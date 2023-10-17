Гереги 8 лет платили зарплату управляющему "Эпицентром" в Донецкой области Гальчуку, который перевел этот бизнес "под Россию", - СМИ. ФОТО
Компании "Эпицентр" и "Новая линия", которыми владеют народный депутат Украины Александр Герега и его супруга Галина Герега, до конца июля 2022 года выплачивали зарплату Геннадию Гальчуку – бывшему директору гипермаркета "Эпицентр" в Макеевке, который остался на оккупированной части Донбасса и управлял созданной вместо "Эпицентров" сетью "Галактика" (зарегистрированная по правилам оккупационных администраций).
Об этом идет речь в расследовании "Схем", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
По данным журналистов, в эти годы Гальчук регулярно приезжал из оккупации на подконтрольную Украине территорию и финансировал партию Герег. При этом "Галактики" под его руководством сотрудничали с администрациями группировки "ДНР", а в 2023 году сам Гальчук стал депутатом от провластной российской партии "Единая Россия" в результате проведения незаконных выборов на оккупированном Донбассе.
Зарплатные сведения, полученные журналистами из двух несвязанных между собой источников в налоговых органах Украины, свидетельствуют о том, что Гальчук продолжил находиться в штате украинских компаний Герег и после оккупации Донбасса, и после 24 февраля 2022 года. "Новая Линия" и "Эпицентр" регулярно начисляли Геннадию Гальчуку зарплату до июля 2022 года.
ООО "Новая Линия 1" с июля 2015 по конец сентября 2016 года насчитала Геннадию Гальчуку 85 790 гривен зарплаты. А ООО "Эпицентр К" имел непрерывные трудовые отношения с Гальчуком с сентября 2013 по 28 июля 2022 года, за этот период ему начислено 1 321 968 гривен. Обе компании принадлежат супругам Герег.
После 2014 Геннадий Гальчук публично коммуницировал сотрудничество с подконтрольными России администрациями в оккупации. В 2019 году вместе с так называемыми министром промышленности и министром социальной политики группировки "ДНР" торжественно открывал второй гипермаркет "Галактика" в Донецке.
В 2022 году Гальчук возглавил "региональное отделение" всероссийской организации "Деловая Россия", а в августе 2023 получил должность во властных органах группировки "ДНР". Главарь группировки Денис Пушилин включил Гальчука в состав Инвестиционного комитета. Кроме того, осенью 2023 года Гальчук баллотировался от провластной российской партии "Единая Россия" во время псевдовыборов в Макеевке и был объявлен депутатом.
В торговых центрах "Галактика" под руководством Гальчука отмечали российские праздники и поздравляли с "днем республики". Кроме того, сеть открыто сотрудничала с подконтрольными России местными администрациями: дарила автомобили руководству "МЧС" группировки "ДНР". А после полномасштабного вторжения "Галактика" поставляла товары для тюремных администраций, спасателей и спецслужб группировки "ДНР".
Вместе с тем Гальчук не терял связи с Киевом – он регулярно приезжал с оккупации на подконтрольную Украине территорию. Об этом свидетельствуют данные из записей о переходе через пропускные пункты в Донецкой области, которые журналисты получили через источники, имеющие к ним доступ. В 2019 году, например, Гальчук пересекал эти КПП ежемесячно, в отдельные месяцы – по нескольку раз.
Также, согласно данным НАПК, в 2016 году Геннадий Гальчук финансировал партию "За конкретные дела", которую учредили Александр и Галина Гереги.
Журналисты спросили у Александра Гереги, продолжал ли он вести бизнес в Донецкой области после оккупации 2014 года и почему Геннадию Гальчуку начисляли зарплату до июля 2022 года. Услышав вопрос Схем, он оставил их без ответа, как и письменный запрос редакции.
В январе 2015 года пресс-служба "Эпицентра" заявляла, что сеть сворачивает работу на оккупированном Донбассе.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Підсумую. Пред виборами вкотре розганяється мулька про поганих "українських" українців, які і крадії, і колаборанти, і "хатаскрайні" хуторяни і все все все. Які тільки носять вишиванки, говорять мовою, колекціонують глечики і "мєшают нам жить", в той час як "українці" орієнтовані на російську культуру, яких репрезентують Арестовичі, і сміливі, і вправні вояки, і державники, і "хозяйствєнніки" і тд і тд. Це ж було вже, і не один раз. Ви знов оберете когось навіть гіршого ніж Зеленський!
На наступниі вибори, на всі рівні, повинні бути допущені лише патріоти, ті, хто захищав Україну на фронті!
Таким чином, є можливість повністю оновити склад керівництва країною та зламати багаторічні корупційні схеми
вони всі мають корочки, що просиділи в окопах безвилазно! навіть не їли і не спали.
а ті, хто дійсно захищає україну, будуть стояти в чергах, та носити тони довідок.
а ще капс-локом напиши і тоді точно достукаєшся до "мудрого наріда"©
Джерело: https://biz.censor.net/n3450031
а до герег не прийде, ні в якому разі!!!
@donikroman
·
https://twitter.com/donikroman/status/1714333744327233848 1 мин
1. З початку повномасштабного вторгнення був відданий наказ по розосередженості особового складу. Через загрозу ракетних та авіаційних ударів. Харків знаходить в зоні ураження російських ракет С-300 з Бєлгорода. Це коли не встигають навіть оповістити. Спочатку вибух, потім сирена
Певно і тут є частка янєлоха (інакше я не можу пояснити зростання його статків майже у 15 разів, з 40млн до майже 600млн долярів за неповні 5 років. Зарплатня Президента такого не покриє ніколи!)
Алескандр Герега Орден «За заслуги» II ступеня (28 червня 2017)https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-68 [68]
--------
Теперь понятно за какие заслуги он был награжден орденом, указом Президента Украины.
они воруют
Там таких сотни по Киеву шныряет
Григоришин, вон, по третьему разу ярлык сменил в сентябре 2023г. в ЛНР
Чекали на парад за три дні, за участю мертвечука з сівковичем та клюєвими, а воно, он, як повернули Українці у лютому 2022 року!
Портнов з татаровим, можуть підтвердити ще з часу Майдану