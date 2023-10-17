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В Харьковской области в результате подрыва на мине погиб тракторист, - ГСЧС. ФОТО

В Харьковской области в результате подрыва на мине погиб 52-летний тракторист.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГУ ГСЧС в Харьковской области.

В Харьковской области в результате подрыва на мине погиб тракторист, - ГСЧС 01

Событие произошло 17 октября в поле вблизи с. Пески-Радьковские Боровской громады Изюмского района.

В Харьковской области в результате подрыва на мине погиб тракторист, - ГСЧС 02

В балке во время проведения полевых работ подорвался трактор МТЗ на неизвестном ВНП. Тракторист, мужчина 1971 года рождения, погиб на месте.

В Харьковской области в результате подрыва на мине погиб тракторист, - ГСЧС 03

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взрыв (6775) Харьковщина (5577) мина (299)


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Шмигаль з верещук, тільки висловили чергову зтурбованість…
Це ж не на Півдні розмінувати перед московітами *****!
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17.10.2023 19:27 Ответить
Так і буде проходити розмінування в Україні,в полях трактористами,в лісосмугах шукачами дров,в балках пастухами.
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17.10.2023 19:37 Ответить
щось таке потужне вибухнуло - колесо відірвало геть. І що дивно ж - поле вже зорав, розвертався і загинув. Земля йому пухом.
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17.10.2023 20:07 Ответить
Звичайна яма з-під ТМ-62.
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17.10.2023 20:10 Ответить
нащо виклали фотографію із загиблим без ретушування?чи замальовують лише всяких ******* і московитів
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17.10.2023 22:37 Ответить
Это тоже Герои! Они не смотря на смертельную опасность выезжают на работу! А в Украине шутам телевизионным ордена вручают! И дзизю и полякова будут рассказывать как гудю и жопой Украину зихищали!
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19.10.2023 11:41 Ответить
Не совсем корректно, то же! Это ГЕРОИ!
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19.10.2023 11:44 Ответить
 
 