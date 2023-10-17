Житомирский горсовет передал 3-й ОШБр 2 квадрокоптера DJI Matrice-30 и экскаватор. ФОТО

Житомирский городской совет передал на фронт воинам 3-й штурмовой бригады 2 дрона DJI Matrice 30 с комплектом батарей, а также экскаватор.

Об этом сообщил в фейсбуке мэр Житомира Сергей Сухомлин, информирует Цензор.НЕТ.

"Получил знамена от наших штурмовиков - 3-я штурмовая бригада. Ребята очень хотели, чтобы их знамена были в городском совете. Со своей стороны постоянно помогаем бойцам. На той неделе передали экскаватор. Эту технику закупает УАП за счет местного бюджета. Сегодня еще передали два "матраса" (DJI Matrice 30) с комплектом батарей. Держим строй!", - говорится в сообщении.

Также читайте: Аэроразведчикам нужна помощь на приобретение квадрокоптера с тепловизором



