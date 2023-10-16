Мужчина приобрел за 4 тыс. дол. свидетельства о рождении двойни в Молдове и пытался уехать в Румынию, - ГПСУ. ФОТО

Пограничники разоблачили 45-летнего мужчину, который пытался уехать в Румынию как многодетный отец.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Западное региональное управление ГПСУ.

Чтобы уехать в Румынию, гражданин предоставил свидетельства о рождении троих детей. Согласно документам, у мужчины 16 сентября родилась в Молдове двойня. Однако пограничники выяснили, что молдавские свидетельства о рождении являются фальшивками. Предъявитель признался, что приобрел их за 4 тыс. дол.

Читайте также: Трое мужчин, заплатив по 4 тыс. долл., пытались нелегально попасть в Молдову, - ГПСУ

"Еще один 45-летний киевлянин пытался незаконно уехать в Венгрию, приобретя себе болезнь позвоночника. Во время проверки справки военно-врачебной комиссии и временного удостоверения военнообязанного пограничники обнаружили признаки подделки документов", - говорится в сообщении.

По указанным фактам пограничники направили сообщение в Нацполицию в Закарпатской области об обнаружении в действиях украинцев признаков преступления, предусмотренного ст.358 УКУ "Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов".