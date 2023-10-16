Северная Корея кораблями может отправлять оружие в РФ для войны против Украины, - WP. СПУТНИКОВЫЕ ФОТО
Согласно новым спутниковым снимкам, российские корабли с середины августа по середину октября несколько раз забирали грузы из КНДР и доставляли их в военный порт на Дальнем Востоке РФ. В Тихорецке, РФ, неподалеку от украинской границы, начали стремительно расширяться ямы для боеприпасов.
Снимки опубликовало издание The Washington Post, передает Цензор.НЕТ. Спутниковые фотографии были проанализированы специалистами лондонского Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI).
Сообщается, что в течение последних двух месяцев российские корабли, связанные с военно-транспортными сетями, забирали грузы из Северной Кореи и доставляли их в военный порт РФ несколько раз.
Как пишет издание, 13 октября в Белом доме заявили, что Северная Корея перевезла в Россию до 1000 контейнеров с "оборудованием и боеприпасами за последние недели". Однако, согласно анализу, операция является "более регулярной, масштабной и продолжительной".
Так, два грузовых судна под российским флагом - "Ангара" и Мария", в середине августа начали курсировать между северокорейским портом Раджин и защищенным портовым комплексом в Дунае на Дальнем Востоке. С середины августа и до 14 октября эти суда совершили по меньшей мере пять рейсов в обе стороны.
Согласно данным сайта Marine Traffic, корабли выключили сигнал автоматической системы идентификации, скрывая свое местонахождение.
"Хотя невозможно сказать, что именно перевозится, на новых снимках видно, что корабли связаны с российской сетью военной логистики, что позволяет предполагать, что эти коммерческие суда перевозят военное оборудование, говорят аналитики RUSI и американские официальные лица", - отмечает WP. .
Приблизительно в то время, когда начались эти поставки из Северной Кореи, на складе боеприпасов в Тихорецке в России, недалеко от украинской границы, начали стремительно расширяться ямы для боеприпасов. Они были заполнены за последние недели после прибытия железнодорожных вагонов. В RUSI считают, что цвет и размер контейнеров совпадают с грузами из Раджана в Дунай.
"Это будет иметь очень серьезное влияние на ход войны (в Украине – Ред.). Северная Корея способна производить большое количество боеприпасов, и у нее есть значительные запасы", – подчеркнул Джек Уотлинг, старший научный сотрудник RUSI по вопросам войны на суше.
Судно "Ангара" принадлежит компании M Leasing, попавшей под санкции США, Великобритании и Украины за "перевозку оружия и военного оборудования в интересах российского правительства". Как сообщает RUSI, в регистрационных документах на судно "Мария" указано, что с ним связана компания под названием JSC Sovfracht.
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Час "покурити"?
Можна грубо прикинути кількість наприклад снарядів 122мм калібру, поставлених туди за вересень 2023, користуючись інформацією відкритих джерел.
Вихідні дані:
1) середня вага вантажу типового 40-футового морського контейнера - 26 300 кг ;
2) кількість контейнерів, що навезли - 1000 од.;
3) кількість контейнерів під снаряди - умовно половина, тобто 500 од.;
4) вага 122мм снаряда ~ 44 кг.
Отже Кільк.снарядів = 26300×500÷44 ~ 300 тис.
Якщо припустити, що за чотири доби наступу з 10 по 13 жовтня ц.р. на Авдіївський укріпрайон ворог здійснював аналогічну кількість артилерійських пострілів, як на початковій стадії свого вторгнення у 1 - 2 кварталах 2022, тобто 57 000 на день, тоді виходить, на складах ще залишилось з тої партії всього 72 тисячі снарядів.
Виникає слушне питання: чи варто чекати наступної жовтневої партії ***********?
Виходить що контейнерів зі снарядами було не 500, а 586.
Друже, ви по роботі, чи просто від себе женете скрізь зраду?
А от що ви мали на увазі "і про "снарядний голод" у рашистів, і про те, як у нас бережуть особовий склад і багато чого іншого, про що не варто писати публічно"?
Ну, добре - я дякуючи вашому допису зрозумів, що
1) всі брешуть, що русня вже не пуляє, як вона це робила на початку війні. А то кажуть що вже кількість виходів зменшилась разів в 5-10, ніж було.
2) Особовий склад у нас не бережуть. І можуть послати нашого солдата в бій, коли шанс що його при цьому можуть вбити більший за нуль. Це капець. Де таке бачене!
А от що ще там далі таке страшне, про що не варто писати публічно? Невже експерименти над нашими вояками в американських біолабораторіях чи торгівля органами на потоці?
Пишіть вже, не замовчуйте таке!!!
P.S. Куму та друзям щиро бажаю повернутися додому живими і неушкодженими.
Ага, ясно. А інші американські офіційні особи не бажають спрямувати один корабель-носій "Томагавків" у ті краї, і в'ї^ати залп-другий по порту Раджін? Це ж буде запобігання міжнародному тероризму 100%. І від цивілізованого світу подяку отримають.
Чи Ин це важний партньор? (чи ким він там був для Трампа)