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Теракт в Брюсселе: Нападающий был гражданином Туниса. Он скончался в больнице. ФОТО

Нападающий, совершивший 16 октября теракт в Брюсселе, был уроженцем Туниса и проживал в Бельгии. Полиция задержала террориста. Он скончался в больнице в результате ранения, которое получил во время задержания.

Об этом сообщает Le Soir, передает Цензор.НЕТ.

Ранее бельгийские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что раненый неизвестный, которого полиция нейтрализовала утром – Абдесалем Л. Правоохранители изначально считали его исполнителем теракта в Брюсселе.

"Исполнитель теракта в Брюсселе идентифицирован, он погиб", - сообщила глава МВД Бельгии Аннелис Верлинден агентству Reuters.

Установлено, что 45-летний Абдесалем – выходец из Туниса, проживавший в последнее время в Брюсселе.

Теракт в Брюсселе: Нападающий был гражданином Туниса. Он скончался в больнице 01

Также читайте: В Брюсселе неизвестный застрелил трех футбольных фанатов

Он в 2019 году подал заявку на получение убежища, но через год получил отказ. Тем не менее, он смог нелегально находиться в Бельгии.

Отмечается, что нападающий скончался в реанимации около 9:30 по местному времени. Прокуратура подтвердила эту новость.

По словам министра юстиции Винсента ван Квикенборна, тунисца также подозревали в причастности к торговле людьми и "создании угрозы национальной безопасности".

В 2016 году иностранные правоохранительные органы передали Бельгии информацию о том, что Абдесалем имеет радикальные взгляды и склонен к тому, чтобы стать джихадистом.

Также читайте: Из-за теракта в Брюсселе футбольная сборная Швеции отказалась продолжать матч отборочного цикла Евро-2024

Как отмечается, недавно до теракта на Абдесалема пожаловался человек из центра для беженцев, которому он угрожал. Это лицо сообщило, что в Тунисе преступника якобы преследовали за террористические акты. Проверка не смогла подтвердить эту информацию, но показала, что у террориста были другие проблемы с законом.

Напомним, мужчина устроил стрельбу по футбольным фанатам недалеко от стадиона имени короля Бодуэна в Брюсселе. Стрельба произошла недалеко от бульвара Ипр – в районе к северу от центра Брюсселя.

Согласно источникам, один человек был застрелен в подъезде дома, еще двое были застрелены в такси. Все погибшие были гражданами Швеции.

Автор: 

Брюссель (618) теракт (2307) терроризм (18691)


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Топ комментарии
+27
Це до відома бажаючим масово завозити азіатів для покриття дефіциту робочої сили після війни.
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17.10.2023 13:56
+14
Понапускали різної біомаси, що скоро боятись на вулицю будуть самі. Вже деякі великі європейські міста перетворилися в Газу, приїзжаєш і думаєш куди попав. По центру пройтись той ще квест щоб гаманець чи картки на спіз..ли))
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17.10.2023 14:05
+11
Правильно він пише. Деякі райони великих міст Європи дійсно перетворені кольоровими чужинцями на сміттєзвалища. Такого не побачиш навіть у найзадрипанішому райцентрі в Україні.
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17.10.2023 14:16
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Правила форума Совет форумчан
а що у вас?
теж Хамас....
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17.10.2023 13:53 Ответить
black lives metter як то ******* говорити ліваки, а white lives metter уже нікого не інтересує походу
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17.10.2023 13:54 Ответить
Більш, All Lives Matter проголошене расистським закликом.
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17.10.2023 13:57 Ответить
"уайт супремасі" - одна з найогидніших маніпуляцій західних комуністів
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17.10.2023 14:20 Ответить
Тут таких очень много и они все ждут своего часа
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17.10.2023 13:54 Ответить
Це до відома бажаючим масово завозити азіатів для покриття дефіциту робочої сили після війни.
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17.10.2023 13:56 Ответить
можна прізвища?
щось я таких не знаю
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17.10.2023 13:59 Ответить
Депутатська група Верховної Ради України з міжпарламентських зв'язків з Китайською Народною Республікою.
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17.10.2023 14:03 Ответить
заяви є? чи це ваша вигадка?
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17.10.2023 14:07 Ответить
https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/ukrajintsi-vzhe-ne-pershi-po-prirostu-inozemtsiv-u-polshchi-doslidzhennja-.html ознайомтеся, якщо є час і бажання
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17.10.2023 14:09 Ответить
ще один.
питання було про "бажаючим масово завозити азіатів для покриття дефіциту робочої сили після війни".
покажете, чи далі будете якісь ліві посилання давати?
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17.10.2023 14:12 Ответить
Gremi Personal - міжнародна агенція із працевлаштування, входить до ТОП-3 компаній із працевлаштування у Польщі

