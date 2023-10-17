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Гереги 8 лет платили зарплату управляющему "Эпицентром" в Донецкой области Гальчуку, который перевел этот бизнес "под Россию", - СМИ. ФОТО

Компании "Эпицентр" и "Новая линия", которыми владеют народный депутат Украины Александр Герега и его супруга Галина Герега, до конца июля 2022 года выплачивали зарплату Геннадию Гальчуку – бывшему директору гипермаркета "Эпицентр" в Макеевке, который остался на оккупированной части Донбасса и управлял созданной вместо "Эпицентров" сетью "Галактика" (зарегистрированная по правилам оккупационных администраций).

Об этом идет речь в расследовании "Схем", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Гереги 8 лет платили зарплату управляющему Эпицентром в Донецкой области Гальчуку, который перевел этот бизнес под Россию, - СМИ 01

По данным журналистов, в эти годы Гальчук регулярно приезжал из оккупации на подконтрольную Украине территорию и финансировал партию Герег. При этом "Галактики" под его руководством сотрудничали с администрациями группировки "ДНР", а в 2023 году сам Гальчук стал депутатом от провластной российской партии "Единая Россия" в результате проведения незаконных выборов на оккупированном Донбассе.

Гереги 8 лет платили зарплату управляющему Эпицентром в Донецкой области Гальчуку, который перевел этот бизнес под Россию, - СМИ 02

Зарплатные сведения, полученные журналистами из двух несвязанных между собой источников в налоговых органах Украины, свидетельствуют о том, что Гальчук продолжил находиться в штате украинских компаний Герег и после оккупации Донбасса, и после 24 февраля 2022 года. "Новая Линия" и "Эпицентр" регулярно начисляли Геннадию Гальчуку зарплату до июля 2022 года.

ООО "Новая Линия 1" с июля 2015 по конец сентября 2016 года насчитала Геннадию Гальчуку 85 790 гривен зарплаты. А ООО "Эпицентр К" имел непрерывные трудовые отношения с Гальчуком с сентября 2013 по 28 июля 2022 года, за этот период ему начислено 1 321 968 гривен. Обе компании принадлежат супругам Герег.

Гереги 8 лет платили зарплату управляющему Эпицентром в Донецкой области Гальчуку, который перевел этот бизнес под Россию, - СМИ 03

После 2014 Геннадий Гальчук публично коммуницировал сотрудничество с подконтрольными России администрациями в оккупации. В 2019 году вместе с так называемыми министром промышленности и министром социальной политики группировки "ДНР" торжественно открывал второй гипермаркет "Галактика" в Донецке.

В 2022 году Гальчук возглавил "региональное отделение" всероссийской организации "Деловая Россия", а в августе 2023 получил должность во властных органах группировки "ДНР". Главарь группировки Денис Пушилин включил Гальчука в состав Инвестиционного комитета. Кроме того, осенью 2023 года Гальчук баллотировался от провластной российской партии "Единая Россия" во время псевдовыборов в Макеевке и был объявлен депутатом.

Читайте также: НАПК проверяет причастность нардепа Гереги к сети гипермаркетов в оккупированном Крыму, - СМИ

В торговых центрах "Галактика" под руководством Гальчука отмечали российские праздники и поздравляли с "днем республики". Кроме того, сеть открыто сотрудничала с подконтрольными России местными администрациями: дарила автомобили руководству "МЧС" группировки "ДНР". А после полномасштабного вторжения "Галактика" поставляла товары для тюремных администраций, спасателей и спецслужб группировки "ДНР".

Гереги 8 лет платили зарплату управляющему Эпицентром в Донецкой области Гальчуку, который перевел этот бизнес под Россию, - СМИ 04

Вместе с тем Гальчук не терял связи с Киевом – он регулярно приезжал с оккупации на подконтрольную Украине территорию. Об этом свидетельствуют данные из записей о переходе через пропускные пункты в Донецкой области, которые журналисты получили через источники, имеющие к ним доступ. В 2019 году, например, Гальчук пересекал эти КПП ежемесячно, в отдельные месяцы – по нескольку раз.

Также, согласно данным НАПК, в 2016 году Геннадий Гальчук финансировал партию "За конкретные дела", которую учредили Александр и Галина Гереги.

