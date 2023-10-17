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Мужчину, который собирал разведданные о "Гвардии наступления" для разведки РФ, задержали на Киевщине, - СБУ. ФОТОрепортаж

В Киевской области задержан мужчина, который мобилизовался в ряды Национальной гвардии и работал на российскую разведку.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Мужчина по указанию военной разведки РФ собирал разведданные о дислокации и перемещении боевых подразделений "Гвардии наступления" МВД Украины.

"Прежде всего, врага интересовала информация о местах базирования отрядов быстрого реагирования 4-й штурмовой бригады оперативного назначения "Рубеж". Разведанные информатора гру потребовались оккупантам для подготовки и осуществления прицельных воздушных ударов по украинским объектам с применением ракет и дронов-камикадзе", - говорится в сообщении.

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Злоумышленник задержан на территории одной из воинских частей Нацгвардии.

Установлено, что местный житель спецслужбы РФ привлечен к сотрудничеству еще до его мобилизации в Силы обороны.

"В поле зрения агрессора он попал как активный пользователь сетевых интернет-игр, где он периодически публиковал свои антиукраинские комментарии. К выполнению задач разведывательно-взрывной деятельности он приступил после его призыва в одну из воинских частей Нацгвардии.

Сбор разведданных российский "крот" осуществлял в период, когда он был привлечен к охране местоположений военной техники, вооружения и боеприпасов Сил обороны. Полученные сведения передавал оккупантам через мессенджер в виде медиафайлов с электронными координатами украинских объектов", - отметили в СБУ.

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Во время обысков у мужчины был изъят мобильный телефон, который он использовал для переписки с агрессором. Пока ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении Вооруженных Сил Украины или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения).

Он находится под стражей. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.

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Мужчину, который собирал разведданные о Гвардии наступления для разведки РФ, задержали на Киевщине, - СБУ 01
Мужчину, который собирал разведданные о Гвардии наступления для разведки РФ, задержали на Киевщине, - СБУ 02
Мужчину, который собирал разведданные о Гвардии наступления для разведки РФ, задержали на Киевщине, - СБУ 03

Автор: 

Киевская область (4156) СБУ (19937)


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Топ комментарии
+6
Таким деятелям надо устраивать ПУБЛИЧНУЮ казнь. Понимаю что это НЕ гуманно , но после пары тройки таких сюжетов по ТВ , число жилающих работать на русню , сильно уменьшится.
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17.10.2023 12:13
+6
довічне ув'язнення для подібних випадків має бути безальтернативним
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17.10.2023 12:23
+4
Та можна і не страту, а добряче ***** на камеру дати... А потім - "на хімію, в Черкаси", як писав Лесь Подерв'янський (ну або на уран в Жовті Води)!
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17.10.2023 12:18
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Таким деятелям надо устраивать ПУБЛИЧНУЮ казнь. Понимаю что это НЕ гуманно , но после пары тройки таких сюжетов по ТВ , число жилающих работать на русню , сильно уменьшится.
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17.10.2023 12:13 Ответить
Та можна і не страту, а добряче ***** на камеру дати... А потім - "на хімію, в Черкаси", як писав Лесь Подерв'янський (ну або на уран в Жовті Води)!
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17.10.2023 12:18 Ответить
Надо что число жилающих работать на русню , крепко поубавилось. Их беседа с Золкиным не сильно пугает.
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17.10.2023 12:35 Ответить
Про це також є цитата Подерв'янського:
Бо не вiрю у силу слова я, а вiрю в силу ********.
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17.10.2023 15:57 Ответить
Зачем эта теотральщина? Они должны просто исчезать. Хоп, и перестал выходить на связь с кураторами.
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17.10.2023 12:19 Ответить
Не. Исчезать - так себе вариант.
Или максимальное разглашение с жестким наказанием, чтобы запугать его "коллег", или продолжать вепериску от его имени с его кураторами, направляя по ложному следу. А просто исчезать - смысл?
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17.10.2023 12:25 Ответить
Смысл в том, что предателем станет меньше. Их не запугивать надо, чтобы они на дно залягали,, а уничтожать.
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17.10.2023 12:31 Ответить
Запугивать нужно потенциальных предателей. Чтобы боялись начинать. А тех, кто попался - конечно уничтожать, показательно.
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17.10.2023 12:33 Ответить
Категорически не согласен. До потенциальных предателей и так дойдет, куда пропадают их единомышленники. Не нужно помогать вражеской пропаганде. Никаких шоу, только холодный расчет и нулевая толерантность к московитам и их подельникам.
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17.10.2023 12:40 Ответить
Не дойдет. Тк они друг о друге не знают. Каждый общается со своим куратором индивидуально. Именно по этой причине при взятии одного не раскрывают других.
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17.10.2023 13:13 Ответить
Та не скажи)
Вот подумай сам: прислужники у цапов - такие же лишнехромосомные имбицилы, которые ведутся на бабло (или что там им еще обещают) и всякую ересь о том как им обеспечат старость когда придут АсвАбАдитИли....
И по исчезновению одного из них остальные будут думать что это их поощрили, и по поддельным документам вывезли в Доминикану, обеспечив лучшую жизнь ))
Прикинь какая мотивация остальным консервам)))

По факту - только показательные казни, и исключительно народом и на большой площади.
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17.10.2023 13:19 Ответить
Они не то, чтобы будут думать об этом - как правило они друг о друге вообще ничего не знают - у них может быть один куратор, но он же им не будет докладывать, что их "коллега" пропал.
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17.10.2023 15:43 Ответить
А зіграти у гру із кацапами нє?
Я би в етер про викриття пі@ара нічого не видавав (тим паче в/ч, є можливість закрити інфу), продовжував від імені цього пі@ара спілкування із гру-шниками рфії, дав їм "потрібні координати" дуже "жирної" цілі/цілей, назвиздів би про цігиль-цигіль ай-л-лю - клієнт їде, гіпс знімають - в районі "цілі" виставив би засоби ППО та виманив їхні ракети під удар нашим ППО. На місці удару - красива "жирна" декорація" (нафуй ті серіали, грошики на такі декорації).
Ще можна кацапів паралельно на гроші "розвести" - не збідніють
Цілком ймовірно, що інфу за "жирну ціль" будуть перед ударом перевіряти інші кацапські агенти - попрацювати по місцевості стосовно них, помоніторити тернет та звязки. Кіно
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17.10.2023 12:30 Ответить
Мало 8 років. Пожиттєво. Нехай гниє.
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17.10.2023 13:44 Ответить
довічне ув'язнення для подібних випадків має бути безальтернативним
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17.10.2023 12:23 Ответить
на гіляку дибіла !!!
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17.10.2023 12:42 Ответить
какие ***** 8 лет.............................................................?в петлю ватного ******** и всех делов.................................
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17.10.2023 14:05 Ответить
чем отличается тот кто наводит от того кто стреляет, ничем.
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17.10.2023 14:45 Ответить
Сподіваюсь що йому спочатку димохода прочистили??? Шваброю чи даішною полосатою ложкою? А то якось соромно - срок є, адимоход не чищений!
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17.10.2023 15:23 Ответить
 
 