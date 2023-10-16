РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11544 посетителя онлайн
Новости Фото
5 184 38

Мужчина приобрел за 4 тыс. дол. свидетельства о рождении двойни в Молдове и пытался уехать в Румынию, - ГПСУ. ФОТО

Пограничники разоблачили 45-летнего мужчину, который пытался уехать в Румынию как многодетный отец.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Западное региональное управление ГПСУ.

Чтобы уехать в Румынию, гражданин предоставил свидетельства о рождении троих детей. Согласно документам, у мужчины 16 сентября родилась в Молдове двойня. Однако пограничники выяснили, что молдавские свидетельства о рождении являются фальшивками. Предъявитель признался, что приобрел их за 4 тыс. дол.

Мужчина приобрел за 4 тыс. дол. свидетельства о рождении двойни в Молдове и пытался уехать в Румынию, - ГПСУ 01

Читайте также: Трое мужчин, заплатив по 4 тыс. долл., пытались нелегально попасть в Молдову, - ГПСУ

"Еще один 45-летний киевлянин пытался незаконно уехать в Венгрию, приобретя себе болезнь позвоночника. Во время проверки справки военно-врачебной комиссии и временного удостоверения военнообязанного пограничники обнаружили признаки подделки документов", - говорится в сообщении.

Мужчина приобрел за 4 тыс. дол. свидетельства о рождении двойни в Молдове и пытался уехать в Румынию, - ГПСУ 02

По указанным фактам пограничники направили сообщение в Нацполицию в Закарпатской области об обнаружении в действиях украинцев признаков преступления, предусмотренного ст.358 УКУ "Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов".

Автор: 

