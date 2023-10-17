На Закарпатье разоблачен мошенник, обманувший мать погибшего военного почти на 7 млн грн, - Офис Генпрокурора. ФОТО

Офис Генпрокурора сообщил о подозрении мошеннику, который с ноября 2022 года по апрель 2023 года обманул мать погибшего военнослужащего почти на 7 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

По данным следствия, подозреваемый привлек жителей нескольких областей Украины к незаконной сделке. Они звонили потерпевшей с предложениями вложить денежные средства якобы в иностранную инвестиционную компанию. Со временем женщине обещали получение процента от более выгодного вклада, чем предложения в банках Украины.

Полгода женщина систематически находилась на связи с мошенниками и частями вносила деньги якобы на открытый для нее счет в компании. Она передавала наличные доверенному лицу подозреваемого на территории Ужгородского района или переводила средства на банковские карты. То, что ее обманули, потерпевшая поняла только после того, как пыталась вывести свои вложения и дополнительно уплатила для этого "страховой процент", но денег так и не получила. После этого она сообщила о преступлении правоохранителям", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что с ноября 2022 года по апрель 2023 года подозреваемый обманул мать военнослужащего на почти 7 млн грн. Общая сумма, которой незаконно завладели мошенники, лица которых устанавливают, составила 7,5 млн грн.

Это были средства, которые женщина получила в качестве денежной помощи от государства после гибели сына на войне. Сама потерпевшая является уроженкой Донетчины, но из-за войны переехала в Ужгород.

Правоохранители задержали подозреваемого в Киевской области. В настоящее время ему избрана мера пресечения – содержание под стражей с возможностью внести 13,2 млн грн залога.

При процессуальном руководстве Ужгородской окружной прокуратуры житель Киевской области уведомлен о подозрении в мошенничестве, совершенном группой лиц в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 190 УК Украины).

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