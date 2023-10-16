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Задержана банда рэкетиров, выбивавших несуществующие долги у жителей Прикарпатья, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности совместно с Национальной полицией нейтрализовала преступную группировку, которая пыталась держать в страхе жителей западных областей Украины.

Банда действовала под контролем "смотрящего" за Ивано-Франковской областью, известного криминального авторитета. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, участники группировки терроризировали жителей региона, требовали деньги и отбирали частное имущество. Для этого создавали искусственные конфликтные ситуации или коммерческие споры, а затем выставляли "счет" за мирное разрешение проблемы.

"В случае отказа, участники банды угрожали пострадавшим и их семьям насилием и физической расправой, а также "конфискацией" автомобилей и недвижимости.

За один рэкетирский "налет" фигуранты могли "выбить" из человека от 10 до 500 тыс. в гривневом эквиваленте, - говорится в сообщении.

Также смотрите: Задержаны два рэкетира, которые требовали 11 тыс. дол. у отца погибшего военнослужащего, – Нацполиция. ФОТО

Задержана банда рэкетиров, выбивавших несуществующие долги у жителей Прикарпатья, - СБУ 01
Задержана банда рэкетиров, выбивавших несуществующие долги у жителей Прикарпатья, - СБУ 02
Задержана банда рэкетиров, выбивавших несуществующие долги у жителей Прикарпатья, - СБУ 03
Задержана банда рэкетиров, выбивавших несуществующие долги у жителей Прикарпатья, - СБУ 04
Задержана банда рэкетиров, выбивавших несуществующие долги у жителей Прикарпатья, - СБУ 05
Задержана банда рэкетиров, выбивавших несуществующие долги у жителей Прикарпатья, - СБУ 06
Задержана банда рэкетиров, выбивавших несуществующие долги у жителей Прикарпатья, - СБУ 07
Задержана банда рэкетиров, выбивавших несуществующие долги у жителей Прикарпатья, - СБУ 08

Таким образом, злоумышленники пытались обложить "данью" местных предпринимателей и постепенно расширяли свое влияние на близлежащие регионы Украины.

"А с началом полномасштабной войны бандиты начали выдавать себя за военных и правоохранителей, участвующих в боевых действиях. Они обещали жертвам, что заберут их к себе "на ноль", где будут забирать зарплату в счет уплаты долга. При этом, как установила СБУ, участники банды оформили себе справки о непригодности к военной службе по состоянию здоровья", – добавляют в СБУ.

Смотрите также: Задержан депутат-кум Медведчука, занимавшийся рэкетом в Закарпатье, - СБУ. ВИДЕО+ФОТО

По имеющимся данным, деятельность банды приводила к обострению криминогенной обстановки и негативно влияла на общественно-политические настроения среди жителей Прикарпатья.

Сотрудники СБУ задокументировали факт вымогательства 150 тыс. гривен у местного предпринимателя. Фигуранты неоднократно угрожали мужчине, что забьют молотками, будут бить трубами по голове, сломают ноги и сделают инвалидом, если он не заплатит им деньги.

Правоохранители задержали двух активных участников группировки при передаче им всей суммы от потерпевшего.

При обысках в квартирах и автомобилях участников банды изъято огнестрельное оружие, кастеты и деньги, полученные преступным путем.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На Прикарпатье задержали рэкетиров, которые облагали "данью" местных жителей. ФОТО

В настоящее время обоим задержанным доложено о подозрении по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство, совершенное по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения). Они находятся под стражей.

Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы.

Автор: 

рэкет (143) СБУ (19928) Ивано-Франковская область (923)


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Сподіваюсь правоохоронці розкрутити зможуть як, через кого оформили довідки про непридатність до служби?
Таких історій ще буде, нажаль.....
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16.10.2023 12:18 Ответить
Мля, сколько денег, возьмите меня в банду, Морским котиком, я очень усидчивый.
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16.10.2023 12:22 Ответить
"Правоохоронці затримали двох активних учасників угруповання... Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми." Джерело:

"Пасивних" залишили на волі?
Нагадало (мовою оригіналу):
"Пасаділ дет Рєпку... Чєрєс 5 лєт Рєпка аткінулся і замачіл дєда..."
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16.10.2023 12:30 Ответить
О таке знайоме, бо тільки на днях був суд приватних осіб проти військових на початку війни. Де СБУ було?
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16.10.2023 12:33 Ответить
Було рішення РНБО,всіх кримінальних авторитетів посадити,пройшло скільки часу і нічого не міняється,як були ,,смотрящі,,так і залишились.
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16.10.2023 12:46 Ответить
нормальных людей не рекетируют , рекетируют коррумпированых
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16.10.2023 12:48 Ответить
як таких войовничих та здорових бугаїв ТЦК не помічало?
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16.10.2023 12:56 Ответить
Відправте їх усіх на розмінування полів. Стоячи на колінах.
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16.10.2023 14:35 Ответить
Перша думка що прийшла в голову після перегляду фото:"Інваліди..."
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16.10.2023 14:39 Ответить
 
 