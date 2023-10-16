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Оккупанты нанесли 134 удара по 23 населенным пунктам Запорожской области. ФОТО

Российские захватчики за прошедшие сутки не прекращали обстрелы прифронтовых городов и сел Запорожской области.

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Юрий Малашко, информирует Цензор.НЕТ.

По территории Гуляйполя, Орехова, Новоандреевки, Малиновки, Белогорья, Левадного, Работино, Каменского, Степного, Плавней, Малых Щербаков и других прифронтовых городов и сел пришлось 111 артобстрелов.

Враг совершил ракетные удары по Днепровке и Придолиновке, 7 БПЛА-атак по Гуляйполю, Железнодорожному, Малиновке, Полтавке, Красному и Степному, 9 РСЗО-обстрелов Орехова, Новоданиловки, Работино, Белогорья и Малой Токмачки, а также отправил 5 авиаснарядов по Орехову, Новодаровке и Малой Токмачке", - говорится в сообщении.

В результате артудара военнослужащих РФ по Малой Токмачке ранения получила 76-летняя женщина.

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Оккупанты нанесли 134 удара по 23 населенным пунктам Запорожской области 01
Оккупанты нанесли 134 удара по 23 населенным пунктам Запорожской области 02
Оккупанты нанесли 134 удара по 23 населенным пунктам Запорожской области 03

Автор: 

обстрел (27351) Запорожская область (3119)


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