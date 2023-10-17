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С погибшим воином Ильей Долматовым простились в Михайловском соборе Киева. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 17 октября, в Михайловском соборе Киева простились с погибшим воином Ильей Долматовым.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ

Похоронят героя на Лесном кладбище.

Каховчанин Илья Долматов с позывным "Бэтмен" погиб 30 августа 2023 года во время выполнения боевого задания.

"Илья Долматов, 30-летний парень из Каховки, погибший в борьбе за независимость Украины, ее территориальную целостность и суверенитет, мужественно давая отпор противнику и оставаясь верным военной присяге, навеки останется в сердцах каховчан и в книге памяти всей Украины. Он избрал этот путь и достойно прошел его, борясь за свободу и право на жизнь под мирным небом для каждого из нас. Искренние соболезнования родным и близким. Земной поклон и искренняя благодарность! Царство небесное и вечная слава Герою, отдавшему жизнь за независимость своей Родины! Покойся с миром, наш Защитник!", - говорится в сообщении Каховской городской территориальной громады.

С погибшим воином Ильей Долматовым простились в Михайловском соборе Киева 01
С погибшим воином Ильей Долматовым простились в Михайловском соборе Киева 02
С погибшим воином Ильей Долматовым простились в Михайловском соборе Киева 03
С погибшим воином Ильей Долматовым простились в Михайловском соборе Киева 04
С погибшим воином Ильей Долматовым простились в Михайловском соборе Киева 05
С погибшим воином Ильей Долматовым простились в Михайловском соборе Киева 06
С погибшим воином Ильей Долматовым простились в Михайловском соборе Киева 07
С погибшим воином Ильей Долматовым простились в Михайловском соборе Киева 08
С погибшим воином Ильей Долматовым простились в Михайловском соборе Киева 09
С погибшим воином Ильей Долматовым простились в Михайловском соборе Киева 10
С погибшим воином Ильей Долматовым простились в Михайловском соборе Киева 11
С погибшим воином Ильей Долматовым простились в Михайловском соборе Киева 12
С погибшим воином Ильей Долматовым простились в Михайловском соборе Киева 13
С погибшим воином Ильей Долматовым простились в Михайловском соборе Киева 14
С погибшим воином Ильей Долматовым простились в Михайловском соборе Киева 15
С погибшим воином Ильей Долматовым простились в Михайловском соборе Киева 16
С погибшим воином Ильей Долматовым простились в Михайловском соборе Киева 17
С погибшим воином Ильей Долматовым простились в Михайловском соборе Киева 18
С погибшим воином Ильей Долматовым простились в Михайловском соборе Киева 19
С погибшим воином Ильей Долматовым простились в Михайловском соборе Киева 20
С погибшим воином Ильей Долматовым простились в Михайловском соборе Киева 21
С погибшим воином Ильей Долматовым простились в Михайловском соборе Киева 22
С погибшим воином Ильей Долматовым простились в Михайловском соборе Киева 23
С погибшим воином Ильей Долматовым простились в Михайловском соборе Киева 24С погибшим воином Ильей Долматовым простились в Михайловском соборе Киева 25

С погибшим воином Ильей Долматовым простились в Михайловском соборе Киева 26
С погибшим воином Ильей Долматовым простились в Михайловском соборе Киева 27
С погибшим воином Ильей Долматовым простились в Михайловском соборе Киева 28
С погибшим воином Ильей Долматовым простились в Михайловском соборе Киева 29
С погибшим воином Ильей Долматовым простились в Михайловском соборе Киева 30

ВИДЕО и ФОТО: Олег Богачук

Автор: 

похороны (1534) военнослужащие (6158) потери (4400) Богачук Олег (1462)


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17.10.2023 13:22 Ответить
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17.10.2023 13:39 Ответить
На жаль гинуть кращі, тоді як в рашистів біо. сміття.
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17.10.2023 15:31 Ответить
Вічна пам'ять герою.
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17.10.2023 22:19 Ответить
 
 