В Харьковской области в результате подрыва на мине погиб тракторист, - ГСЧС. ФОТО
В Харьковской области в результате подрыва на мине погиб 52-летний тракторист.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГУ ГСЧС в Харьковской области.
Событие произошло 17 октября в поле вблизи с. Пески-Радьковские Боровской громады Изюмского района.
В балке во время проведения полевых работ подорвался трактор МТЗ на неизвестном ВНП. Тракторист, мужчина 1971 года рождения, погиб на месте.
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