Журналисты спросили у Александра Гереги, продолжал ли он вести бизнес в Донецкой области после оккупации 2014 года и почему Геннадию Гальчуку начисляли зарплату до июля 2022 года. Услышав вопрос Схем, он оставил их без ответа, как и письменный запрос редакции.

В январе 2015 года пресс-служба "Эпицентра" заявляла, что сеть сворачивает работу на оккупированном Донбассе.

Автор: 

оккупация (10167) Донецкая область (9784) Герега (155) Эпицентр (36)


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Топ комментарии
+56
Фінансування теророризму в чистому виді.
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17.10.2023 20:28
+50
Достатьно лише замаскуватись вишиванками і всьо-ти уже поцрєот...
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17.10.2023 20:25
+34
Герегам можна. Маски їм привозили літаком за державний кошт і сам президент виступав перед розвантаженням цих масок.Таке життя .
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17.10.2023 20:29
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Достатьно лише замаскуватись вишиванками і всьо-ти уже поцрєот...
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17.10.2023 20:25 Ответить
Гереги в Епіцентрі торгують гуманiтаркою
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17.10.2023 20:54 Ответить
це не таємниця-я навіть здогадуюсь куди йде частина грошей з продажу вкраденої у народу України який веде війну гумдопомоги...бо хтось навіть про це просив журналістів не писати...
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17.10.2023 21:01 Ответить
І в Криму и них теж магази залашились
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17.10.2023 21:09 Ответить
так-бо ці поцрєотичні поцрєоти працюють навіть в тилу врага...
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17.10.2023 21:13 Ответить
кацапка, а Крим чий?
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18.10.2023 23:05 Ответить
О, тобі в дурці інет повернули й дзеркало повісили, що мокши вважаються?? Нехай галоперідол тобі призначать.
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18.10.2023 23:09 Ответить
кацапка, а причинний зв'язок між дзеркалом і твоїми хворобливими мареннями який, ну я просто твій діагноз не знаю, крім, що галоперидол тобі прописали.
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18.10.2023 23:14 Ответить
Ще раз. Не перекладай свої хвороби на інших. Несеш хрінь якусь. Ти он навіть сам себе соромишся. Бб. Своїми потугами - тільки зад собі розірвеш. Бидло хамовите. Надалі - хоч на гівно зходь.
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19.10.2023 00:41 Ответить
тварино кацапська, хрінь у тебе і у всіх кацапів в голові.
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19.10.2023 06:31 Ответить
і тварино кацапська, ти не відповіло чий Крим.
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18.10.2023 23:15 Ответить
А під час ковіду, які гешефти Гереги виробляли у своїх магазинах з гуманітарними грузами з Китаю. Якщо я не помиляюсь, наша Мрія їх перевозила. А потім цей груз перетворився на товар в їх магазинах.
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17.10.2023 23:48 Ответить
Так, вишиванку може одягнути будь-який покидьок, це не секрет. Але чи варто в новини про покидьків вишукувати їх фото у вишиванках? Так само як з весіллям прокурора. Десятки таких само дорогих весіль чиночників будь-якого масштабу трапляється щомісяця, але вибрали для роздмухування саме "вишиватників", щоб знов запустити маховик набросу лайна на все українське, як і перед минулими виборами. Ну давайте тоді ще й інші українські символи змішувати з багном, в прапор будемо плювати, бо в нього теж іноді загортаються нехороші люди, носять на значках депутати. В цьому ж руслі висловлявання Арестовича про "п*здить державною" щодо Данілова, хоча зрозуміло що Зємразі говорять українською бо законодавство зобов'язує і щоб сильно не палитися.

