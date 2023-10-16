В Украину прибыла первая бронированная "скорая", приобретенная на средства инициативы United24. ФОТО

Первый бронированный автомобиль скорой помощи, приобретенный "Медицинскими закупками Украины" за счет средств, собранных в рамках инициативы United24, уже прибыл в Украину. Всего заказано 13 таких автомобилей.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава, информирует Цензор.НЕТ.

Стоимость всех заказанных автомобилей составляет 124 млн грн.

Автомобили предназначены для эвакуации раненых с линии фронта в ближайшие медучреждения. Каждый автомобиль соответствует баллистическим стандартам НАТО, а именно стандарту STANAG 4569 уровня II.

"Среди особенностей транспорта также "автообувь", то есть шины. Одна из их характеристик – они могут ехать спущенными: в случае потери давления благодаря специальной конструкции скорость варьируется от 50 до 150 км (в зависимости от веса машины и качества дороги). На практике в нашей реальности это означает: если шина пробьется осколком, скорая не остановится посреди поля под обстрелами. Кроме того, эти авто полноприводные – могут ездить по полевым, разбитым войной дорогам", - рассказали в Минздраве.

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Бронированные "скорые" специально производили под заказ в Канаде.

"Сегодня, благодаря фандрейзинговой инициативе президента Владимира Зеленского United24, Украина получила первый бронированный автомобиль скорой медицинской помощи для эвакуации раненых. Всего их закуплено 13. Спасибо каждому, кто поддерживает нас в сложное время полномасштабной войны. Ваши донаты важны. Они, без преувеличения, спасают жизнь украинцев. Бронированные "скорые" позволят делать это еще эффективнее, эвакуируя раненых из самых горячих точек фронта. Количество таких машин в мире очень ограничено, поэтому их пришлось специально изготавливать под заказ", - подчеркнул глава Минздрава Виктор Ляшко.