Україна до чого?
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17.10.2023 14:14 Ответить
Порийтесь самі. Це звучало тижнів два-три тому. З уст урядових діячів про неминучу потребу після війни залучень іноземної робочої сили. В зв'язку з погіршенням демографічного стану в Україні.
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17.10.2023 14:17 Ответить
Мало хто що ******** з бодуна! За таким критерієм можна будь який комент тут сприймати як доконаний факт)))
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17.10.2023 16:34 Ответить
Коменти на цензорі - це безвідповідальне базікання анонімів.
А про імпорт рабсили не так давно кукурікали державні службовці.
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18.10.2023 06:50 Ответить
Самый известный - Фурса, журналист радио NV, есть ряд депутатав, которые форсят этот вопрос, подозреваю что-то подобное думает любой крупный "трудоемкий" бизнесс.
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17.10.2023 14:21 Ответить
Еллочка Лібанова,академік. Роздає вже років 20 інтервью і ратує за ввезення мільйонів бармалеїв в трусіках,які піднімуть на небачену висоту укрекономіку,культуру,науку,промисловість тощо. Без них Лібанова обіцяє нам погибель.
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17.10.2023 17:26 Ответить
Щось не чув про теракти крішнаїтів або буддистів. А от мусульмани на жаль це завжди готовий до тероризму контингент. Тероризм закладено в Корані і схоже що мусульманин який уважно вивчає Коран стає небезпечним.
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17.10.2023 14:07 Ответить
То ви просто не цікавились.
There continued to be sporadic attacks on Christian churches by Buddhist extremists and some societal tension due to ongoing allegations of forced conversions. There were also attacks on Muslims in the Eastern Province by pro-government Tamil militias; these appeared to be due to ethnic and political tensions rather than to the Muslim community's religious beliefs.
https://2009-2017.state.gov/j/drl/rls/irf/2009/127371.htm
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18.10.2023 06:52 Ответить
На Шрі Ланці не було людських жертв. Це схоже на якісь замовні політичні акції місцевих політиканів, про що свідчить "підозріла лояльність" місцевої поліції та суддів до погромщиків.
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18.10.2023 15:41 Ответить
Дивлячись про яких саме "азіатів" мова. Люди зі східної Азії працюють сумлінно і досить відповідальні.
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17.10.2023 14:09 Ответить
Хто конкретно може до нас поїхати на заробітки з Східної Азії? Яка має бути платня щоб це їх зацікавило?
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17.10.2023 14:19 Ответить
Чомусь в Америці немає проблем із мігрантами.
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17.10.2023 14:29 Ответить
Сарказм зараховано.
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17.10.2023 15:44 Ответить
Валяюсь под столом. А стену на границе с Мексикой от нечего делать строят?
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17.10.2023 16:14 Ответить
То ви просто не знаєте що відбувається.
Чікагські чорні не дуже задоволені що на мігрантів в місті вже витратили пів-мільярда доларів за цей рік.
https://www.thedailybeast.com/chicagos-black-community-feels-ignored-in-migrant-crisis
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18.10.2023 06:57 Ответить
для этого должны работать спецслужбы хорошо, а не просто зарплату получать. Всех бояться тоже не нужно.
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17.10.2023 14:51 Ответить
о, помер..., а говорили, що живий, мабудь, не витримав лікування...
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17.10.2023 13:57 Ответить
тепле молоко альпійських корів та бельгійське печиво, доконало остаточно.
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17.10.2023 14:00 Ответить
