Шевченковский райсуд отказал адвокатам полковника Червинского в отводе судьи Михеевой. ФОТОрепортаж

Шевченковский районный суд Киева отказал адвокатам полковника Романа Червинского в отводе судьи Инны Михеевой.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

После этого судья Михеева продолжила рассмотрение ходатайства прокуратуры. Пока адвокаты заявили отвод прокурорам.

Ранее сообщалось, что сегодня, 16 октября, Шевченковский районный суд города Киева приступил к рассмотрению ходатайства прокуратуры о продлении сроков расследования по делу полковника Романа Червинского.

В свою очередь адвокат Червинского Сергей Лысенко сообщил, что суд уже назначил заседание по продлению сроков содержания под стражей Червинского.



























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Ранее СМИ сообщали, что украинские военные несколько месяцев вербовали пилота РФ для угона самолета. В их числе, по данным СМИ, был Роман Червинский. Впоследствии, как отметили в СБУ, "операция" проводилась, несмотря на отрицание СБУ и без согласия соответствующих государственных органов. В результате враг получил данные о размещении на аэродроме "Канатово" личного состава Воздушных сил ВСУ и украинских самолетов. Это позволило ВС РФ обстрелять аэродром.

Впоследствии Червинский дал Цензор.НЕТ эксклюзивное интервью, где рассказал об операции на аэродроме "Канатово".

В апреле 2023 СБУ сообщила о подозрении Червинскому по делу об обстреле оккупантами аэродрома "Канатово" в Кировоградской области. Его задержали в Тернопольской области. 25 апреля суд избрал меру пресечения Червинскому в виде ареста без права залога.

Генерал-майор Виктор Ганущак, в подчинении которого находилась военная часть, в которую был зачислен на должность заместителя командира полковник Червинский, рассказал в интервью Цензор.НЕТ, что операция на аэродроме "Канатово" была согласована с высшим руководством ВСУ. Однако суд отказался заслушать Ганущака и не принимал доказательства в пользу Червинского.

Роман Червинский был одним из разведчиков, которые в 2020 году организовывали операцию по задержанию российских наемников из ЧВК "Вагнер", выманивая их в Беларусь. Там наемники должны были сесть на самолет, который впоследствии украинские спецслужбы аварийно посадили в Украине. Однако операция сорвалась. 24 июня 2021 года президент Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам". Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально вовлекали в этот вопрос.

В декабре 2021 года разведчики ГУР МО Червинский и Семенюк рассказали об измене отерсительно операции. По словам Червинского, несколько человек из Офиса Президента могли "слить" информацию об операции по задержанию "вагнеровцев". Также он рассказал, что Офис Президента угрожал экс-разведчикам уголовными производствами.

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