Підсумую. Пред виборами вкотре розганяється мулька про поганих "українських" українців, які і крадії, і колаборанти, і "хатаскрайні" хуторяни і все все все. Які тільки носять вишиванки, говорять мовою, колекціонують глечики і "мєшают нам жить", в той час як "українці" орієнтовані на російську культуру, яких репрезентують Арестовичі, і сміливі, і вправні вояки, і державники, і "хозяйствєнніки" і тд і тд. Це ж було вже, і не один раз. Ви знов оберете когось навіть гіршого ніж Зеленський!
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17.10.2023 22:16 Ответить
варто завжди правду називати правдою-бо вона і є правдою а гнид гнидами-бо вони і є гнидами навіть якщо і у вишиванках-це не змінює їх гнидської сутності...
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17.10.2023 22:27 Ответить
Фінансування теророризму в чистому виді.
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17.10.2023 20:28 Ответить
Корупція, шахрайство, та різне лайно в управлінні Украіною вже досягло свого апогею
На наступниі вибори, на всі рівні, повинні бути допущені лише патріоти, ті, хто захищав Україну на фронті!
Таким чином, є можливість повністю оновити склад керівництва країною та зламати багаторічні корупційні схеми
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17.10.2023 20:29 Ответить
ти серйозно?
вони всі мають корочки, що просиділи в окопах безвилазно! навіть не їли і не спали.
а ті, хто дійсно захищає україну, будуть стояти в чергах, та носити тони довідок.
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17.10.2023 20:33 Ответить
Нє. Вони їли. Мівіну. Сам Абдрестович розказував, за що навіть погони полковника отримав.
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17.10.2023 21:17 Ответить
фентезі та фантастика, знаходяться на третій полиці нашого оманливого світу...
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17.10.2023 20:35 Ответить
ти це серйозно??! он воно шо...а ми й не туди....ось як треба зробити...правда,є 1 проблема: а куди подіти 73% зеленомордих і червоножо***их зе-бабуїнів?
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17.10.2023 21:02 Ответить
Я не зеленомордий, але менв цікаво, що робили правлячі порохоботи з 2014 по 2019 з Герегами, коли той платив зарплату Гальчуку і спонсорував тероризм (Л/ДНР)? Чи зарплата Гальчуку платилась тільки після 2019 року? Аяяй, як це так вийшло, що це розслідування не тільки про зеленомордих але й і про порохоботів. Хто би міг подумати
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17.10.2023 21:31 Ответить
що робили? цілувалися в засос. а коли Гереги у 2019 році переметнулися до нової влади....образилися і стали говорити,що при них такого б не було,як при Зельцю та Єрмаку.
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17.10.2023 22:09 Ответить
А тобі відомо шо з 2014р.по 24.02.22р.Теріторіі ордло позіцінівались як сепаратистскі анклави(принят окремий закон про "місцеве самоврядування")тобто треба було брати штурмом ці райони.І слово "порохоботи" використовують або кацапи,тролі,чі проплачені ідіоти.Розділяй і властвуй - це і досі працює.
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18.10.2023 05:31 Ответить
звісно..
а ще капс-локом напиши і тоді точно достукаєшся до "мудрого наріда"©
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18.10.2023 16:39 Ответить
Герегам можна. Маски їм привозили літаком за державний кошт і сам президент виступав перед розвантаженням цих масок.Таке життя .
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17.10.2023 20:29 Ответить
Вишиванка цим паскудам нє жмєт?
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17.10.2023 20:31 Ответить
Так. Це фінансування ворожої армії під час війни.
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17.10.2023 20:32 Ответить
і скажіть що Зєля не ЛОХ. саме момент віджати весь бізнес і подарити Жекі або Юзіку
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17.10.2023 21:31 Ответить
Ці виродки майже відкрито працють і Криму і в ЛДНР. І на всіх зажравшихся рагулях обов'язково вишиванки. Мені просто соромно, що я однієї нації з цими свинями.
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17.10.2023 20:33 Ответить
ГАНЬБА НАЦІЇ !!!
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17.10.2023 21:53 Ответить
Давні регіоналівські паскуди. Свої українські гниди від московських вошей.
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17.10.2023 20:33 Ответить
"Класичні маски-шоу": БЕБ прийшло з обшуком до власника "Криївки" і "Львівської копальні кави"

Джерело: https://biz.censor.net/n3450031

а до герег не прийде, ні в якому разі!!!
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17.10.2023 20:34 Ответить
Роман Донік

@donikroman

·

https://twitter.com/donikroman/status/1714333744327233848 1 мин

1. З початку повномасштабного вторгнення був відданий наказ по розосередженості особового складу. Через загрозу ракетних та авіаційних ударів. Харків знаходить в зоні ураження російських ракет С-300 з Бєлгорода. Це коли не встигають навіть оповістити. Спочатку вибух, потім сирена
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17.10.2023 20:35 Ответить
Нагадаю КОВІД, коли найвеличніше зустрічало та піарило літак від "Епіцентру" з Китаю із засобами захисту від пандемії (які до того призначений ним же очільник МОЗ продав в той же китай за безцінь) і які з'явилися в продажу мережі "Епіцентр", а не безкоштовно роздавалися громадянам...