Госпогранслужба (6471) граница (5273) уклонисты (858)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+17
Від безвізу та суботньої кави в Відні до підробного свідоцтва про народження двійні та ст.358 ККУ - лише одна галочка в бюлетні.
показать весь комментарий
16.10.2023 20:16
+15
воевать будут только те кому есть ради чего. остальные будут косить даже будучи в армии. в Израиле не закрыли границы.
показать весь комментарий
16.10.2023 20:12
+12
сама вже в військоматі сидиш, чекаючи автобуса на передову ?
показать весь комментарий
16.10.2023 20:21
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вільний народе, вільної країни
показать весь комментарий
16.10.2023 20:03 Ответить
Як документи у рабів провіряти- прикордонники і фіскали к усім базам доступ мають, а як контрабас йде- з Польщі комп'ютера,а через 100метрів до нас шкарпетки заїзжають, тоді у нас нема загальної бази.
показать весь комментарий
16.10.2023 22:06 Ответить
Надеюсь, таких не садят в тюрьму
А сразу отправляют на полигон
Нефиг в тюрьме кормить дезертиров
Надо перевоспитывать
Передовая - самое лучшее место для перевоспитания
Бойцы и офицеры таких быстро в чувство приводят
показать весь комментарий
16.10.2023 20:05 Ответить
сама вже в військоматі сидиш, чекаючи автобуса на передову ?
показать весь комментарий
16.10.2023 20:21 Ответить
Не сижу
Сходила я военкомат
Мне отказали
Сказали - женщин моего возраста /68/
Армия не потребуе
Сказали - можете плести сетки
И я пошла плести сетки
Как- то так
показать весь комментарий
16.10.2023 20:33 Ответить
тебе смерть посрать відпустила, а ти тут гадиш?
показать весь комментарий
16.10.2023 21:09 Ответить
А чего женщины могут свободно выезжать? Привилегированный пол? Чего сама не на фронте...
показать весь комментарий
16.10.2023 20:32 Ответить
В 68 не берут
Даже мужиков
показать весь комментарий
16.10.2023 20:41 Ответить
Так чего ,вы тут рассказываете,что мужчина кому должен.Без вас разберутся.Когда я был добровольцем в военкомате ни одной женщины добровольца я не встретил,а мужчины были.
показать весь комментарий
16.10.2023 23:25 Ответить
Лёха ты что? с дуба рухнул? всегда, во все времена обязанность мужчин - защита своей родины. почем в Израиле таких гнилых базаров нет?
показать весь комментарий
26.10.2023 21:56 Ответить
Потому,что в Израиле женщины тоже военнообязанные не на словах,а на деле. У мужчины ,как и у женщины обязанности защищать родину. Равноправие должно быть на деле,а не на словах.
показать весь комментарий
26.10.2023 22:35 Ответить
Лёха, ну если по твоему мнению одинаковые права у женщин и мужчин то почему ты не рожаешь? но если у тебя одинаковые права то не трудно догадаться кто ты.
показать весь комментарий
03.11.2023 09:18 Ответить
Права им дал законодатель,а не я.Вы немного попутали право и природу,даже если женщина рожает,она не становится равной мужчине.Если вы думаете родив детей-женщина становится святой или ближе к Создателю,вы глубоко ошибаетесь. Да,у меня одинаковые права и ответственность,так что нетрудно догадаться кто вы очередной каблук или Алень.
показать весь комментарий
03.11.2023 10:36 Ответить
такие фофаны как ты знают только свои права. а обязанности- это для других. И ещё. когда общаешься - хоть пиши без ошибок.
показать весь комментарий
03.11.2023 20:48 Ответить
Не учи ученного,"иксперт" по праву и обязанностям.👆
показать весь комментарий
04.11.2023 21:22 Ответить
Проблема в том, что немотивированный боец представляет опастность для своих побратимов. Такой "боец" может оставить позицию, оголив фланг или тыл своего подразделения. Может завербоваться к врагу и давать координаты подразделения.
показать весь комментарий
16.10.2023 20:33 Ответить
Вы это серьезно?
Это на диване вам так кажется
А когда вы окопчик для себя неделю роете
Не спите под артобстрелами
Когда каждая минута вашей жизни на виду у всего взвода
Любой становится МОТИВИРОВАННЫМ
Просто потому что каждый хочет выжить
Жизнь на передовой очень простая
Там или черное ,или белое
И не дай бог,кто- то подведет
показать весь комментарий
16.10.2023 20:40 Ответить
бабка, кому ти це втіраєш ?! у мене з роботи мобілізували знайомого ще в 2015 році і вивчили його в кулеметники. так його другий номер, солдат який повинен був набивати йому магазини патронами, якраз був немотивованим, його забрали на війну силою. так в розпалі бою цей солдат забився на дно окопу і обісцявся, випавши в повний ступор, після чого моєму знайомому довелося і стріляти і патрони самому набивати, якби це був великий штурм, то вони б обидва сдохли б там. а ти тут розказуєш якісь казочки, як уклоністи стають Рємбо, піклуються про свій взвод і всі такі офігенні, що хоч до рани прикладай !
показать весь комментарий
16.10.2023 21:01 Ответить
Бабця фільмів совкових про войнушку передивилася , від кличу "за родіну , за сраліна " під себе ходить , а ви їй щось розповідаєте ((
показать весь комментарий
16.10.2023 21:29 Ответить
Но например минные поля ими то можно разминировать? И никто из настоящих военных не погибнет
показать весь комментарий
16.10.2023 22:44 Ответить
Чужими руками
показать весь комментарий
17.10.2023 03:40 Ответить
Тільки можновладцям відомий секрет, як здиміти з України так, щоб тебе ніхто не міг взяти за дупу!
показать весь комментарий
16.10.2023 20:05 Ответить
воевать будут только те кому есть ради чего. остальные будут косить даже будучи в армии. в Израиле не закрыли границы.
показать весь комментарий
16.10.2023 20:12 Ответить
Від безвізу та суботньої кави в Відні до підробного свідоцтва про народження двійні та ст.358 ККУ - лише одна галочка в бюлетні.
показать весь комментарий
16.10.2023 20:16 Ответить
Сегодня воевать могут не все , вернее - воевать могут не только ліш всє , мало кто может єто делать . !
показать весь комментарий
16.10.2023 20:22 Ответить
Зачетно!
показать весь комментарий
16.10.2023 20:53 Ответить
Однако пограничники выяснили, что молдавские свидетельства о рождении являются фальшивками. Предъявитель признался, что приобрел их за 4 тыс. дол. Источник:
Контрабандный товар. - Контрабандный? Всю контрабанду делают в Одессе, на Малой Арнаутской улиц
показать весь комментарий
16.10.2023 20:24 Ответить
Треба перевірити.Можливо він і сам вагітний?
показать весь комментарий
16.10.2023 20:30 Ответить
Маячня сивої кобили
показать весь комментарий
16.10.2023 20:32 Ответить
Правильно треба затримувати
Тільки прикро тому що жінкам все дозволено
Але в другу світову жінки окопи рили разом з дітьми
А зараз жінки їдуть за кордон про чоловіка забули і там мають коханців і займаються сексом з ними
Не всі
Але багато жінок які навіть готові вийти заміж за рашиста аби взяли хто запропонує за того і піде
Щоб ще й жінки узнали що таке війна було б краще
А не спати з чужими чоловіками щодня
показать весь комментарий
16.10.2023 20:56 Ответить
Досопатія - то дійсно причина, щоб випустили
показать весь комментарий
16.10.2023 22:17 Ответить
А двойня была лет по 45.
показать весь комментарий
16.10.2023 23:17 Ответить
Це вже Північна Корея - люди тікають з цьої країни. А другі аплодують вертухаям, які відловлюють, як скот їхніх співгромадян.
показать весь комментарий
17.10.2023 00:36 Ответить
Не хочете воювати - не рвіть сраку. Здавайтесь кацапам, відмовляйтесь від всього українського на користь всього московського, віддавайте на поталу справжніх Героїв і можливо кацапи вас пожаліють. Особливо кмітливих (як оті брати, що навели іскандер на Грозу) кацапи навіть посадою в мусарні забезпечать.
показать весь комментарий
17.10.2023 07:34 Ответить
Які допитливі виявились прикордонники. Тому щасливому батьку двійні треба було лиш до тих чотирьох тисяч добавити ще одну тисячу і все це покласти в паспорт. На погранців діє магічно і без будь яких свідоцтв.
показать весь комментарий
17.10.2023 22:29 Ответить
 
 