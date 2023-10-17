РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13388 посетителей онлайн
Новости Фото
8 192 18

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 289 430 человек (+800 за сутки), 4979 танков, 6936 артсистем, 9405 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 289 430 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.10.23 ориентировочно составляют:

личного состава – около 289430 (+800) человек,

танков - 4979 (+14) ед,

боевых бронированных машин - 9405 (+20) ед,

артиллерийских систем - 6936 (+26) ед,

РСЗО - 814 (+0) ед,

средства ПВО - 547 (+0) ед,

самолетов - 318 (+0) ед,

вертолетов - 317 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 5291 (+11),

крылатые ракеты - 1533 (+2),

корабли /катера - 20 (+0) ед,

подлодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 9293 (+22) ед,

специальная техника – 982 (+1).

Смотрите: Украинские аэроразведчики окружили оккупанта, и от полной безысходности захватчик подорвал себя. ВИДЕО

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 289 430 человек (+800 за сутки), 4979 танков, 6936 артсистем, 9405 бронированных машин 01

"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.

Автор: 

армия РФ (19400) Генштаб ВС (6343) ликвидация (3608) уничтожение (7040)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+19
Героям слава!
показать весь комментарий
17.10.2023 08:11
+9
показать весь комментарий
17.10.2023 08:38
+8
Минув 3523 день москальсько-української війни.
83!!! одиниці техніки та 800!!! чумардосів.
Арта 26!!!, броня 34!!, логістика 22!
Рахунок ППО спецтехніка 0 - 1.
Техніка почала просідати, трохи розрядили, але чумардоси поки пруть і мруть.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможем.

P.s. 289 000!!! це більше, ніж таке місто як Нижнєвартовськ ...
показать весь комментарий
17.10.2023 09:06
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Героям слава!
показать весь комментарий
17.10.2023 08:11 Ответить
показать весь комментарий
17.10.2023 08:13 Ответить
В ббм ювілей пройшов - 9400!
показать весь комментарий
17.10.2023 08:18 Ответить
Скоро у танків.
показать весь комментарий
17.10.2023 08:56 Ответить
Слава Україні та ЗСУ!!
показать весь комментарий
17.10.2023 08:21 Ответить
На завтра вже буде більше 290 тис. ліквідованих під...рів!
показать весь комментарий
17.10.2023 08:22 Ответить
і судячи з усього 5 тис. кацапських танків ...
Слава ЗСУ !!!
показать весь комментарий
17.10.2023 08:41 Ответить
Завтра буде завтра. Є такий чинник як погода і велика вірогідність того що ні по чмоням, ні по танкам, ні по арті ювілею не буде. До того ж середньодобові показники потроху просідають і це добре, кацапи видихаються, черговий "бліц-кріг" пішов по плану, чи в фарваторі корабля.
Що до середньодобових показників, загалом статистика береться с початку місяця. Так чумардоси середньдобовий показник 665 меломанів, при наявних 289430 на завтра ювілей 290 тис скоріше да. Танки середньодобово 16,9 од при наявних 4979 ювілей 5 тис скоріше ні. Ствольна арта середньодобово 28 од при наявних на сьогодні 6936 ювілей в 7 тис на завтра навіть теоретично ні.
Логічно було б за середньодобові показники брати статистику з початку активних штурмових дій, тобто з 11 жовтя по сьогодні, що правда це суттєво нічого не змінює. Чмоні середньодобово 907 ювілей так. Танки 21,4 а до ювілею потрібно 31 од. так що все ж таки скоріше ні. Арта 31,8 середньодобово - дива на жаль не станеця.
показать весь комментарий
17.10.2023 10:18 Ответить
Помилка по танках, до ювілею 21 од. шанс таки залишається, але погодні умови і після перших трьох діб (-102 од) спад доволі значний - 48 за наступні чотири доби (9/8/17/14)
показать весь комментарий
17.10.2023 10:28 Ответить
Ти не рахуй побиту техніку ***** "від зворотнього" - скільки залишилося цілої у підрозділах Вважається розгромленою в/ч, яка втратила більше 70 % техніки та особового складу "Небоєздатною" - до 50 % От з цього і виходить треба Тобто треба рахувать кількість в/ч, їх укомплектованість справною технікою, боєкомплектом, пальним та особовим складом От з чого треба виходить! Бо якщо на заміну розбитих в/ч будуть іти на заміну нові, повнокомплектні - то до сраки - скільки саме їх згорить на полі бою!
показать весь комментарий
17.10.2023 10:55 Ответить
Та я б залюбки робив би так, але хто ж надасть достовірну інформацію.
З того що з'являеться в інфопросторі однозначно можна зробити висновок - що небоєздатні там майже всі підрозділи в яких має бути техніка. Що, що, а пускати пилюку в очі кацапи навчені на генному рівні. З останього що пам'ятаю, то це як бідкається кацап біля наданих шести "шилок" з яких частково боєздатна лише одна. про намальовані літаки... Одне питання не про тінь ні - чому колесами не "накрили" чи вже б їх також намалювали
показать весь комментарий
17.10.2023 11:31 Ответить
Про "русский авось" чув коли-небудь? Я немало попоїздив у колонах техніки Та й стоянки чи позиції маскувать трохи навчений І я порівнюю рівень їх "маскування" та нашого І помічаю що наші це вже "на автоматі" роблять А кацапи часто це ігнорують Багато разів бачив удари артилерії та дронів по колонах кацапської техніки вдосвіта Бо вони їдуть поки "їдеться" А потім спиняються де їхали та ночують А на ранок їх колона - "як на долоні" Бо стоять на краю дороги - під лісосмугою І абсолютно не замасковані зверху
показать весь комментарий
17.10.2023 11:48 Ответить
Вчора Мадяр викладав відео з 7 надувними танками .
показать весь комментарий
17.10.2023 13:33 Ответить
А що - у нас не їздять фанерні РСЗО?
показать весь комментарий
17.10.2023 13:54 Ответить
17.10.2022
показать весь комментарий
17.10.2023 08:30 Ответить
показать весь комментарий
17.10.2023 08:38 Ответить
Минув 3523 день москальсько-української війни.
83!!! одиниці техніки та 800!!! чумардосів.
Арта 26!!!, броня 34!!, логістика 22!
Рахунок ППО спецтехніка 0 - 1.
Техніка почала просідати, трохи розрядили, але чумардоси поки пруть і мруть.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможем.

P.s. 289 000!!! це більше, ніж таке місто як Нижнєвартовськ ...
показать весь комментарий
17.10.2023 09:06 Ответить
показать весь комментарий
17.10.2023 09:07 Ответить
 
 