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В Киеве прошла акция в поддержку гражданских жертв насильственных исчезновений. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

17 октября, в день годовщины "большого женского обмена", в Киеве на Майдане Незалежности состоялось мероприятие в поддержку гражданских пленных.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Как отмечается на странице проекта Prisoners Voice, 17 октября 2022 года состоялся масштабный обмен пленными: "Это был особый, эмоциональный и чисто женский обмен. Домой вернулось 108 женщин. Во время этого обмена домой вернулась и одна из героинь кампании "Голоса женщин" в рамках проекта Prisoners Voice - правозащитница, общественная журналист, лауреат национальной Правозащитной премии в 2021 году, представительница Sema Ukraine Людмила Гусейнова. Она находилась в местах неволи 3 года и 13 дней"

В день годовщины "большого женского обмена", 17 октября, в Киеве Людмила Гусейнова организовала мероприятие в поддержку гражданских жертв насильственных исчезновений в результате российской агрессии в Украине.

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"Напомним, что Центру гражданских свобод известно о более чем 150 пенитенциарных заведений в России и на временно оккупированных территориях Украины, где безосновательно удерживают гражданские лица, похищенных во время оккупации из собственных домов, по дороге в магазин или с рабочего места. Их пытают, морят голодом, оказывают психологическое давление и помещают в информационный вакуум, над невинными людьми издеваются морально и физически. Для РФ практика насильственных исчезновений стала одним из распространенных методов запугивания граждан на оккупированных территориях", - говорится в сообщении на странице проекта.

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В Киеве прошла акция в поддержку гражданских жертв насильственных исчезновений 01
В Киеве прошла акция в поддержку гражданских жертв насильственных исчезновений 02
В Киеве прошла акция в поддержку гражданских жертв насильственных исчезновений 03
В Киеве прошла акция в поддержку гражданских жертв насильственных исчезновений 04
В Киеве прошла акция в поддержку гражданских жертв насильственных исчезновений 05
В Киеве прошла акция в поддержку гражданских жертв насильственных исчезновений 06
В Киеве прошла акция в поддержку гражданских жертв насильственных исчезновений 07
В Киеве прошла акция в поддержку гражданских жертв насильственных исчезновений 08
В Киеве прошла акция в поддержку гражданских жертв насильственных исчезновений 09
В Киеве прошла акция в поддержку гражданских жертв насильственных исчезновений 10
В Киеве прошла акция в поддержку гражданских жертв насильственных исчезновений 11
В Киеве прошла акция в поддержку гражданских жертв насильственных исчезновений 12
В Киеве прошла акция в поддержку гражданских жертв насильственных исчезновений 13
В Киеве прошла акция в поддержку гражданских жертв насильственных исчезновений 14
В Киеве прошла акция в поддержку гражданских жертв насильственных исчезновений 15
В Киеве прошла акция в поддержку гражданских жертв насильственных исчезновений 16
В Киеве прошла акция в поддержку гражданских жертв насильственных исчезновений 17
В Киеве прошла акция в поддержку гражданских жертв насильственных исчезновений 18
В Киеве прошла акция в поддержку гражданских жертв насильственных исчезновений 19
В Киеве прошла акция в поддержку гражданских жертв насильственных исчезновений 20
В Киеве прошла акция в поддержку гражданских жертв насильственных исчезновений 21
В Киеве прошла акция в поддержку гражданских жертв насильственных исчезновений 22
В Киеве прошла акция в поддержку гражданских жертв насильственных исчезновений 23
В Киеве прошла акция в поддержку гражданских жертв насильственных исчезновений 24
В Киеве прошла акция в поддержку гражданских жертв насильственных исчезновений 25
В Киеве прошла акция в поддержку гражданских жертв насильственных исчезновений 26
В Киеве прошла акция в поддержку гражданских жертв насильственных исчезновений 27
В Киеве прошла акция в поддержку гражданских жертв насильственных исчезновений 28
В Киеве прошла акция в поддержку гражданских жертв насильственных исчезновений 29
В Киеве прошла акция в поддержку гражданских жертв насильственных исчезновений 30

ВИДЕО и ФОТО: Олег Богачук

Автор: 

акция (2425) Киев (25587) Богачук Олег (1462) пленные (2143)


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Це добре що люди проводять такі акції але нажаль це НІЧОГО не дасть.
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17.10.2023 15:24 Ответить
Ці акції повинні бути в Брюсселі, Берліні, Парижі, Римі, Барселоні.
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17.10.2023 16:25 Ответить
 
 