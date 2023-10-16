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На Полтавщине в результате вражеской атаки повреждены 50 жилых домов и квартир. ФОТОрепортаж

За ночь с 15 на 16 октября в Полтавской области о воздушной тревоге извещали трижды, всего она длилась почти 4 часа.

Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник Полтавской ОВА Филипп Пронин, информирует Цензор.НЕТ.

Он подтвердил предварительную информацию о трех раненых лицах, среди которых есть 10-летний ребенок. Их достали из-под завалов и госпитализировали в больницы в состоянии средней тяжести.

"Ночью враг атаковал ракетами и беспилотниками. Взрывы были в Миргородском районе, работала ПВО. Попаданий в гражданскую или критическую инфраструктуру нет, но обломки ракет повредили жилые дома. На сегодня известно о 50 таких частных домах и квартирах, — сообщил из Миргорода Филипп Пронин. 

По его словам, на месте работают три комиссии, обследующие разрушение. На лечение и восстановление имущества пострадавшие получат 50% материальной помощи из областного бюджета.

Также читайте: Российские агрессоры атаковали Полтавщину ракетами и БПЛА, есть пострадавшие, в частности ребенок

Завтра Пронин планирует проинспектировать объекты критической инфраструктуры, чтобы проверить их готовность к зиме и вражеским ударам.

На Полтавщине в результате вражеской атаки повреждены 50 жилых домов и квартир 01
На Полтавщине в результате вражеской атаки повреждены 50 жилых домов и квартир 02
На Полтавщине в результате вражеской атаки повреждены 50 жилых домов и квартир 03
На Полтавщине в результате вражеской атаки повреждены 50 жилых домов и квартир 04
На Полтавщине в результате вражеской атаки повреждены 50 жилых домов и квартир 05

Автор: 

Миргород (61) ракеты (3576) Пронин Филипп (17) Полтавская область (1165)


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Топ комментарии
+6
Як добре читати, що долетіли тільки окремі уламки. А якби прилетів шахед, то замість 50 пошкоджених будинків були б 500 або 5000 зруйнованих. Так що вдячність телемарахвону і обласній військовій адміністрації за заспокійливі новини
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16.10.2023 14:19
+5
нічого собі пошкоджено, від будинку нічого не залишилось..., купа будівельного сміття...
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16.10.2023 14:13
+2
...не болтай ерундой..
киевляне не возмущались "несправедливостью", когда почти год в первую очередь ракетами-шахедами-артобстрелами накрывало Киев, а Полтавщина жила своей отдельной, спокойной относительно жизнью.. и мыслей таких не было...
и да, возмущАющимся думать нужно было в 2019м (а ещё лучше - всегда)..
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16.10.2023 14:37
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...не болтай ерундой..
киевляне не возмущались "несправедливостью", когда почти год в первую очередь ракетами-шахедами-артобстрелами накрывало Киев, а Полтавщина жила своей отдельной, спокойной относительно жизнью.. и мыслей таких не было...
и да, возмущАющимся думать нужно было в 2019м (а ещё лучше - всегда)..
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16.10.2023 14:37 Ответить
Это ты жителям Кременчуга расскажи про спокойную жизнь,через неделю прилеты.
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16.10.2023 15:28 Ответить
ви неуважні, мова йшла про початок Війни, 2022, коли кацапи були на Півночі України і намагалися оточити Київ, звісно натепер акценти трохи змістилися.. а перший місяць, так взагалі, в районі Пущі-Гостомеля обстріли були кожен день постійно.. половина, до прикладу, моєї хати постраждала (уламок ракети залишив на пам'ять), остаточно ремонтуватиму вже після Української Перемоги
якщо відверто, мірятися "обстрілами" - дурна справа, бо прилетіти може будь-кому і будь-коли, так само і ображатися, що тобі дісталось, а когось пронесло..
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16.10.2023 16:03 Ответить
нічого собі пошкоджено, від будинку нічого не залишилось..., купа будівельного сміття...
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16.10.2023 14:13 Ответить
Як добре читати, що долетіли тільки окремі уламки. А якби прилетів шахед, то замість 50 пошкоджених будинків були б 500 або 5000 зруйнованих. Так що вдячність телемарахвону і обласній військовій адміністрації за заспокійливі новини
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16.10.2023 14:19 Ответить
Я дивлюсь , це не пошкодження це повний звіздец , а як зараз зімувати . Через місяць прийдуть морози . У Діпрі такеж саме було , з зовні дивишся невеличкі ушкодженя , а в середені усе провалено з даху до підвалу . Теж тіпу обломок дрона впав на дах . 12-ть помешкань як і не було . А з зовні да будинок є
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16.10.2023 17:09 Ответить
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16.10.2023 17:25 Ответить
 
 