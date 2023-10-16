Сутки на Донетчине: обстрелы Угледара, Константиновки, ракетный удар по Авдеевке, 4 человека получили ранения. ФОТОрепортаж

Накануне днем враг нанес ракетный удар по Славянской громаде, попали вблизи предприятия, без жертв.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Юрий Мороз, информирует Цензор.НЕТ.

За прошедшие сутки россияне трижды обстреляли Угледар и четыре раза Новоукраинку - повредили дом. В Очеретинской ТГ ранен 1 человек в Нетайлово, поврежден инфраструктурный объект в Новоселовке Первой, разрушены 2 дома в Соловьеве. В Кураховской громаде ранены 2 человека в Ганновке, повреждены 4 дома в Кураховке. Авдеевка в течение суток подверглась ракетному удару и единичным обстрелам.

В Константиновке повреждены 9 частных домов, 3 многоэтажки и 2 инфраструктурных объекта. В Торецкой ТГ повреждены 2 дома в Дилиевке и админздание в Торецке. В Часовоярской громаде повреждены 4 многоэтажки и 2 частных дома.

На Лисичанском направлении поврежден дом в Северском, обстреляны Торское, Заречное, Колодязи и Ставки Лиманской громады.

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