РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8592 посетителя онлайн
Новости Фото
2 774 5

15 лет тюрьмы получил агент РФ, шпионивший за подразделениями ВСУ под Бахмутом, - СБУ. ФОТО

Благодаря доказательной базе Службы безопасности 15 лет тюрьмы получил агент ФСБ, который сливал агрессору локации боевых позиций Сил обороны Донецкой области.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Среди основных задач агента было выявление и передача оккупантам координат ключевых опорных пунктов и огневых точек ВСУ в районе Бахмута.

"Установлено, что захватчики использовали разведданные своего агента для осуществления массированных ударов по городу и его окрестностям с применением ствольной артиллерии, минометов и реактивных систем залпового огня. Также разведывательная информация требовалась оккупантам для планирования собственных боевых операций, направленных на штурм и захват украинского города-крепости", - говорится в сообщении.

Кроме того, ФСБ привлекла своего агента для поиска "единомышленников" и их дальнейшей вербовки для шпионажа в пользу РФ в Славянске и Краматорске.

Как установило следствие, осужден местный житель, который после начала полномасштабного вторжения России был дистанционно завербован кадровым сотрудником 5 службы ФСБ.

При выполнении вражеских задач российская спецслужба обещала агенту "зарплату" в размере 15 тыс. грн. Однако эти деньги злоумышленник так и не получил.

Читайте также: Российские шпионы переместились в киберпространство, - служба безопасности Финляндии

"Для коммуникации с ФСБ ее приспешник использовал анонимные чаты в мессенджерах, где подписывал себя как "Седой" или "Ступянский". А передачу агрессору разведсведений осуществлял в виде фото- и видеофайлов украинских объектов с их отметками на электронных картах", - уточнили в пресс-службе СБУ.

Во время обысков у злоумышленника обнаружен мобильный телефон, который он применял для скрытой переписки с ФСБ.

Сотрудники СБУ задержали российского агента в результате спецоперации в Бахмуте в августе 2022 года. По материалам украинской спецслужбы, суд назначил ему 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

На основании собранных Службой безопасности доказательств суд признал российского агента виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Смотрите также: Агент белорусского КГБ, шпионивший за северной границей Украины, проведет за решеткой 6,5 лет. ФОТО

15 лет тюрьмы получил агент РФ, шпионивший за подразделениями ВСУ под Бахмутом, - СБУ 01

Автор: 

СБУ (19937) шпионаж (1392) Бахмут (1603)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чого не вказано локацію суду? Схоже, той суд десь у донецькій області. Бо 15 років за те, що по його наводці завдавали масованих ударів і вочевидь гинули люди - то якесь знущання із загиблих, права і справедливості. Чому не довічне?
показать весь комментарий
17.10.2023 17:28 Ответить
Много дали. Надо было после того как выжали связи и т.д. дать леща и пулю в лоб.
показать весь комментарий
17.10.2023 17:45 Ответить
В'язниці, а не тюрми. Бовдури!
показать весь комментарий
17.10.2023 18:31 Ответить
А скільки років за крадійство у ЗСУ десятків мільярдів гривень дають?
показать весь комментарий
17.10.2023 19:59 Ответить
Шо там по агенту баканову, ничего не слышно, второй год бегает и в тюрьму не собирается
показать весь комментарий
17.10.2023 21:56 Ответить
 
 