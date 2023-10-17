Мужчину, который собирал разведданные о "Гвардии наступления" для разведки РФ, задержали на Киевщине, - СБУ. ФОТОрепортаж
В Киевской области задержан мужчина, который мобилизовался в ряды Национальной гвардии и работал на российскую разведку.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Мужчина по указанию военной разведки РФ собирал разведданные о дислокации и перемещении боевых подразделений "Гвардии наступления" МВД Украины.
"Прежде всего, врага интересовала информация о местах базирования отрядов быстрого реагирования 4-й штурмовой бригады оперативного назначения "Рубеж". Разведанные информатора гру потребовались оккупантам для подготовки и осуществления прицельных воздушных ударов по украинским объектам с применением ракет и дронов-камикадзе", - говорится в сообщении.
Злоумышленник задержан на территории одной из воинских частей Нацгвардии.
Установлено, что местный житель спецслужбы РФ привлечен к сотрудничеству еще до его мобилизации в Силы обороны.
"В поле зрения агрессора он попал как активный пользователь сетевых интернет-игр, где он периодически публиковал свои антиукраинские комментарии. К выполнению задач разведывательно-взрывной деятельности он приступил после его призыва в одну из воинских частей Нацгвардии.
Сбор разведданных российский "крот" осуществлял в период, когда он был привлечен к охране местоположений военной техники, вооружения и боеприпасов Сил обороны. Полученные сведения передавал оккупантам через мессенджер в виде медиафайлов с электронными координатами украинских объектов", - отметили в СБУ.
Во время обысков у мужчины был изъят мобильный телефон, который он использовал для переписки с агрессором. Пока ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении Вооруженных Сил Украины или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения).
Он находится под стражей. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.
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Бо не вiрю у силу слова я, а вiрю в силу ********.
Или максимальное разглашение с жестким наказанием, чтобы запугать его "коллег", или продолжать вепериску от его имени с его кураторами, направляя по ложному следу. А просто исчезать - смысл?
Вот подумай сам: прислужники у цапов - такие же лишнехромосомные имбицилы, которые ведутся на бабло (или что там им еще обещают) и всякую ересь о том как им обеспечат старость когда придут АсвАбАдитИли....
И по исчезновению одного из них остальные будут думать что это их поощрили, и по поддельным документам вывезли в Доминикану, обеспечив лучшую жизнь ))
Прикинь какая мотивация остальным консервам)))
По факту - только показательные казни, и исключительно народом и на большой площади.
Я би в етер про викриття пі@ара нічого не видавав (тим паче в/ч, є можливість закрити інфу), продовжував від імені цього пі@ара спілкування із гру-шниками рфії, дав їм "потрібні координати" дуже "жирної" цілі/цілей, назвиздів би про цігиль-цигіль ай-л-лю - клієнт їде, гіпс знімають - в районі "цілі" виставив би засоби ППО та виманив їхні ракети під удар нашим ППО. На місці удару - красива "жирна" декорація" (нафуй ті серіали, грошики на такі декорації).
Ще можна кацапів паралельно на гроші "розвести" - не збідніють
Цілком ймовірно, що інфу за "жирну ціль" будуть перед ударом перевіряти інші кацапські агенти - попрацювати по місцевості стосовно них, помоніторити тернет та звязки. Кіно