нещодавно до теракту...
Ну хто так пише українською?!
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17.10.2023 13:57 Ответить
бачите, як.
помер у лікарні. у бельгійській лікарні. я навіть не уявляю, який це комфорт.
не обісцяний та погризений собаками, а під наглядом лєваків пацифістів.
"він же, теж людина"? чи, як вони, там булькають?
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17.10.2023 13:58 Ответить
Значить, пуля - не така вже й "дура".
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17.10.2023 16:02 Ответить
Мультикультуризм у всій красі.
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17.10.2023 13:59 Ответить
Це не мультикультуралізм, а класична толерастія. Іслам це як онкологія для всього людства. Якщо вчасно не лікувати (операція) то метастази знищать увесь організм...
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17.10.2023 14:14 Ответить
А в середні віки були рушієм наук. Як все змінилося.
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17.10.2023 14:21 Ответить
так, були рушієм наук в межах палаців різних султанів. а за межами цих палаців суспільтсво жило в палеоліті. приблизно як і зараз.
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17.10.2023 14:47 Ответить
В середні віки мусульмани відгрібали люлєй протягом хрестових походів. Саме війна змусила їх активізувати пошук нових способів вбивства, а це наука - інженерія та математика. Окрім того масове знищення мусульман суттєво вплинуло на поширення "пацифістичного напрямку Ісламу" тобто суфізм... Протягом 20 століття Іслам завдяки політиці колонізаторі в Аравії радикалізувався і сьогодні шиїти спираючись на окремі цитати з Корану проголошують мету мусульман "джихад" - перетворення планети на "дар аль Іслам" - землю Аллаха, де не залишиться жодного невірного. Невірні не мають душі тому їх вбивство прирівнюється до вбивства тварин, які теж не мають душі. В християнстві попи "подарували" жінкам душу лише в 13 столітті. В Ісламі до цього часу жінка не має душі (не відрізняється від каменю на дорозі) і отримує звязок з Аллахом лише через душу народженого нею сина. ... Це ж якою треба бути ідіоткою українці щоб вийти заміж за мусульманина...
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17.10.2023 14:59 Ответить
почитайте відповідні статті з Тори,про гоїв,хто вони і яка їх роль в житті боговибраного народу. про муслімів написали вірно.
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17.10.2023 17:28 Ответить
Толерантність є чеснотою для нормальної людини, в рашці і вас у коменті це подається як вада. Чому? Тому шо передбачає взаємоповагу і терпімість до відмінностей іншого, а дикуни на це не здатні, якщо людина ментально з 15 сторіччя то їй нема місце в ********* суспільстві.
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17.10.2023 14:36 Ответить
"Для позначення набутої патологічної байдужості до зовнішніх загроз з'явився термін tolerastia (толерастія). Частина дослідників схиляється до думки, що пропаганда толерантності - це масштабна спецоперація з психологічної підготовки людства до грядущого вторгнення «чужих». Щоб не спрацював природний захист, заснований на розпізнаванні «свої-чужі», максимально розширюється «простір толерантності», тобто «діапазон терпіння». Якщо ж таки проявляється суспільний імунітет, то апологети толерастії тут же на нього ставлять тавро «ксенофобії». В результаті такого комплексного підходу вороже втручання починає сприйматися як щось нормальне. Можна сперечатися, хто вони ці «чужі» - інопланетяни чи все ж таки земляни. Безперечно одне: вони вже серед нас і готуються до рішучої атаки. Для людства, враженого толерастією, вторгнення «чужих» буде катастрофою. Наша проблема в тому, що ми не вважаємо їх чужими. Зате вони однозначно вважають чужими нас. " Звідси існує "межа толерантності" вихід за яку робить толерантних осіб толерастами, тобто потенційними жертвами агресорів які діють проти власних інтересів на користь агресорам.
