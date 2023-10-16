Шевченковский райсуд отказал адвокатам полковника Червинского в отводе судьи Михеевой. ФОТОрепортаж
Шевченковский районный суд Киева отказал адвокатам полковника Романа Червинского в отводе судьи Инны Михеевой.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
После этого судья Михеева продолжила рассмотрение ходатайства прокуратуры. Пока адвокаты заявили отвод прокурорам.
Ранее сообщалось, что сегодня, 16 октября, Шевченковский районный суд города Киева приступил к рассмотрению ходатайства прокуратуры о продлении сроков расследования по делу полковника Романа Червинского.
В свою очередь адвокат Червинского Сергей Лысенко сообщил, что суд уже назначил заседание по продлению сроков содержания под стражей Червинского.
Ранее СМИ сообщали, что украинские военные несколько месяцев вербовали пилота РФ для угона самолета. В их числе, по данным СМИ, был Роман Червинский. Впоследствии, как отметили в СБУ, "операция" проводилась, несмотря на отрицание СБУ и без согласия соответствующих государственных органов. В результате враг получил данные о размещении на аэродроме "Канатово" личного состава Воздушных сил ВСУ и украинских самолетов. Это позволило ВС РФ обстрелять аэродром.
Впоследствии Червинский дал Цензор.НЕТ эксклюзивное интервью, где рассказал об операции на аэродроме "Канатово".
В апреле 2023 СБУ сообщила о подозрении Червинскому по делу об обстреле оккупантами аэродрома "Канатово" в Кировоградской области. Его задержали в Тернопольской области. 25 апреля суд избрал меру пресечения Червинскому в виде ареста без права залога.
Генерал-майор Виктор Ганущак, в подчинении которого находилась военная часть, в которую был зачислен на должность заместителя командира полковник Червинский, рассказал в интервью Цензор.НЕТ, что операция на аэродроме "Канатово" была согласована с высшим руководством ВСУ. Однако суд отказался заслушать Ганущака и не принимал доказательства в пользу Червинского.
Роман Червинский был одним из разведчиков, которые в 2020 году организовывали операцию по задержанию российских наемников из ЧВК "Вагнер", выманивая их в Беларусь. Там наемники должны были сесть на самолет, который впоследствии украинские спецслужбы аварийно посадили в Украине. Однако операция сорвалась. 24 июня 2021 года президент Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам". Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально вовлекали в этот вопрос.
В декабре 2021 года разведчики ГУР МО Червинский и Семенюк рассказали об измене отерсительно операции. По словам Червинского, несколько человек из Офиса Президента могли "слить" информацию об операции по задержанию "вагнеровцев". Также он рассказал, что Офис Президента угрожал экс-разведчикам уголовными производствами.
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"лейтенанта" баканова, тимошенка, резнікова, іншу зашквалену зе-наволоч коли посадять ??? чи вони не винні, бо діє "зе-закон": "друзям "найвеличнішого зе-нелоха", "**************", 4-х разового ухилянта від служби в ЗСУ - усе можна, усім іншим - зебільний зе-закон" ???
https://www.youtube.com/@Chekalkyn Pandamonium: Жесть! ДБР викликає Водолазького на допит в Київ. Дніпровському комбригу ставлять в провину те, що в березні 2022 р 128 брТРО будувала опорні пункти та пункти блокування на березі Дніпра на орендованих ділянках приватних підприємців.
HRskiy: Марченко, Кривонос, Червінський... тепер Водолазький!!! Слідчі ДБР провели черговий обшук у комбрига 128 бр ТРО Дніпра Олександра Водолазького. За результатами обшуку, бойовому офіцеру, який боронить Україну ще з 2014 року, вручено підозру і клопотання до суду про арешт.
Prozapas: А Порох в Брюсселі продовжує рубитись за початок переговорів про вступ України до ЄС вже в цьому році, хоча в "ОП" вмили руки і перенесли десь на конєц епохі зниження тарифів вдвічі. Ох якщо продавить... Не оцінять, то ясно, але для зажравшихся "слуґ" гасло "курва, працюй!" може заграти новими фарбами.
