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На Закарпатье разоблачен мошенник, обманувший мать погибшего военного почти на 7 млн грн, - Офис Генпрокурора. ФОТО

Офис Генпрокурора сообщил о подозрении мошеннику, который с ноября 2022 года по апрель 2023 года обманул мать погибшего военнослужащего почти на 7 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

По данным следствия, подозреваемый привлек жителей нескольких областей Украины к незаконной сделке. Они звонили потерпевшей с предложениями вложить денежные средства якобы в иностранную инвестиционную компанию. Со временем женщине обещали получение процента от более выгодного вклада, чем предложения в банках Украины.

Полгода женщина систематически находилась на связи с мошенниками и частями вносила деньги якобы на открытый для нее счет в компании. Она передавала наличные доверенному лицу подозреваемого на территории Ужгородского района или переводила средства на банковские карты. То, что ее обманули, потерпевшая поняла только после того, как пыталась вывести свои вложения и дополнительно уплатила для этого "страховой процент", но денег так и не получила. После этого она сообщила о преступлении правоохранителям", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что с ноября 2022 года по апрель 2023 года подозреваемый обманул мать военнослужащего на почти 7 млн грн. Общая сумма, которой незаконно завладели мошенники, лица которых устанавливают, составила 7,5 млн грн.

Это были средства, которые женщина получила в качестве денежной помощи от государства после гибели сына на войне. Сама потерпевшая является уроженкой Донетчины, но из-за войны переехала в Ужгород.

Правоохранители задержали подозреваемого в Киевской области. В настоящее время ему избрана мера пресечения – содержание под стражей с возможностью внести 13,2 млн грн залога.

При процессуальном руководстве Ужгородской окружной прокуратуры житель Киевской области уведомлен о подозрении в мошенничестве, совершенном группой лиц в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 190 УК Украины).

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На Закарпатье разоблачен мошенник, обманувший мать погибшего военного почти на 7 млн грн, - Офис Генпрокурора 01
На Закарпатье разоблачен мошенник, обманувший мать погибшего военного почти на 7 млн грн, - Офис Генпрокурора 02

Автор: 

мошенничество (1231) военнослужащие (6158) Офис Генпрокурора (2480) Закарпатская область (2591)


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Топ комментарии
+13
Є питання а чому ця ублюдська ублюдочна ублюдіна призовного віку досі не на війні-а мабуть це не бабло а случайна так вишла апять...
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17.10.2023 10:14
+12
чому скотина не відпизжена при "спробі спротиву мєнтам"?
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17.10.2023 10:11
+11
Люди є різні. Але люди які ошукують рідних загиблих не мають дожити до кінця цієї війни.
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17.10.2023 10:50
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Правила форума Совет форумчан
чому скотина не відпизжена при "спробі спротиву мєнтам"?
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17.10.2023 10:11 Ответить
Не тільки головою в капот, треба було, ще по фаберже припалити.
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17.10.2023 10:17 Ответить
чому особа ще жива мене більше хвилює,
будь-яке лупцювання у цьому випадку виглядає фізіотерапією
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17.10.2023 10:22 Ответить
Живому можно постоянно причинять боль. А вот мертвому уже нет...
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17.10.2023 10:53 Ответить
Йому ще збитки компенсовувати. І не факт, що це єдина потерпіла.
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17.10.2023 11:34 Ответить
Бо дуже багато адвокатів для подібних осіб. Навіть на нашому сайті. Заволають що мальчік нічєво нє сдєлал, а іво бездєльникі, коториє мають сідєть в акопах, ізбівають пряма на глазах у дєтєй і прахожіх.
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17.10.2023 10:56 Ответить
Хоче жити як на Засрашці чи Белорашці - де Поліція може бити затриманих?
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17.10.2023 10:58 Ответить
я не могу понять,какой нахрен залог??
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17.10.2023 10:14 Ответить
Согласно ст. 183 Уголовного процессуального кодекса Украины содержание под стражей без залога предусмотрено только в отдельных исключительных случаях. А по мошенничеству судья обязан залог определить. Просто залог должен быть достаточным для гарантирования правильного поведения подозреваемого. Ну, как минимум, он должен быть не меньше суммы причинённых преступлением убытков, например.
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17.10.2023 13:37 Ответить
Є питання а чому ця ублюдська ублюдочна ублюдіна призовного віку досі не на війні-а мабуть це не бабло а случайна так вишла апять...
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17.10.2023 10:14 Ответить
он машінально, всі крадуть і я вкрав...
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17.10.2023 10:19 Ответить
В українській мові ********. Такі як він у війську крадуть військове майно.
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17.10.2023 10:23 Ответить
По ньому ж видно, що це типовий непридатний інвалід на ауді, який тільки й встигає між оборудками їздити в качалку і кальянні
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17.10.2023 10:33 Ответить
саме так:притому на ньому шапка-невидимка бо його не бачать оті "зоркіє сокали"які-тут бачу тут ні...
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17.10.2023 10:37 Ответить
Тому що є дуже багато таких як ти "білобілетників", які цілеспрямовано хейтять мобілізацію і верещать як недорізані, коли мова йде про вручення повісток.
У зекало заглядай інколи.
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17.10.2023 20:47 Ответить
ну яка ж мразота..(((
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17.10.2023 10:19 Ответить
ідіоти владні - гроші перерахували і забули. Що мама - неадекватна, то таке. але ж може булло б затвердити таке правило, що гроші перебувають на спецрахунку у твердій валюті і знімати їх можна не більше оговореної суми. Чи зарахувати їх як пенсійний внесок (якщо нема дітей і дружини) на рахунки батьків, і хай батьки довічно отримують підвищену пенсію. Якийсь же захист цих людей має бути. За такі суми і вбити можуть і викрасти і тримати в підвалі.
Донеччанці слід було б спитати у людей - як вберегти кошти? - І відповідь дуже проста - купи житло і здавай в оренду. але захотілося бачте якогось особливого прибутку на смерті сина.
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17.10.2023 10:20 Ответить
Это бред, не давать людям распоряжаться своими деньгами, потому что они "недостаточно умные". Кто-то умный, кто-то дурак, кто-то доверчивый, кто-то нет - нельзя из-за наивного человека ограничивать в правах пол-страны.