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17.10.2023 14:43 Ответить
Конспірологія. Терпімість не на пустому місці виникла, з тих пір як поковник Кольт урівняв шанси для всіх щоб банально вижити треба дотримуватись певної поведінки, яка не передбачає необгрутованої образи.
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17.10.2023 14:58 Ответить
Якось повільно-повільно-і в Україні вже нема ніяких зрадників-ні біло-голубих,ні зелених,ні багатокольорових.Залишилися одні толерасти.Жертви,через яких можна все втратити і треба цих толерастів не знищувати,ащоб не допустити ксенофобії,а пробувати переробити ..."Я же в этом ни бельмеса,ни в дугу-молот мне,так я любого своего перекую..."
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17.10.2023 17:02 Ответить
Прігожін в ********** вже "наперековувався"... "Ми підемо іншим шляхом"
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17.10.2023 17:06 Ответить
Понапускали різної біомаси, що скоро боятись на вулицю будуть самі. Вже деякі великі європейські міста перетворилися в Газу, приїзжаєш і думаєш куди попав. По центру пройтись той ще квест щоб гаманець чи картки на спіз..ли))
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17.10.2023 14:05 Ответить
ти з ними в карти граєш?
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17.10.2023 14:08 Ответить
Правильно він пише. Деякі райони великих міст Європи дійсно перетворені кольоровими чужинцями на сміттєзвалища. Такого не побачиш навіть у найзадрипанішому райцентрі в Україні.
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17.10.2023 14:16 Ответить
Мда, і хто з них адекватніший? Той довбень що з Тунісу приїхав вбивати людей, чи ті європейці, котрі його туди пустили…
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17.10.2023 14:09 Ответить
Я так понимаю в Бельгии большой бардак?В2019 году не дали вид на жительство,где=то жил, где-то ел,ездил на скуторе и убивал людей из автомата.БАРДАК!!!
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17.10.2023 14:25 Ответить
Сподіваюсь концепцію 80-х - "Фортеця Європа" - буде відроджено.
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17.10.2023 14:16 Ответить
і от якого дідька європа усю цю наволоч не викидує зі своїх країн?? Тих же ж самих кацапів, які розлізлися по всьому світу та звідти "люблють" свою рашу!
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17.10.2023 14:27 Ответить
До війни обїздив майже увесь ЄС, Брюссель і Париж -це два найогидніші міста старої Європи. Я кажу не про культурну і архітектурну спадщину - там все відмінно, а те що зробили ********* навізши до себе у країну біосміття з Африки і країн близького сходу.
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17.10.2023 14:35 Ответить
Це просто чудово, довбані толерасти яких попередили,що мужик має радикальні погляди й схильний до того, щоб стати джихадистом, стидливо потупили очі і вибачалися на колінах напевно. В Гарварді вчора товпа таких самих ідіотів верещала "Палестина і Хамас" , західній цивілізації приходить поступовий кінець. Радикальний ісламіст схильний до терактів-не проблема,гуляй,зате якщо б ти до дівчини без письмової згоди торкнувся, то б тебе зразу знайшли і закрили.
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17.10.2023 14:44 Ответить
"гражданская" война в ЕС всё ближе.
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17.10.2023 14:54 Ответить
На заметку СБУ: скончался от огнестрельного оружия
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17.10.2023 15:10 Ответить
!!!!!!!100%!!!!!!!!! А у нас затримують і ще жодна скотина не здохла !!!!!!!!!!!
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17.10.2023 15:38 Ответить
вона ця скотина ще й почуває себе як у Бога за пазухою,потім її таємно обмінюють на якихось таємничих "наших хлопців" але хто вони і чому у полоні-мовчок....
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17.10.2023 17:30 Ответить
 
 