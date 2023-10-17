15 лет тюрьмы получил агент РФ, шпионивший за подразделениями ВСУ под Бахмутом, - СБУ. ФОТО

Благодаря доказательной базе Службы безопасности 15 лет тюрьмы получил агент ФСБ, который сливал агрессору локации боевых позиций Сил обороны Донецкой области.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Среди основных задач агента было выявление и передача оккупантам координат ключевых опорных пунктов и огневых точек ВСУ в районе Бахмута.

"Установлено, что захватчики использовали разведданные своего агента для осуществления массированных ударов по городу и его окрестностям с применением ствольной артиллерии, минометов и реактивных систем залпового огня. Также разведывательная информация требовалась оккупантам для планирования собственных боевых операций, направленных на штурм и захват украинского города-крепости", - говорится в сообщении.

Кроме того, ФСБ привлекла своего агента для поиска "единомышленников" и их дальнейшей вербовки для шпионажа в пользу РФ в Славянске и Краматорске.

Как установило следствие, осужден местный житель, который после начала полномасштабного вторжения России был дистанционно завербован кадровым сотрудником 5 службы ФСБ.

При выполнении вражеских задач российская спецслужба обещала агенту "зарплату" в размере 15 тыс. грн. Однако эти деньги злоумышленник так и не получил.

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"Для коммуникации с ФСБ ее приспешник использовал анонимные чаты в мессенджерах, где подписывал себя как "Седой" или "Ступянский". А передачу агрессору разведсведений осуществлял в виде фото- и видеофайлов украинских объектов с их отметками на электронных картах", - уточнили в пресс-службе СБУ.

Во время обысков у злоумышленника обнаружен мобильный телефон, который он применял для скрытой переписки с ФСБ.

Сотрудники СБУ задержали российского агента в результате спецоперации в Бахмуте в августе 2022 года. По материалам украинской спецслужбы, суд назначил ему 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

На основании собранных Службой безопасности доказательств суд признал российского агента виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

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