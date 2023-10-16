Оккупанты нанесли 134 удара по 23 населенным пунктам Запорожской области. ФОТО
Российские захватчики за прошедшие сутки не прекращали обстрелы прифронтовых городов и сел Запорожской области.
Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Юрий Малашко, информирует Цензор.НЕТ.
По территории Гуляйполя, Орехова, Новоандреевки, Малиновки, Белогорья, Левадного, Работино, Каменского, Степного, Плавней, Малых Щербаков и других прифронтовых городов и сел пришлось 111 артобстрелов.
Враг совершил ракетные удары по Днепровке и Придолиновке, 7 БПЛА-атак по Гуляйполю, Железнодорожному, Малиновке, Полтавке, Красному и Степному, 9 РСЗО-обстрелов Орехова, Новоданиловки, Работино, Белогорья и Малой Токмачки, а также отправил 5 авиаснарядов по Орехову, Новодаровке и Малой Токмачке", - говорится в сообщении.
В результате артудара военнослужащих РФ по Малой Токмачке ранения получила 76-летняя женщина.
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