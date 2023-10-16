ВАКС оставил одесского бизнесмена Кауфмана под стражей с залогом в 230 млн грн. ФОТО

Высший антикоррупционный суд отказал в изменении меры пресечения Борису Кауфману и оставил его под стражей на условиях залога в 230 млн грн.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Там отметили, что Кауфман залога не внес и остается под арестом.

Информацию об отказе Кауфмана в изменении меры пресечения подтвердила также юридическая компания Gutovska & Partners.

"Борис Кауфман, ответчик по делу WWRT против Бориса Кауфмана по иску о взыскании 80 миллионов долларов, который рассматривается Тайным Советом Его Величества в Великобритании, остается под арестом в Украине. Недавно Высший Антикоррупционный Суд Украины оставил г-на Кауфмана под арестом на условиях залога в 230 млн грн. Господин Кауфман подозревается в незаконном завладении Одесским аэропортом и нанесении ущерба государству на более 2,5 миллиарда гривен", - говорится в сообщении.





Дело Кауфмана прокомментировала директор и мажоритарный держатель акций английской компании WWRT Ольга Гутовская.

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"Мы с удовольствием наблюдаем за ростом антикоррупционных инициатив в Украине. WWRT приняла решение помочь Украине в обеспечении расследования и справедливого рассмотрения дела Одесского аэропорта. Мы предоставим соответствующие расследования наших английских юристов и детективов по имуществу господина Кауфмана и его партнеров для обеспечения возвращения Украине 2,5 миллиардов гривен средств, а также другие материалы", - отметила Гутовская.

Как сообщалось, речь идет о деле завладения стратегическим объектом - одесским аэропортом и доходом от его деятельности.

Кауфман находится в следственном изоляторе с 7 сентября.

Согласно выводам НАБУ и САП, ущерб, причиненный преступлением, составляет более 2,5 млрд грн.

Следствие установило, что в 2011 году подозреваемые реализовали преступную схему, в результате которой аэропорт перешел из собственности территориальной громады в общую собственность города и так называемых частных инвесторов.