Ірина: Мало того, що не оцінять, так ще й будуть горлати, що це зробив найвеличніший лідор **********, а не то шо ваш Порошенко.
ПРИЙДЕ ЧАС І ЦІ КЕРУВАЛЬЩИКИ НЕ ВСТИГНУТЬ ДОБІГТИ ДО ЛІТАКА.
я нічого не переплутав??
Не вистачило ресурсу на відео....????
Посольство США купило квитки в першому ряді на цирк з конями, і добре бачать з першого ряду навіть яйця по 17 у тих коней.
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83?__eep__=6&__cft__[0]=AZWi4Vwmv1jz-sed-F8GUELKdEInok9gkIS0gYMYmWWv9zY3sreC42VpEoe0fyMEsPKJfODEgZQNTCOWJtxIqCMcGnpl2CxVtZ_-MZXSS6pkVEa44LvAXPeRphb-7fI5wAuv2Gqj1w-ku9w6qykV1lzSbK8f-ASnsLaQ8BqGlsYdgQ&__tn__=*NK-R #СвободуРомануЧервінському
Сьогодні,
16 жовтня,
в один день буде два засідання в різних судах:
об 11 год. Шевченківський суд, Дегтярівська, 31а,
о 16:30 год. Апеляційний суд, Солом'янська, 2а.
Приходьте!
"Справа катерів" виявилася фальсифікацією. Як і розтрезвонена "справа Роттердам+", яку вчора закрив ВАКС. От тільки за димовою завісою про страшенне розкрадання по роттердам+, Герус з Зеленським і Коломойським зробили всім вже справжній роттердам з закупками дешевої російської електрики для заводів коломоя.
А "справа катерів" була такою самою диверсією, яка підривала переоснащення нашого флоту на порозі російського вторгнення.
Оті розповіді, як "військові про*балі Південь", як раз і призвані приховати той факт, що військових змусили воювати голим задом і на Зміїному, замість врізати ракетами, махати рускому воєнному кораблю кулаком.
Єдиний злочин Кузні Порошенка - те, що це єдине підприємство на ті часи, що ще зберегло можливості по виробництву бойових катерів. Воплі про "диверсію Порошенка з поганими катерами" привели до зриву виробництва нових катерів і введення в бойовий склад флоту вже вироблених. За 4 роки Зеленського так і не виробили нічого свого.
Але ж всі забули ще один факт. Через цю справу зупинений також проект наших ракетних катерів "Лань-ЛК". В ВМСУ планували почати отримувати ці ракетні катери озброєні морською версією Нептуна до 2021 року. Коли всякі клоуни розповідають в марафоні, як "ми 8 років не готувалися до війни", то ми як раз готувалися. Були б у нас ракетні катери, то обстрілів калібрами з Чорного моря не було б. Не було б і морської блокади і втрати десятків мільярдів експорту.
Саботаж і підрив обороноздатності.
А що ж з тими, хто проводив ці диверсії?
А агента Портнова евакуювали у москву. Його кореші, як Смірнов, досі в ОП. Демченко - схований в зовнішній розвідці. Татаров - самий приємно пахучий риг в країні.
Тепер за рішенням суду, не Зеленський, а Україна має сплатити генералу Павловському грошову компенсацію. Вирахувати у папашки з довічної стипендії.
Маємо такий розголос про "справу", підтримку суспільства, наявність адвокатів та непростий статус підсудного, але все одно триває це ганебне дійство.
А які можуть бути шанси у рядового громадянина, що потрапляє в лещата "правосуддя"?
Доки є поваленою (з 2019) Конституція України - отаке й є.
Інакше марно (або неефективно) допомагати країні - де шахраї у владі: у тому числі й моськовські - хоч із українським паспортом.