Это как с продажей земли. 20 лет был мораторий "бо ділки ошукають довірливих селян і за безцінь скуплять всю неньку-Україну". И смысл ? С момента снятия моратория прошло 2 года, продано аж 1% земельных участков, по актуальным здесь и сейчас ценам. И вот смысл был 20 лет людям не давать распорядиться имуществом ? Кому-то не хватило на операцию, кто-то не смог уехать в город и купить себе вместо земли в селе квартиру, кому-то на учёбу детей денег не хватило, а кто-то может имел мечту поехать в кругосветку, но так и помер с нереализованной мечтой, потому что комуняки не разрешали рынок земли запустить . . .

Люди - не дети малые, не надо за них принимать решения. Они сами себе хозяева. Ну а если мозгов нет не вестись на всяких мошенников, то это проблема того, у кого их нет. Никакие "выдавания денег по частям или в виде пенсии" таких не спасут - такие и пенсию отдадут мошеннику.

Так что я против Вашего предложения. Деньги надо отдавать потерпевшим, а что они дальше будут с ними делать - это их риски. Пусть головой думают.
Ну и да, правоохранительные органы должны помогать в такой беде, для этого государство и существует. В данном случае система сработала правильно, в штатному режиме, за что мы налоги и платим.
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17.10.2023 13:57 Ответить
Зі всією повагою до сина,але мати той ще мамонт, повестись на щось подібне це треба мати ще той хист.
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17.10.2023 10:36 Ответить
Люди є різні. Але люди які ошукують рідних загиблих не мають дожити до кінця цієї війни.
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17.10.2023 10:50 Ответить
Калцентри "а-ля Тіщенко"?
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17.10.2023 10:36 Ответить
Якщо людина фінансово безграмотна,
то вона збанкрутує хоч скільки коштів їй дай!
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17.10.2023 10:37 Ответить
як говорили бандюки в 90-х, "снова слишен баксав шелєст, ета лох пашол на нєрєст"...
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17.10.2023 11:30 Ответить
Ти диви, як витончено "знімають останню сорочку" :
"намагалася вивести свої вкладення та додатково сплатила для цього "страховий відсоток" Джерело:
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17.10.2023 11:08 Ответить
Можливо, хоча не факт, що ушльопка посадять, але грошей вже не повернути.
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17.10.2023 11:27 Ответить
"Повернути".

Ауди на фотке - это уже часть денег Не вся, конечно. Да, она может быть и по доверенности, понимаю. Но это так, к слову.

А вообще - как раз в таких ситуациях вернуть деньги вполне себе реально. Сидеть долго не захочет, скорее всего возместит убытки потерпевшей + предложит большой взнос на дроны и в результате попросит сделку с обвинением, чтобы не пойти на нары.
Вполне себе реальный результат. Похудает хитросделанный подозреваемый миллионов на 15-20 гривень в общей сложности и получит испытательный срок.

Ну а если жадный или успел потратить все деньги, тогда сядет, однозначно.
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17.10.2023 14:03 Ответить
 
 