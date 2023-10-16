Мужчина приобрел за 4 тыс. дол. свидетельства о рождении двойни в Молдове и пытался уехать в Румынию, - ГПСУ. ФОТО
Пограничники разоблачили 45-летнего мужчину, который пытался уехать в Румынию как многодетный отец.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Западное региональное управление ГПСУ.
Чтобы уехать в Румынию, гражданин предоставил свидетельства о рождении троих детей. Согласно документам, у мужчины 16 сентября родилась в Молдове двойня. Однако пограничники выяснили, что молдавские свидетельства о рождении являются фальшивками. Предъявитель признался, что приобрел их за 4 тыс. дол.
"Еще один 45-летний киевлянин пытался незаконно уехать в Венгрию, приобретя себе болезнь позвоночника. Во время проверки справки военно-врачебной комиссии и временного удостоверения военнообязанного пограничники обнаружили признаки подделки документов", - говорится в сообщении.
По указанным фактам пограничники направили сообщение в Нацполицию в Закарпатской области об обнаружении в действиях украинцев признаков преступления, предусмотренного ст.358 УКУ "Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов".
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А сразу отправляют на полигон
Нефиг в тюрьме кормить дезертиров
Надо перевоспитывать
Передовая - самое лучшее место для перевоспитания
Бойцы и офицеры таких быстро в чувство приводят
Сходила я военкомат
Мне отказали
Сказали - женщин моего возраста /68/
Армия не потребуе
Сказали - можете плести сетки
И я пошла плести сетки
Как- то так
Даже мужиков
Это на диване вам так кажется
А когда вы окопчик для себя неделю роете
Не спите под артобстрелами
Когда каждая минута вашей жизни на виду у всего взвода
Любой становится МОТИВИРОВАННЫМ
Просто потому что каждый хочет выжить
Жизнь на передовой очень простая
Там или черное ,или белое
И не дай бог,кто- то подведет
Контрабандный товар. - Контрабандный? Всю контрабанду делают в Одессе, на Малой Арнаутской улиц
Тільки прикро тому що жінкам все дозволено
Але в другу світову жінки окопи рили разом з дітьми
А зараз жінки їдуть за кордон про чоловіка забули і там мають коханців і займаються сексом з ними
Не всі
Але багато жінок які навіть готові вийти заміж за рашиста аби взяли хто запропонує за того і піде
Щоб ще й жінки узнали що таке війна було б краще
А не спати з чужими чоловіками щодня