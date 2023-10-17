Теракт в Брюсселе: Нападающий был гражданином Туниса. Он скончался в больнице. ФОТО
Нападающий, совершивший 16 октября теракт в Брюсселе, был уроженцем Туниса и проживал в Бельгии. Полиция задержала террориста. Он скончался в больнице в результате ранения, которое получил во время задержания.
Об этом сообщает Le Soir, передает Цензор.НЕТ.
Ранее бельгийские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что раненый неизвестный, которого полиция нейтрализовала утром – Абдесалем Л. Правоохранители изначально считали его исполнителем теракта в Брюсселе.
"Исполнитель теракта в Брюсселе идентифицирован, он погиб", - сообщила глава МВД Бельгии Аннелис Верлинден агентству Reuters.
Установлено, что 45-летний Абдесалем – выходец из Туниса, проживавший в последнее время в Брюсселе.
Он в 2019 году подал заявку на получение убежища, но через год получил отказ. Тем не менее, он смог нелегально находиться в Бельгии.
Отмечается, что нападающий скончался в реанимации около 9:30 по местному времени. Прокуратура подтвердила эту новость.
По словам министра юстиции Винсента ван Квикенборна, тунисца также подозревали в причастности к торговле людьми и "создании угрозы национальной безопасности".
В 2016 году иностранные правоохранительные органы передали Бельгии информацию о том, что Абдесалем имеет радикальные взгляды и склонен к тому, чтобы стать джихадистом.
Как отмечается, недавно до теракта на Абдесалема пожаловался человек из центра для беженцев, которому он угрожал. Это лицо сообщило, что в Тунисе преступника якобы преследовали за террористические акты. Проверка не смогла подтвердить эту информацию, но показала, что у террориста были другие проблемы с законом.
Напомним, мужчина устроил стрельбу по футбольным фанатам недалеко от стадиона имени короля Бодуэна в Брюсселе. Стрельба произошла недалеко от бульвара Ипр – в районе к северу от центра Брюсселя.
Согласно источникам, один человек был застрелен в подъезде дома, еще двое были застрелены в такси. Все погибшие были гражданами Швеции.
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теж Хамас....
щось я таких не знаю
питання було про "бажаючим масово завозити азіатів для покриття дефіциту робочої сили після війни".
покажете, чи далі будете якісь ліві посилання давати?
Україна до чого?
А про імпорт рабсили не так давно кукурікали державні службовці.
There continued to be sporadic attacks on Christian churches by Buddhist extremists and some societal tension due to ongoing allegations of forced conversions. There were also attacks on Muslims in the Eastern Province by pro-government Tamil militias; these appeared to be due to ethnic and political tensions rather than to the Muslim community's religious beliefs.
https://2009-2017.state.gov/j/drl/rls/irf/2009/127371.htm
Чікагські чорні не дуже задоволені що на мігрантів в місті вже витратили пів-мільярда доларів за цей рік.
https://www.thedailybeast.com/chicagos-black-community-feels-ignored-in-migrant-crisis
Ну хто так пише українською?!
помер у лікарні. у бельгійській лікарні. я навіть не уявляю, який це комфорт.
не обісцяний та погризений собаками, а під наглядом лєваків пацифістів.
"він же, теж людина"? чи, як вони, там булькають?