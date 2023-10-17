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Ликвидированы еще 4 "схемы уклонистов", одна из которых предусматривала фиктивную женитьбу на лицах с инвалидностью, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности заблокировала еще 4 схемы уклонения от мобилизации, действовавших в Одесской, Закарпатской и Ивано-Франковской областях.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Организаторы этих схем предлагали военнообязанным за деньги избежать призыва и выехать за пределы Украины на основании поддельных документов или в обход контрольно-пропускных пунктов. Такие "услуги" фигуранты оценивали от 3 до 12,5 тысяч долларов. Сумма зависела от срочности выезда и способа бегства за границу.

Благодаря оперативному реагированию СБУ удалось предотвратить нелегальную переправку в страны Евросоюза более сотни потенциальных призывников.

Так, в Одессе: взят под стражу местный делец, который за деньги предлагал женатым мужчинам избежать мобилизации из-за оформления их женам фейковой инвалидности. В дальнейшем они могли уехать за границу как сопровождающие для своих близких. При этом холостым "клиентам" злоумышленник помогал "зарегистрировать" фиктивный брак с женщинами, которые имели инвалидность. Фигурант обещал "договориться" о срочной процедуре заключения брака.

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На Закарпатье: задержан житель Береговского района, который переправлял уклонистов в соседнюю страну через пограничную реку. В стоимость "услуг" входили спасательные жилеты. "Пропускная способность" такого канала нелегальной миграции составила 5 человек в неделю.

В Ивано-Франковской области: задержаны еще двое фигурантов. Один из них - должностное лицо местного военкомата, которое вместе с сообщником переправляло уклонистов за границу как водителей международных рейсов. Для этого злоумышленники привлекли знакомого предпринимателя-перевозчика и вносили недостоверные сведения в систему "Шлях".

Кроме того, на территории области разоблачены два врача-психиатра, которые за деньги "приписывали" своим клиентам фиктивные тяжелые диагнозы, связанные с расстройством психического здоровья.

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Ликвидированы еще 4 схемы уклонистов, одна из которых предусматривала фиктивную женитьбу на лицах с инвалидностью, - СБУ 01
Ликвидированы еще 4 схемы уклонистов, одна из которых предусматривала фиктивную женитьбу на лицах с инвалидностью, - СБУ 02
Ликвидированы еще 4 схемы уклонистов, одна из которых предусматривала фиктивную женитьбу на лицах с инвалидностью, - СБУ 03
Ликвидированы еще 4 схемы уклонистов, одна из которых предусматривала фиктивную женитьбу на лицах с инвалидностью, - СБУ 04
Ликвидированы еще 4 схемы уклонистов, одна из которых предусматривала фиктивную женитьбу на лицах с инвалидностью, - СБУ 05
Ликвидированы еще 4 схемы уклонистов, одна из которых предусматривала фиктивную женитьбу на лицах с инвалидностью, - СБУ 06

Автор: 

СБУ (19937) уклонисты (866)


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Топ комментарии
+16
Не розумію як шлюб може бути фіктивним якщо він є належним чином зареєстрований? Папірець є тож відчепиться.
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17.10.2023 15:08
+13
цей тред про ухилянтiв дуже показовий: влада показує, шо "нарiд х#йовий, а ze-влада хароша та працює". 4 рази ухилитися - то не в "счьот". так , нiби-то весь квартал, прокурорський легiон, суддiвськi полки i мусарня - всi вже на фронтi, тiльки селян недостає.
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17.10.2023 15:07
+10
Старі добрі часи повернулися ) Лише пан вирішує коли і на кому кріпаку одружуватися.
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17.10.2023 15:08
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Найцікавіше потім це доказова база, яку саме їм статтю у звинуваченнях висунуть... тому що заборони виїзду немає...

Та і внесення в систему шлях відбувається законно підприємцем при поданні документів...

Просто бачив що одному військовослужбовцю якого зловили на такому в кінці присудили 3400 штрафу... ...

