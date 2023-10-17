Мужчину, который собирал разведданные о "Гвардии наступления" для разведки РФ, задержали на Киевщине, - СБУ. ФОТОрепортаж

В Киевской области задержан мужчина, который мобилизовался в ряды Национальной гвардии и работал на российскую разведку.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Мужчина по указанию военной разведки РФ собирал разведданные о дислокации и перемещении боевых подразделений "Гвардии наступления" МВД Украины.

"Прежде всего, врага интересовала информация о местах базирования отрядов быстрого реагирования 4-й штурмовой бригады оперативного назначения "Рубеж". Разведанные информатора гру потребовались оккупантам для подготовки и осуществления прицельных воздушных ударов по украинским объектам с применением ракет и дронов-камикадзе", - говорится в сообщении.

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Злоумышленник задержан на территории одной из воинских частей Нацгвардии.

Установлено, что местный житель спецслужбы РФ привлечен к сотрудничеству еще до его мобилизации в Силы обороны.

"В поле зрения агрессора он попал как активный пользователь сетевых интернет-игр, где он периодически публиковал свои антиукраинские комментарии. К выполнению задач разведывательно-взрывной деятельности он приступил после его призыва в одну из воинских частей Нацгвардии.

Сбор разведданных российский "крот" осуществлял в период, когда он был привлечен к охране местоположений военной техники, вооружения и боеприпасов Сил обороны. Полученные сведения передавал оккупантам через мессенджер в виде медиафайлов с электронными координатами украинских объектов", - отметили в СБУ.

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Во время обысков у мужчины был изъят мобильный телефон, который он использовал для переписки с агрессором. Пока ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении Вооруженных Сил Украины или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения).

Он находится под стражей. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.

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