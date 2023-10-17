С погибшим воином Ильей Долматовым простились в Михайловском соборе Киева. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 17 октября, в Михайловском соборе Киева простились с погибшим воином Ильей Долматовым.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ

Похоронят героя на Лесном кладбище.

Каховчанин Илья Долматов с позывным "Бэтмен" погиб 30 августа 2023 года во время выполнения боевого задания.

"Илья Долматов, 30-летний парень из Каховки, погибший в борьбе за независимость Украины, ее территориальную целостность и суверенитет, мужественно давая отпор противнику и оставаясь верным военной присяге, навеки останется в сердцах каховчан и в книге памяти всей Украины. Он избрал этот путь и достойно прошел его, борясь за свободу и право на жизнь под мирным небом для каждого из нас. Искренние соболезнования родным и близким. Земной поклон и искренняя благодарность! Царство небесное и вечная слава Герою, отдавшему жизнь за независимость своей Родины! Покойся с миром, наш Защитник!", - говорится в сообщении Каховской городской территориальной громады.





























































ВИДЕО и ФОТО: Олег Богачук