Теракт в Брюсселе: Нападающий был гражданином Туниса. Он скончался в больнице. ФОТО

Нападающий, совершивший 16 октября теракт в Брюсселе, был уроженцем Туниса и проживал в Бельгии. Полиция задержала террориста. Он скончался в больнице в результате ранения, которое получил во время задержания.

Об этом сообщает Le Soir, передает Цензор.НЕТ.

Ранее бельгийские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что раненый неизвестный, которого полиция нейтрализовала утром – Абдесалем Л. Правоохранители изначально считали его исполнителем теракта в Брюсселе.

"Исполнитель теракта в Брюсселе идентифицирован, он погиб", - сообщила глава МВД Бельгии Аннелис Верлинден агентству Reuters.

Установлено, что 45-летний Абдесалем – выходец из Туниса, проживавший в последнее время в Брюсселе.

Также читайте: В Брюсселе неизвестный застрелил трех футбольных фанатов

Он в 2019 году подал заявку на получение убежища, но через год получил отказ. Тем не менее, он смог нелегально находиться в Бельгии.

Отмечается, что нападающий скончался в реанимации около 9:30 по местному времени. Прокуратура подтвердила эту новость.

По словам министра юстиции Винсента ван Квикенборна, тунисца также подозревали в причастности к торговле людьми и "создании угрозы национальной безопасности".

В 2016 году иностранные правоохранительные органы передали Бельгии информацию о том, что Абдесалем имеет радикальные взгляды и склонен к тому, чтобы стать джихадистом.

Также читайте: Из-за теракта в Брюсселе футбольная сборная Швеции отказалась продолжать матч отборочного цикла Евро-2024

Как отмечается, недавно до теракта на Абдесалема пожаловался человек из центра для беженцев, которому он угрожал. Это лицо сообщило, что в Тунисе преступника якобы преследовали за террористические акты. Проверка не смогла подтвердить эту информацию, но показала, что у террориста были другие проблемы с законом.

Напомним, мужчина устроил стрельбу по футбольным фанатам недалеко от стадиона имени короля Бодуэна в Брюсселе. Стрельба произошла недалеко от бульвара Ипр – в районе к северу от центра Брюсселя.

Согласно источникам, один человек был застрелен в подъезде дома, еще двое были застрелены в такси. Все погибшие были гражданами Швеции.