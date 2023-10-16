СБУ задержала российскую информаторшу, помогавшую корректировать вражеские атаки на Херсон. ФОТОрепортаж

Служба безопасности разоблачила местную жительницу, шпионившую для врага и помогавшую корректировать российские воздушные атаки на Херсон.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

"Установлено, что после вражеских обстрелов злоумышленница фиксировала места "прилетов" и их последствия, а затем отправляла соответствующий "отчет" агрессору. По этим данным захватчики могли корректировать обстрелы по критической, социальной и жилищной инфраструктуре областного центра, а также по местам дислокации украинских войск", – говорится в сообщении.

Отмечается, что такая деятельность злоумышленницы позволяла оккупантам наводить огонь и получать информацию о возможных поражениях. Для ударов по городу захватчики использовали реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию и дроны-камикадзе.

Сотрудники СБУ установили личность корректировщицы, разыскали ее и задержали в ее собственном доме. По данным следствия, российским агентом оказалась местная жительница, которая с июня этого года по собственной инициативе начала работать на врага.

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Как сообщили в пресс-службе, фигурантка "вышла" на администратора одной из соцсетей и предложила ему свою помощь в войне против Украины. Последующую коммуникацию осуществляли с использованием анонимного чата в мессенджере.

Во время обыска по месту жительства задержанной обнаружен мобильный телефон, который она использовала для переписки с агрессором.

На основании собранных улик следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

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В настоящее время она находится под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнице грозит пожизненное заключение.









