ВАКС оставил одесского бизнесмена Кауфмана под стражей с залогом в 230 млн грн. ФОТО
Высший антикоррупционный суд отказал в изменении меры пресечения Борису Кауфману и оставил его под стражей на условиях залога в 230 млн грн.
Об этом в комментарии Цензор.НЕТ сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.
Там отметили, что Кауфман залога не внес и остается под арестом.
Информацию об отказе Кауфмана в изменении меры пресечения подтвердила также юридическая компания Gutovska & Partners.
"Борис Кауфман, ответчик по делу WWRT против Бориса Кауфмана по иску о взыскании 80 миллионов долларов, который рассматривается Тайным Советом Его Величества в Великобритании, остается под арестом в Украине. Недавно Высший Антикоррупционный Суд Украины оставил г-на Кауфмана под арестом на условиях залога в 230 млн грн. Господин Кауфман подозревается в незаконном завладении Одесским аэропортом и нанесении ущерба государству на более 2,5 миллиарда гривен", - говорится в сообщении.
Дело Кауфмана прокомментировала директор и мажоритарный держатель акций английской компании WWRT Ольга Гутовская.
"Мы с удовольствием наблюдаем за ростом антикоррупционных инициатив в Украине. WWRT приняла решение помочь Украине в обеспечении расследования и справедливого рассмотрения дела Одесского аэропорта. Мы предоставим соответствующие расследования наших английских юристов и детективов по имуществу господина Кауфмана и его партнеров для обеспечения возвращения Украине 2,5 миллиардов гривен средств, а также другие материалы", - отметила Гутовская.
Как сообщалось, речь идет о деле завладения стратегическим объектом - одесским аэропортом и доходом от его деятельности.
Кауфман находится в следственном изоляторе с 7 сентября.
Согласно выводам НАБУ и САП, ущерб, причиненный преступлением, составляет более 2,5 млрд грн.
Следствие установило, что в 2011 году подозреваемые реализовали преступную схему, в результате которой аэропорт перешел из собственности территориальной громады в общую собственность города и так называемых частных инвесторов.
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Невже Зеленський дозволить його посадити ?
Так, як цю злодійську мразоту вірніше назвати "злодії олігархи" чи "салфетно непромокаючі шахрайські прокладки"...???!!!
Чи не прийщов час ДЕРЖАВІ прибрати усі ТЕРМІНИ ПОЗОВНОЇ ДАВНОСТІ до тих "шахрайсько-злодійських прокладок" та провести КОМПЛЕКСНИЙ аудит, починаючи з НУЛЯ з 1991 року, надбання їх ЗЛОДІЙСЬКИХ СТАТКІВ і того, що вони заробили та що зруйнували від вкладення цього награбованого та вкраденого початкового капіталу з ДЕРЖАВНОЇ КАЗНИ та у ГРОМАДИ УКРАЇНИ (соціальні виплати, профспілкові сплати, бази відпочинку, санаторії, ПРИХВАТИЗОВАНІ промислові БЮДЖЕТОУТВОРЮЮЧІ підприємства, організованим злочинним угрупуванням - червонодупого пахана кучми, для свого НЕЗАКОННОГО ЗБАГАТЧЕННЯ і виведення нагробованих фінансів у ОФШОРИ і "розпреділенням" їх по різним банківським рахункам між своїми "ублюдками" і стали нев***бенними "олігархами" з організованими злочинними групами тітушок та криміналітету і не збудувавши жодної собачої будки та шпаківні за увесь час свого шахрайсько-злодійського деребану у ДЕРЖАВІ УКРАЇНА...???!!!