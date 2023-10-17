В Киеве прошла акция в поддержку гражданских жертв насильственных исчезновений. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

17 октября, в день годовщины "большого женского обмена", в Киеве на Майдане Незалежности состоялось мероприятие в поддержку гражданских пленных.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Как отмечается на странице проекта Prisoners Voice, 17 октября 2022 года состоялся масштабный обмен пленными: "Это был особый, эмоциональный и чисто женский обмен. Домой вернулось 108 женщин. Во время этого обмена домой вернулась и одна из героинь кампании "Голоса женщин" в рамках проекта Prisoners Voice - правозащитница, общественная журналист, лауреат национальной Правозащитной премии в 2021 году, представительница Sema Ukraine Людмила Гусейнова. Она находилась в местах неволи 3 года и 13 дней"

В день годовщины "большого женского обмена", 17 октября, в Киеве Людмила Гусейнова организовала мероприятие в поддержку гражданских жертв насильственных исчезновений в результате российской агрессии в Украине.

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"Напомним, что Центру гражданских свобод известно о более чем 150 пенитенциарных заведений в России и на временно оккупированных территориях Украины, где безосновательно удерживают гражданские лица, похищенных во время оккупации из собственных домов, по дороге в магазин или с рабочего места. Их пытают, морят голодом, оказывают психологическое давление и помещают в информационный вакуум, над невинными людьми издеваются морально и физически. Для РФ практика насильственных исчезновений стала одним из распространенных методов запугивания граждан на оккупированных территориях", - говорится в сообщении на странице проекта.

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ВИДЕО и ФОТО: Олег Богачук