На Закарпатье разоблачен мошенник, обманувший мать погибшего военного почти на 7 млн грн, - Офис Генпрокурора. ФОТО
Офис Генпрокурора сообщил о подозрении мошеннику, который с ноября 2022 года по апрель 2023 года обманул мать погибшего военнослужащего почти на 7 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.
По данным следствия, подозреваемый привлек жителей нескольких областей Украины к незаконной сделке. Они звонили потерпевшей с предложениями вложить денежные средства якобы в иностранную инвестиционную компанию. Со временем женщине обещали получение процента от более выгодного вклада, чем предложения в банках Украины.
Полгода женщина систематически находилась на связи с мошенниками и частями вносила деньги якобы на открытый для нее счет в компании. Она передавала наличные доверенному лицу подозреваемого на территории Ужгородского района или переводила средства на банковские карты. То, что ее обманули, потерпевшая поняла только после того, как пыталась вывести свои вложения и дополнительно уплатила для этого "страховой процент", но денег так и не получила. После этого она сообщила о преступлении правоохранителям", – говорится в сообщении.
Отмечается, что с ноября 2022 года по апрель 2023 года подозреваемый обманул мать военнослужащего на почти 7 млн грн. Общая сумма, которой незаконно завладели мошенники, лица которых устанавливают, составила 7,5 млн грн.
Это были средства, которые женщина получила в качестве денежной помощи от государства после гибели сына на войне. Сама потерпевшая является уроженкой Донетчины, но из-за войны переехала в Ужгород.
Правоохранители задержали подозреваемого в Киевской области. В настоящее время ему избрана мера пресечения – содержание под стражей с возможностью внести 13,2 млн грн залога.
При процессуальном руководстве Ужгородской окружной прокуратуры житель Киевской области уведомлен о подозрении в мошенничестве, совершенном группой лиц в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 190 УК Украины).
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будь-яке лупцювання у цьому випадку виглядає фізіотерапією
У зекало заглядай інколи.
Донеччанці слід було б спитати у людей - як вберегти кошти? - І відповідь дуже проста - купи житло і здавай в оренду. але захотілося бачте якогось особливого прибутку на смерті сина.
Это как с продажей земли. 20 лет был мораторий "бо ділки ошукають довірливих селян і за безцінь скуплять всю неньку-Україну". И смысл ? С момента снятия моратория прошло 2 года, продано аж 1% земельных участков, по актуальным здесь и сейчас ценам. И вот смысл был 20 лет людям не давать распорядиться имуществом ? Кому-то не хватило на операцию, кто-то не смог уехать в город и купить себе вместо земли в селе квартиру, кому-то на учёбу детей денег не хватило, а кто-то может имел мечту поехать в кругосветку, но так и помер с нереализованной мечтой, потому что комуняки не разрешали рынок земли запустить . . .
Люди - не дети малые, не надо за них принимать решения. Они сами себе хозяева. Ну а если мозгов нет не вестись на всяких мошенников, то это проблема того, у кого их нет. Никакие "выдавания денег по частям или в виде пенсии" таких не спасут - такие и пенсию отдадут мошеннику.
Так что я против Вашего предложения. Деньги надо отдавать потерпевшим, а что они дальше будут с ними делать - это их риски. Пусть головой думают.
Ну и да, правоохранительные органы должны помогать в такой беде, для этого государство и существует. В данном случае система сработала правильно, в штатному режиме, за что мы налоги и платим.
то вона збанкрутує хоч скільки коштів їй дай!
"намагалася вивести свої вкладення та додатково сплатила для цього "страховий відсоток" Джерело:
Ауди на фотке - это уже часть денег Не вся, конечно. Да, она может быть и по доверенности, понимаю. Но это так, к слову.
А вообще - как раз в таких ситуациях вернуть деньги вполне себе реально. Сидеть долго не захочет, скорее всего возместит убытки потерпевшей + предложит большой взнос на дроны и в результате попросит сделку с обвинением, чтобы не пойти на нары.
Вполне себе реальный результат. Похудает хитросделанный подозреваемый миллионов на 15-20 гривень в общей сложности и получит испытательный срок.
Ну а если жадный или успел потратить все деньги, тогда сядет, однозначно.