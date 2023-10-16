Задержана банда рэкетиров, выбивавших несуществующие долги у жителей Прикарпатья, - СБУ. ФОТОрепортаж
Служба безопасности совместно с Национальной полицией нейтрализовала преступную группировку, которая пыталась держать в страхе жителей западных областей Украины.
Банда действовала под контролем "смотрящего" за Ивано-Франковской областью, известного криминального авторитета. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Как отмечается, участники группировки терроризировали жителей региона, требовали деньги и отбирали частное имущество. Для этого создавали искусственные конфликтные ситуации или коммерческие споры, а затем выставляли "счет" за мирное разрешение проблемы.
"В случае отказа, участники банды угрожали пострадавшим и их семьям насилием и физической расправой, а также "конфискацией" автомобилей и недвижимости.
За один рэкетирский "налет" фигуранты могли "выбить" из человека от 10 до 500 тыс. в гривневом эквиваленте, - говорится в сообщении.
Таким образом, злоумышленники пытались обложить "данью" местных предпринимателей и постепенно расширяли свое влияние на близлежащие регионы Украины.
"А с началом полномасштабной войны бандиты начали выдавать себя за военных и правоохранителей, участвующих в боевых действиях. Они обещали жертвам, что заберут их к себе "на ноль", где будут забирать зарплату в счет уплаты долга. При этом, как установила СБУ, участники банды оформили себе справки о непригодности к военной службе по состоянию здоровья", – добавляют в СБУ.
По имеющимся данным, деятельность банды приводила к обострению криминогенной обстановки и негативно влияла на общественно-политические настроения среди жителей Прикарпатья.
Сотрудники СБУ задокументировали факт вымогательства 150 тыс. гривен у местного предпринимателя. Фигуранты неоднократно угрожали мужчине, что забьют молотками, будут бить трубами по голове, сломают ноги и сделают инвалидом, если он не заплатит им деньги.
Правоохранители задержали двух активных участников группировки при передаче им всей суммы от потерпевшего.
При обысках в квартирах и автомобилях участников банды изъято огнестрельное оружие, кастеты и деньги, полученные преступным путем.
В настоящее время обоим задержанным доложено о подозрении по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство, совершенное по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения). Они находятся под стражей.
Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы.
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Таких історій ще буде, нажаль.....
"Пасивних" залишили на волі?
Нагадало (мовою оригіналу):
"Пасаділ дет Рєпку... Чєрєс 5 лєт Рєпка аткінулся і замачіл дєда..."