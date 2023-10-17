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Житомирский горсовет передал 3-й ОШБр 2 квадрокоптера DJI Matrice-30 и экскаватор. ФОТО

Житомирский городской совет передал на фронт воинам 3-й штурмовой бригады 2 дрона DJI Matrice 30 с комплектом батарей, а также экскаватор.

Об этом сообщил в фейсбуке мэр Житомира Сергей Сухомлин, информирует Цензор.НЕТ.

"Получил знамена от наших штурмовиков - 3-я штурмовая бригада. Ребята очень хотели, чтобы их знамена были в городском совете. Со своей стороны постоянно помогаем бойцам. На той неделе передали экскаватор. Эту технику закупает УАП за счет местного бюджета. Сегодня еще передали два "матраса" (DJI Matrice 30) с комплектом батарей. Держим строй!", - говорится в сообщении.

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Житомирский горсовет передал 3-й ОШБр 2 квадрокоптера DJI Matrice-30 и экскаватор 01
Житомирский горсовет передал 3-й ОШБр 2 квадрокоптера DJI Matrice-30 и экскаватор 02

Автор: 

Житомир (685) помощь (7824) Сухомлин Сергей (33) 3-я Отдельная штурмовая бригада (427)


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Топ комментарии
+6
Так має бути всюди.
І мажори мають не по клубах тусити, а окопні свічки робити, автівки для армії ремонтувати тощо.
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17.10.2023 08:34
+5
Молодці Житомирі! Ось що значить настояти та замість викидання грошей на бруківку допомагати захисникам.
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17.10.2023 08:27
+1
поки народ не дав підзатильника нічого не робили
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17.10.2023 09:49
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Молодці Житомирі! Ось що значить настояти та замість викидання грошей на бруківку допомагати захисникам.
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17.10.2023 08:27 Ответить
Житомир плиткой закладывается,аж гай шумит. На 52 млн. наложили.Сколько дронов на 52 лимона можно купить?Общественность не довольна и выходит периодически с пикетами под мерию,тока всем похер.В прошлом году на ремонт стадиона 40 лимонов угрохали,на нем уже походу внуки ,тех кто его начал, зарабатывать начали. Хай Танкист машинку свою продаст,на много дронов хватит. Забыл,низкос..кий,как с Лукашенко ручкался по приезду оного в Житомир?Медальку кстати от Боневтика имеет(за удачные распилы наверное),или потому что оба метр в прыжке.
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17.10.2023 11:32 Ответить
Так має бути всюди.
І мажори мають не по клубах тусити, а окопні свічки робити, автівки для армії ремонтувати тощо.
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17.10.2023 08:34 Ответить
Так воно і є. Але останнім часом бачу,що новини від Цензор залежать від донатів. Хто переведе допомогу про тих і новини. На усі теми.
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17.10.2023 08:51 Ответить
дуже дивне твердження, як ви це дослідили?
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17.10.2023 09:40 Ответить
Що на кусок хліба коментами заробляєте?
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17.10.2023 10:30 Ответить
ні , поки ніхто не платить,нажаль, але ви можете почати, я не відмовлюсь
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17.10.2023 10:33 Ответить
Відповім по цьому питанню. Звідки іде інформація до ресурсу? Якщо моніторять, то чому інформація відсутня про волонтерську групу від партії Свобода, яка відправила на фронт, Кремінна, шикарну допомогу, при тому,що волонтери побували в сім'ях кожного захисника цього напрямку і привезли їм поклін від рідних. Це було на Фейбуці. Так ні,для новин вибрали 2 зляканих чоловіків.
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17.10.2023 10:51 Ответить
поки народ не дав підзатильника нічого не робили
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17.10.2023 09:49 Ответить
Передали два трутні, а патосу наче передано дві тисячі одиниць.
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17.10.2023 10:09 Ответить
 
 