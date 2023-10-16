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СБУ задержала российскую информаторшу, помогавшую корректировать вражеские атаки на Херсон. ФОТОрепортаж

Служба безопасности разоблачила местную жительницу, шпионившую для врага и помогавшую корректировать российские воздушные атаки на Херсон.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

"Установлено, что после вражеских обстрелов злоумышленница фиксировала места "прилетов" и их последствия, а затем отправляла соответствующий "отчет" агрессору. По этим данным захватчики могли корректировать обстрелы по критической, социальной и жилищной инфраструктуре областного центра, а также по местам дислокации украинских войск", – говорится в сообщении.

Отмечается, что такая деятельность злоумышленницы позволяла оккупантам наводить огонь и получать информацию о возможных поражениях. Для ударов по городу захватчики использовали реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию и дроны-камикадзе.

Сотрудники СБУ установили личность корректировщицы, разыскали ее и задержали в ее собственном доме. По данным следствия, российским агентом оказалась местная жительница, которая с июня этого года по собственной инициативе начала работать на врага.

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Как сообщили в пресс-службе, фигурантка "вышла" на администратора одной из соцсетей и предложила ему свою помощь в войне против Украины. Последующую коммуникацию осуществляли с использованием анонимного чата в мессенджере.

Во время обыска по месту жительства задержанной обнаружен мобильный телефон, который она использовала для переписки с агрессором.

На основании собранных улик следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

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В настоящее время она находится под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнице грозит пожизненное заключение.

СБУ задержала российскую информаторшу, помогавшую корректировать вражеские атаки на Херсон 01
СБУ задержала российскую информаторшу, помогавшую корректировать вражеские атаки на Херсон 02
СБУ задержала российскую информаторшу, помогавшую корректировать вражеские атаки на Херсон 03
СБУ задержала российскую информаторшу, помогавшую корректировать вражеские атаки на Херсон 04
СБУ задержала российскую информаторшу, помогавшую корректировать вражеские атаки на Херсон 05

Автор: 

СБУ (19928) Херсон (2840) шпионаж (1392) корректировщик (55)


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Топ комментарии
+24
Врага нужно знать в лицо, харе ретушировать.
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16.10.2023 10:28
+18
****
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16.10.2023 10:29
+14
Бошку отстегнуть при задержании, одной-второй, - поголiв`я буде скорочуватися.
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16.10.2023 10:32
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Врага нужно знать в лицо, харе ретушировать.
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16.10.2023 10:28 Ответить
****
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16.10.2023 10:29 Ответить
Вбивця, масова.
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16.10.2023 10:30 Ответить
они не заканчиваются, а только увеличиваются. Может законы нужно менять все законы устарели.
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16.10.2023 10:29 Ответить
Бошку отстегнуть при задержании, одной-второй, - поголiв`я буде скорочуватися.
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16.10.2023 10:32 Ответить
Цікаво: геть усі нопперапони - або хапуги, або зрадники!
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16.10.2023 10:31 Ответить
Дык, посмотрите на их лица, когда они по ночам пересматривают свои заныканные кубышки.
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16.10.2023 10:35 Ответить
Чергова мерзенна ублюдська ублюдіна...
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16.10.2023 10:33 Ответить
на гіляку запроданку !!!
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16.10.2023 10:36 Ответить
На ліхтар..і транспорант на шию - за що. *ука.
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16.10.2023 10:44 Ответить
Це якою треба кінченою паскудою що б корегувати ворожі обстріли свого міста,що з такою мерзотою робити ?
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16.10.2023 10:37 Ответить
на гіляку, як робили з кацапськими запроданцями, комуняками, нквдистами наші діди, справжні Герої України, з ОУН УПА !!!
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16.10.2023 10:47 Ответить
Тільки в не-Буття!
І до того часу доки Україна не відновить смертну кару перемоги над москалотою нам не бачить!
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16.10.2023 10:52 Ответить
А на довiчному уже и не пожалуешься никому, мотай себе годы, да вылупись на небо в клеточку.
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16.10.2023 10:38 Ответить
умовні три роки з браслетом з діамантом.
4 рази ухилянтів відбулавлюють в Україні - така собі пригода сталася...
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16.10.2023 10:45 Ответить
"при затриманні вчинила стрілянину та була ліквідована". Коли я це побачу?
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16.10.2023 11:01 Ответить
в горячую топку *************** суку...............................вот же животное ватное.......................................
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16.10.2023 11:10 Ответить
Ну и что стоит при попытки бегства... А там ещё и пистолет найти, которым она хотела воспользоваться
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16.10.2023 11:25 Ответить
Краще, якби кожного дня були новини про знищення артсистем, та РСЗО, які обстрілюють Херсон, та Херсонщину. То де вони?
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16.10.2023 11:30 Ответить
І чому б, випадеово, не вигрузити цю суку десь на площі, серед тих, на чиї будинки вона наводила ракети?
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16.10.2023 11:30 Ответить
Типо, вырвалась из-под стражи.
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16.10.2023 11:40 Ответить
І що було б? Ви ні з ким наших людей не плутаєте? У нас не прийнято камінням кидати в людину, навіть в зрадницу і вбивцю.
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16.10.2023 12:11 Ответить
Так то ж в людину. Тут цікаве питання: якщо агресивна, підла, дуже шкідлива істота має людську морду лиця, то чи можна тільки на цій підставі вважати її людиною?
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16.10.2023 12:33 Ответить
В цьому і проблема.
Саме тому зрадник і вбивця у нас не боїться ні Суду Божого, ні людського, ні державного.
А має бути інакше.
А наші люди, замість направити свій гнів проти ворогів та зрадників та рвати їх, надолужать після війни, знов почавши бити морди один одному.
Зате у нас прийнято вручати свою долю і долю країни в руки ворога та іновірця, не думаючи про наслідки.
Ні, наших людей я ні з ким не плутаю.
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16.10.2023 12:35 Ответить
Московицька гадюка .
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16.10.2023 11:40 Ответить
Не, к нашему стыду - херсонская гнида. Сомневаюсь , шо соседи , чи сослуживцы не видели ее вшивость. Ото ж бо, ее окружение нужно шерстить-шерстить, не перешерстить.
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16.10.2023 11:43 Ответить
 
 