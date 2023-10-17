Ликвидированы еще 4 "схемы уклонистов", одна из которых предусматривала фиктивную женитьбу на лицах с инвалидностью, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности заблокировала еще 4 схемы уклонения от мобилизации, действовавших в Одесской, Закарпатской и Ивано-Франковской областях.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Организаторы этих схем предлагали военнообязанным за деньги избежать призыва и выехать за пределы Украины на основании поддельных документов или в обход контрольно-пропускных пунктов. Такие "услуги" фигуранты оценивали от 3 до 12,5 тысяч долларов. Сумма зависела от срочности выезда и способа бегства за границу.

Благодаря оперативному реагированию СБУ удалось предотвратить нелегальную переправку в страны Евросоюза более сотни потенциальных призывников.

Так, в Одессе: взят под стражу местный делец, который за деньги предлагал женатым мужчинам избежать мобилизации из-за оформления их женам фейковой инвалидности. В дальнейшем они могли уехать за границу как сопровождающие для своих близких. При этом холостым "клиентам" злоумышленник помогал "зарегистрировать" фиктивный брак с женщинами, которые имели инвалидность. Фигурант обещал "договориться" о срочной процедуре заключения брака.

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На Закарпатье: задержан житель Береговского района, который переправлял уклонистов в соседнюю страну через пограничную реку. В стоимость "услуг" входили спасательные жилеты. "Пропускная способность" такого канала нелегальной миграции составила 5 человек в неделю.

В Ивано-Франковской области: задержаны еще двое фигурантов. Один из них - должностное лицо местного военкомата, которое вместе с сообщником переправляло уклонистов за границу как водителей международных рейсов. Для этого злоумышленники привлекли знакомого предпринимателя-перевозчика и вносили недостоверные сведения в систему "Шлях".

Кроме того, на территории области разоблачены два врача-психиатра, которые за деньги "приписывали" своим клиентам фиктивные тяжелые диагнозы, связанные с расстройством психического здоровья.

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