Житомирский горсовет передал 3-й ОШБр 2 квадрокоптера DJI Matrice-30 и экскаватор. ФОТО
Житомирский городской совет передал на фронт воинам 3-й штурмовой бригады 2 дрона DJI Matrice 30 с комплектом батарей, а также экскаватор.
Об этом сообщил в фейсбуке мэр Житомира Сергей Сухомлин, информирует Цензор.НЕТ.
"Получил знамена от наших штурмовиков - 3-я штурмовая бригада. Ребята очень хотели, чтобы их знамена были в городском совете. Со своей стороны постоянно помогаем бойцам. На той неделе передали экскаватор. Эту технику закупает УАП за счет местного бюджета. Сегодня еще передали два "матраса" (DJI Matrice 30) с комплектом батарей. Держим строй!", - говорится в сообщении.
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І мажори мають не по клубах тусити, а окопні свічки робити, автівки для армії ремонтувати тощо.