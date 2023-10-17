Сутки на Донетчине: удары по Славянску и Угледару, Авдеевка подверглась массированному артобстрелу. ФОТОрепортаж

Враг продолжает обстреливать территорию Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Донецкой ОВА.

Как отмечается, ночью россияне обстреляли Славянск - разрушили общежитие, без пострадавших.

На Волновахском направлении обстреляны Угледар и Богоявленка – информация о пострадавших не поступала.

"На Донецком направлении 2 человека погибли в Первомайском Очеретинской громады. В Марьинской громаде обстреляны Красногоровка и Новомихайловка. На утро Авдеевка пострадала от массированного артобстрела - в зоне поражения оказались две улицы. В Новодонецкой громаде повреждены частные дома в Калиновом и Мемрике", - говорится в сообщении.













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Кроме того, на Горловском направлении в Часовоярской громаде повреждены 2 многоэтажки, 2 частных дома и образовательное учреждение. В Дилиевке Торецкой громады повреждены 4 дома. В Константиновке ранен 1 человек.

На Лисичанском направлении в Сиверске повреждены 2 инфраструктурных объекта, обстреляны Торское, Заречное и окрестности Лимана.

По данным ОВА, за сутки россияне убили 2 жителей Донетчины, ранили - 1.