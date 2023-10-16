На Полтавщине в результате вражеской атаки повреждены 50 жилых домов и квартир. ФОТОрепортаж
За ночь с 15 на 16 октября в Полтавской области о воздушной тревоге извещали трижды, всего она длилась почти 4 часа.
Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник Полтавской ОВА Филипп Пронин, информирует Цензор.НЕТ.
Он подтвердил предварительную информацию о трех раненых лицах, среди которых есть 10-летний ребенок. Их достали из-под завалов и госпитализировали в больницы в состоянии средней тяжести.
"Ночью враг атаковал ракетами и беспилотниками. Взрывы были в Миргородском районе, работала ПВО. Попаданий в гражданскую или критическую инфраструктуру нет, но обломки ракет повредили жилые дома. На сегодня известно о 50 таких частных домах и квартирах, — сообщил из Миргорода Филипп Пронин.
По его словам, на месте работают три комиссии, обследующие разрушение. На лечение и восстановление имущества пострадавшие получат 50% материальной помощи из областного бюджета.
Завтра Пронин планирует проинспектировать объекты критической инфраструктуры, чтобы проверить их готовность к зиме и вражеским ударам.
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киевляне не возмущались "несправедливостью", когда почти год в первую очередь ракетами-шахедами-артобстрелами накрывало Киев, а Полтавщина жила своей отдельной, спокойной относительно жизнью.. и мыслей таких не было...
и да, возмущАющимся думать нужно было в 2019м (а ещё лучше - всегда)..
якщо відверто, мірятися "обстрілами" - дурна справа, бо прилетіти може будь-кому і будь-коли, так само і ображатися, що тобі дісталось, а когось пронесло..