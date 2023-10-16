Северная Корея кораблями может отправлять оружие в РФ для войны против Украины, - WP. СПУТНИКОВЫЕ ФОТО

Согласно новым спутниковым снимкам, российские корабли с середины августа по середину октября несколько раз забирали грузы из КНДР и доставляли их в военный порт на Дальнем Востоке РФ. В Тихорецке, РФ, неподалеку от украинской границы, начали стремительно расширяться ямы для боеприпасов.

Снимки опубликовало издание The Washington Post, передает Цензор.НЕТ. Спутниковые фотографии были проанализированы специалистами лондонского Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI).

Сообщается, что в течение последних двух месяцев российские корабли, связанные с военно-транспортными сетями, забирали грузы из Северной Кореи и доставляли их в военный порт РФ несколько раз.

Как пишет издание, 13 октября в Белом доме заявили, что Северная Корея перевезла в Россию до 1000 контейнеров с "оборудованием и боеприпасами за последние недели". Однако, согласно анализу, операция является "более регулярной, масштабной и продолжительной".

Так, два грузовых судна под российским флагом - "Ангара" и Мария", в середине августа начали курсировать между северокорейским портом Раджин и защищенным портовым комплексом в Дунае на Дальнем Востоке. С середины августа и до 14 октября эти суда совершили по меньшей мере пять рейсов в обе стороны.

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Согласно данным сайта Marine Traffic, корабли выключили сигнал автоматической системы идентификации, скрывая свое местонахождение.

"Хотя невозможно сказать, что именно перевозится, на новых снимках видно, что корабли связаны с российской сетью военной логистики, что позволяет предполагать, что эти коммерческие суда перевозят военное оборудование, говорят аналитики RUSI и американские официальные лица", - отмечает WP. .

Приблизительно в то время, когда начались эти поставки из Северной Кореи, на складе боеприпасов в Тихорецке в России, недалеко от украинской границы, начали стремительно расширяться ямы для боеприпасов. Они были заполнены за последние недели после прибытия железнодорожных вагонов. В RUSI считают, что цвет и размер контейнеров совпадают с грузами из Раджана в Дунай.

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"Это будет иметь очень серьезное влияние на ход войны (в Украине – Ред.). Северная Корея способна производить большое количество боеприпасов, и у нее есть значительные запасы", – подчеркнул Джек Уотлинг, старший научный сотрудник RUSI по вопросам войны на суше.

Судно "Ангара" принадлежит компании M Leasing, попавшей под санкции США, Великобритании и Украины за "перевозку оружия и военного оборудования в интересах российского правительства". Как сообщает RUSI, в регистрационных документах на судно "Мария" указано, что с ним связана компания под названием JSC Sovfracht.

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