.2023 19:39 Ответить
Проституты....
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10.10.2023 19:41 Ответить
Відправте цих підрасов до братів кастро.
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10.10.2023 19:45 Ответить
какое вознаграждение виплачивает Украина за голову кубинского наемника?
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11.10.2023 00:09 Ответить
Cubanos golondnos obiZianos!🐵🐵🐵🐵🐵🐵🐵
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11.10.2023 13:42 Ответить
 
 