Ну хіба як знайдуть незаконне збагачення посадовця... але там також є складнощі, тому що в законодавстві немає визначення юридична особа публічного права... і підслідність відповідно під питанням...
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17.10.2023 15:06 Ответить
цей тред про ухилянтiв дуже показовий: влада показує, шо "нарiд х#йовий, а ze-влада хароша та працює". 4 рази ухилитися - то не в "счьот". так , нiби-то весь квартал, прокурорський легiон, суддiвськi полки i мусарня - всi вже на фронтi, тiльки селян недостає.
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17.10.2023 15:07 Ответить
Чекайте,думаєте кого зроблять винними у всіх воєнних невдачах?)
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17.10.2023 15:24 Ответить
Сашасавелій,хочеш бути дуже справедливим і вумним?Та ще на президента випорожнитися?А сіра речовина і не працює в твоїй довбешці.4-х разовий уклоніст-це як вбивство брата,тільки тупі на всю голову таке будуть молоти.І скажи,вже б хоча собі,а військовий стан в 2014 був введений?ТЦК-ганяло з повістками по містах?Хто хотів явитися в воєнкомат-той і являвся,хто не хотів-просто викидав повістку.Хіба вже дійсно її вручали під роспис.
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17.10.2023 16:07 Ответить
Брисьборис хочеш відгавкатися за зебидло ?Так у 2014 не тільки воєнний ( а не "військовий" - вивчи нарешті ) стан не вводили , а зробили тобі безвіз до Європи , чим ти скористався цілком вчасно (( А тепер задумайся - чому у той час ТЦК "не ганяло з повістками по містах" - може тому що кацапи сралися по всіх напрямках наступати , як за зевлади собі змогли дозволити ?
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17.10.2023 16:25 Ответить
Сперва уложили к себе в постель государство в лице ЗАГСА. Потом СБУ пристроилось. Квартет уж целый
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17.10.2023 15:08 Ответить
Дивно,що воєнкоми ще не мають права першої ночі )))
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17.10.2023 15:10 Ответить
Старі добрі часи повернулися ) Лише пан вирішує коли і на кому кріпаку одружуватися.
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17.10.2023 15:08 Ответить
Ну-ну....узбагойся...Дєнюшкі відіш? Ніт? Ну так не плутай Бабеля з Бебелєм, гоголя з Гегєлєм, старца с мальцем, а члєн с пальцем
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17.10.2023 15:12 Ответить
Мальчік,узбагаївай когось іншого ) Коли це допомога з укладенням шлюбу стало злочином ?) І,покажи мені закон,де прописано,який шлюб є фективний,а який ні,і де там написано про мобілізацію.
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17.10.2023 15:20 Ответить
Тамбовский волк тібє маЛчик, гуляй
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17.10.2023 15:51 Ответить
Шо,мальчік обкакався, та зі штанцями повними гівна злився?)))
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17.10.2023 15:58 Ответить
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17.10.2023 18:27 Ответить
Не розумію як шлюб може бути фіктивним якщо він є належним чином зареєстрований? Папірець є тож відчепиться.
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17.10.2023 15:08 Ответить
Типова диктатура.
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17.10.2023 15:12 Ответить
Згідно чинного законодавства України визнати шлюб фіктивним можливо лише в судовому порядку за позовом зацікавленої особи отримавши рішення суду, яке набрало законної сили.
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17.10.2023 21:42 Ответить
Фіктивні шлюби бачать, а от фіктивні довідки про інвалідність у колег-силовиків в відставці та членів їх родин вперто не помічають. Мало того, ця ж мерзота крім броні ще й допомогу та пільги має, а їх молоді та здорові соски-"інваліди" ще й нахабно паркуються своїми дорогими автівками на місцях для інвалідів плюючи на те, що завдають незручностей реальним інвалідам. Ось такі і верещать гучніше за всіх, що воювати мають всі (звісно крім них) бо в жодній іншій країні в них такої "халяви" не буде.
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17.10.2023 15:31 Ответить
Їби криву, косу, каліку - Бог добавить віку. (с)
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17.10.2023 15:51 Ответить
Якби інваліди в Україні отримували би життєздатні пенсії, то не одружувалися би за гроші.
А потім взагалі, яке кому діло хто з ким за що одружується? Згода з обох сторін? Не примусова? Все! які питання? Всі судді, депутати чиновники з міліоннимти статками розведені. ( хто зна чому в Україні такий феномен???) І що?
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17.10.2023 15:55 Ответить
Згоден. 100%
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17.10.2023 18:32 Ответить
Кріпаки втечуть-хто воювати буде? Отой київський хлопака-експрокурор?)
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17.10.2023 16:00 Ответить
Уху їли вкрай. Воєнком особисто перевіряє фіктивний чи не фіктивний? Право першої ночі?
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17.10.2023 16:24 Ответить
А в багатьох країнах, де на частині їх території відбуваються бойові дії, закрили кордони з забороною на виїзд? або потрібно заплатити чималу суму за подібне право
Північна Корея а ще де?
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19.10.2023 11:32 Ответить
Може краще ці гроші направити до ЗСУ, а не в кармани чиновників - хапуг??? Скільки можна придбати дронів на 10 тис долларів???
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19.10.2023 17:13 Ответить
 
 