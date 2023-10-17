Общие боевые потери РФ с начала войны – около 289 430 человек (+800 за сутки), 4979 танков, 6936 артсистем, 9405 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 289 430 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.10.23 ориентировочно составляют:
личного состава – около 289430 (+800) человек,
танков - 4979 (+14) ед,
боевых бронированных машин - 9405 (+20) ед,
артиллерийских систем - 6936 (+26) ед,
РСЗО - 814 (+0) ед,
средства ПВО - 547 (+0) ед,
самолетов - 318 (+0) ед,
вертолетов - 317 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 5291 (+11),
крылатые ракеты - 1533 (+2),
корабли /катера - 20 (+0) ед,
подлодки - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 9293 (+22) ед,
специальная техника – 982 (+1).
"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.
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Слава ЗСУ !!!
Що до середньодобових показників, загалом статистика береться с початку місяця. Так чумардоси середньдобовий показник 665 меломанів, при наявних 289430 на завтра ювілей 290 тис скоріше да. Танки середньодобово 16,9 од при наявних 4979 ювілей 5 тис скоріше ні. Ствольна арта середньодобово 28 од при наявних на сьогодні 6936 ювілей в 7 тис на завтра навіть теоретично ні.
Логічно було б за середньодобові показники брати статистику з початку активних штурмових дій, тобто з 11 жовтя по сьогодні, що правда це суттєво нічого не змінює. Чмоні середньодобово 907 ювілей так. Танки 21,4 а до ювілею потрібно 31 од. так що все ж таки скоріше ні. Арта 31,8 середньодобово - дива на жаль не станеця.
З того що з'являеться в інфопросторі однозначно можна зробити висновок - що небоєздатні там майже всі підрозділи в яких має бути техніка. Що, що, а пускати пилюку в очі кацапи навчені на генному рівні. З останього що пам'ятаю, то це як бідкається кацап біля наданих шести "шилок" з яких частково боєздатна лише одна. про намальовані літаки... Одне питання не про тінь ні - чому колесами не "накрили" чи вже б їх також намалювали
83!!! одиниці техніки та 800!!! чумардосів.
Арта 26!!!, броня 34!!, логістика 22!
Рахунок ППО спецтехніка 0 - 1.
Техніка почала просідати, трохи розрядили, але чумардоси поки пруть і мруть.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможем.
P.s. 289 000!!! це більше, ніж таке місто як Нижнєвартовськ ...