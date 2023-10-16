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ВАКС оставил одесского бизнесмена Кауфмана под стражей с залогом в 230 млн грн. ФОТО

Высший антикоррупционный суд отказал в изменении меры пресечения Борису Кауфману и оставил его под стражей на условиях залога в 230 млн грн.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Там отметили, что Кауфман залога не внес и остается под арестом.

Информацию об отказе Кауфмана в изменении меры пресечения подтвердила также юридическая компания Gutovska & Partners.

"Борис Кауфман, ответчик по делу WWRT против Бориса Кауфмана по иску о взыскании 80 миллионов долларов, который рассматривается Тайным Советом Его Величества в Великобритании, остается под арестом в Украине. Недавно Высший Антикоррупционный Суд Украины оставил г-на Кауфмана под арестом на условиях залога в 230 млн грн. Господин Кауфман подозревается в незаконном завладении Одесским аэропортом и нанесении ущерба государству на более 2,5 миллиарда гривен", - говорится в сообщении.

ВАКС оставил одесского бизнесмена Кауфмана под стражей с залогом в 230 млн грн 01
ВАКС оставил одесского бизнесмена Кауфмана под стражей с залогом в 230 млн грн 02

Дело Кауфмана прокомментировала директор и мажоритарный держатель акций английской компании WWRT Ольга Гутовская.

ВАКС оставил одесского бизнесмена Кауфмана под стражей с залогом в 230 млн грн 03

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"Мы с удовольствием наблюдаем за ростом антикоррупционных инициатив в Украине. WWRT приняла решение помочь Украине в обеспечении расследования и справедливого рассмотрения дела Одесского аэропорта. Мы предоставим соответствующие расследования наших английских юристов и детективов по имуществу господина Кауфмана и его партнеров для обеспечения возвращения Украине 2,5 миллиардов гривен средств, а также другие материалы", - отметила Гутовская.

Как сообщалось, речь идет о деле завладения стратегическим объектом - одесским аэропортом и доходом от его деятельности.

Кауфман находится в следственном изоляторе с 7 сентября.

Согласно выводам НАБУ и САП, ущерб, причиненный преступлением, составляет более 2,5 млрд грн.

Следствие установило, что в 2011 году подозреваемые реализовали преступную схему, в результате которой аэропорт перешел из собственности территориальной громады в общую собственность города и так называемых частных инвесторов.

Автор: 

Кауфман Борис (31) Антикоррупционный суд (1211)


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Топ комментарии
+2
Застава за вбивство - то взагалі абсурд.
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16.10.2023 14:53
+1

Невже Зеленський дозволить його посадити ?
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16.10.2023 13:53
+1
Все вірно. Тільки сума збитків доводиться у суді(тоді, коли вирок вступить в законну силу).Ну...все інше теж. Крім того, у нас же все, як має бути...тіпа. Злочевському теж загадали мільярд на ЗСУ і фсьо парішалі. Такі справи...
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16.10.2023 14:17
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Хороша застава!!!!!
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16.10.2023 13:43 Ответить
А ще краще 80 000 000 баксів
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16.10.2023 13:44 Ответить
От чому застава не не суму завданих збитків + утримання під вартою + судові?
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16.10.2023 13:50 Ответить
Все вірно. Тільки сума збитків доводиться у суді(тоді, коли вирок вступить в законну силу).Ну...все інше теж. Крім того, у нас же все, як має бути...тіпа. Злочевському теж загадали мільярд на ЗСУ і фсьо парішалі. Такі справи...
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16.10.2023 14:17 Ответить

Невже Зеленський дозволить його посадити ?
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16.10.2023 13:53 Ответить
Призначення будь якої застави за корупцію та вбивство само по собі є корупційним злочином "правоохоронної системи і дає можливість обвинуваченому уникнути покарання впливаючи на свідків та співучасників шляхом підкупу, вбивства та залякування.
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16.10.2023 13:56 Ответить
Застава за вбивство - то взагалі абсурд.
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16.10.2023 14:53 Ответить
З погляду публікацій про усіх "олігархів" в Україні, виходить, що це лише спритні ЗЛОДІЇ, які у той чи інший момент прилаштувавшись (прилипши) до держмахінаторів "політиків-злодіїв" у владі допомагали їм розікрасти ДЕРЖАВНІ СТАТКИ та пограбувати ГРОМАДУ УКРАЇНИ, при тому усьому ці спритники злодії-шахраї "олігархи" обікрали і тих держмахінаторів у владі і Громаду України...!!!

Так, як цю злодійську мразоту вірніше назвати "злодії олігархи" чи "салфетно непромокаючі шахрайські прокладки"...???!!!

Чи не прийщов час ДЕРЖАВІ прибрати усі ТЕРМІНИ ПОЗОВНОЇ ДАВНОСТІ до тих "шахрайсько-злодійських прокладок" та провести КОМПЛЕКСНИЙ аудит, починаючи з НУЛЯ з 1991 року, надбання їх ЗЛОДІЙСЬКИХ СТАТКІВ і того, що вони заробили та що зруйнували від вкладення цього награбованого та вкраденого початкового капіталу з ДЕРЖАВНОЇ КАЗНИ та у ГРОМАДИ УКРАЇНИ (соціальні виплати, профспілкові сплати, бази відпочинку, санаторії, ПРИХВАТИЗОВАНІ промислові БЮДЖЕТОУТВОРЮЮЧІ підприємства, організованим злочинним угрупуванням - червонодупого пахана кучми, для свого НЕЗАКОННОГО ЗБАГАТЧЕННЯ і виведення нагробованих фінансів у ОФШОРИ і "розпреділенням" їх по різним банківським рахункам між своїми "ублюдками" і стали нев***бенними "олігархами" з організованими злочинними групами тітушок та криміналітету і не збудувавши жодної собачої будки та шпаківні за увесь час свого шахрайсько-злодійського деребану у ДЕРЖАВІ УКРАЇНА...???!!!
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16.10.2023 14:18 Ответить
Кауфман - це обличчя сьогоднішньої влади.
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16.10.2023 16:57 Ответить
в натурі хахол
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16.10.2023 21:30 Ответить
 
 