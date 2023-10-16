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В Украину прибыла первая бронированная "скорая", приобретенная на средства инициативы United24. ФОТО

Первый бронированный автомобиль скорой помощи, приобретенный "Медицинскими закупками Украины" за счет средств, собранных в рамках инициативы United24, уже прибыл в Украину. Всего заказано 13 таких автомобилей.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава, информирует Цензор.НЕТ.

Стоимость всех заказанных автомобилей составляет 124 млн грн.

Автомобили предназначены для эвакуации раненых с линии фронта в ближайшие медучреждения. Каждый автомобиль соответствует баллистическим стандартам НАТО, а именно стандарту STANAG 4569 уровня II.

"Среди особенностей транспорта также "автообувь", то есть шины. Одна из их характеристик – они могут ехать спущенными: в случае потери давления благодаря специальной конструкции скорость варьируется от 50 до 150 км (в зависимости от веса машины и качества дороги). На практике в нашей реальности это означает: если шина пробьется осколком, скорая не остановится посреди поля под обстрелами. Кроме того, эти авто полноприводные – могут ездить по полевым, разбитым войной дорогам", - рассказали в Минздраве.

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Бронированные "скорые" специально производили под заказ в Канаде.

"Сегодня, благодаря фандрейзинговой инициативе президента Владимира Зеленского United24, Украина получила первый бронированный автомобиль скорой медицинской помощи для эвакуации раненых. Всего их закуплено 13. Спасибо каждому, кто поддерживает нас в сложное время полномасштабной войны. Ваши донаты важны. Они, без преувеличения, спасают жизнь украинцев. Бронированные "скорые" позволят делать это еще эффективнее, эвакуируя раненых из самых горячих точек фронта. Количество таких машин в мире очень ограничено, поэтому их пришлось специально изготавливать под заказ", - подчеркнул глава Минздрава Виктор Ляшко.

В Украину прибыла первая бронированная скорая, приобретенная на средства инициативы United24 01
В Украину прибыла первая бронированная скорая, приобретенная на средства инициативы United24 02
В Украину прибыла первая бронированная скорая, приобретенная на средства инициативы United24 03

Автор: 

медицина (2524) помощь (7822) скорая (367) Ляшко Виктор (1364) United24 (24)


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Топ комментарии
+15
шел второй год войны - Зе просит не писать про коррупцию, но не просит своих друзей меньше красть.
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16.10.2023 12:56
+10
Пам'ятник, блд, поставити "фандрейзинговій ініціативі Президента Володимира Зеленського".
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16.10.2023 13:01
+8
Сьогодні завдяки фандрейзинговій ініціативі Президента Володимира Зеленського UNITED24 Україна отримала перший броньований автомобіль швидкої медичної допомоги для евакуації поранених.
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Инициативный ты наш, заботливый...
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16.10.2023 12:50
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Правила форума Совет форумчан
Це добре але дуже замало та повільно-бо за час війни в країні з'явилось набагато більше дуже дорогих приватних авт бо вони набагато важливіші за життя захисників України...
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16.10.2023 12:49 Ответить
Добра машина. Може врятувати багато життів в межах "золотої години". Якби встановити для неї ще бортовий засіб РЕБ від фпв-дронів ворога...
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16.10.2023 12:59 Ответить
саме так-але їх потрібно набагато набагато більше та ше поза поза поза...вчора...
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16.10.2023 13:04 Ответить
Це взагалі нічого на майже прикікці другого року війни. Без ілюзій, прошу.
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16.10.2023 13:30 Ответить
Сьогодні завдяки фандрейзинговій ініціативі Президента Володимира Зеленського UNITED24 Україна отримала перший броньований автомобіль швидкої медичної допомоги для евакуації поранених.
--------------------------------------------------------------
Инициативный ты наш, заботливый...
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16.10.2023 12:50 Ответить
Самі перші Кличко з бундесів витягнув..виклянчив якось..
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16.10.2023 13:00 Ответить
шел второй год войны - Зе просит не писать про коррупцию, но не просит своих друзей меньше красть.
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16.10.2023 12:56 Ответить
ви нє панімаіті- друззя ета другоє...
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16.10.2023 13:02 Ответить
А чому такі на КРАЗі випускати не можна? Ще й робочі місця..

Сюр якійсь.
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16.10.2023 12:59 Ответить
Пам'ятник, блд, поставити "фандрейзинговій ініціативі Президента Володимира Зеленського".
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16.10.2023 13:01 Ответить
A svoi vypuskaty ne probuvaly ?Chy mozhe znovu ne na chasi?
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16.10.2023 13:37 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=m1mM-yoi5CI "Справа громад" взуває хамери!
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16.10.2023 14:18 Ответить
 
 