Певно і тут є частка янєлоха (інакше я не можу пояснити зростання його статків майже у 15 разів, з 40млн до майже 600млн долярів за неповні 5 років. Зарплатня Президента такого не покриє ніколи!)
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17.10.2023 20:40 Ответить
Цих підарів коли-небуть посадять ? Спитав і самому смішно стало.... Можливо , тільки на кіл ...
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17.10.2023 20:41 Ответить
Кого звинуватиш, що ти герега?
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17.10.2023 20:41 Ответить
И снова о наградах.
Алескандр Герега Орден «За заслуги» II ступеня (28 червня 2017)https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-68 [68]
--------
Теперь понятно за какие заслуги он был награжден орденом, указом Президента Украины.
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17.10.2023 20:52 Ответить
що це за брудні натяки??!ви знаєте,що той на кого ви натякаєте....купив ЗСУ 100000 мільйонів танків,артсистем,шоколадок,Богданів і мішків сої?
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17.10.2023 21:05 Ответить
Та це ще не все! Зарплатню платили офіційно, отже і ЄСВ за цього типа сплачувався також. Це означає, що зазначений період "роботи" увійшов йому до страхового стажу і цей подонок буде отримувати солідарну пенсію з Пенсійного фонду України.
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17.10.2023 20:52 Ответить
Звісно, про те, що таким чином Гереги спонсорували діяльність колаборанта, співпрацювали з терористами, а також про регулярні поїздки посібника терористів в Україну (ймовірно за розвідувальними даними та для відмиванням грошей) дізналися журналісти. А мала б знати СБУ та затримати злочинця і його покровителів, але ж було "не на часі". Звісно, після оприлюднення інформації ніхто теж не буде покараний, адже Гереги це давні партнери ОП по бізнесу, відтак, недоторканні.
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17.10.2023 20:53 Ответить
вони й нові партнери Слуг,а до 2019 були партнерами БПП...
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17.10.2023 21:06 Ответить
Вони під будь-яку владу підлаштовувалися, відтак, шаленими темпами заробляли гроші та скупили за безцінь величезну кількість землі. Якби кацапи реалізували "Кієв за трі дня", впевнений, Гереги і з ними б знайшли спільну мову, відтак, не дивно, що платили цьому Гальчуку і діяв він з їх "благословення".
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17.10.2023 21:17 Ответить
Пипл хавает
они воруют
Там таких сотни по Киеву шныряет
Григоришин, вон, по третьему разу ярлык сменил в сентябре 2023г. в ЛНР
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17.10.2023 21:04 Ответить
І ці ж гниди голосували за РРО для дрібного бізнесу ..щоб знищити конкурентів...тварюки...!
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17.10.2023 21:09 Ответить
і чомусь до цих герег з обшуками не приходять
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17.10.2023 21:12 Ответить
Такі вони, у вишиванках для ЗМІ, і є ці гереги, а як були ригоАНАЛАМИ зкацапленими, так і навалюють гроші з цього усім ПРИВЛАДНИМ!!
Чекали на парад за три дні, за участю мертвечука з сівковичем та клюєвими, а воно, он, як повернули Українці у лютому 2022 року!
Портнов з татаровим, можуть підтвердити ще з часу Майдану
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17.10.2023 21:19 Ответить
А з обшуками прийшли чомусь до холдингу Фест, а не до Герег
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17.10.2023 21:21 Ответить
Кожна така новина все більше переконує , що без вил не обійтись!Внутрішній ворог веде нас до ПОРАЗКИ! Це видно неозброєним оком!
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17.10.2023 21:31 Ответить
Якже мерзотно вони виглядають у вишиванках.
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17.10.2023 21:40 Ответить
а що ще незрозуміло що ці нувориші є пристосуваньцями і запроданьцями бо грошіііііі -і вгагалі ето другое
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17.10.2023 21:44 Ответить
Не чіпайте людей у вишиванках
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17.10.2023 21:57 Ответить
Да, Эпицентр облажался. Придется теперь все на рынке покупать, потому что альтернативы еще хуже. Хотя и на рынке полно российского и китайского дерьма.
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17.10.2023 22:54 Ответить
гереги - хитрозроблені ватники у вишиванках.
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18.10.2023 00:12 Ответить
Патріоти своїх кишень
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18.10.2023 10:06 Ответить
Чому, як тільки вискакує якийсь казнокрад, корупціонер, колаборант чі просто любитель "русскага мира", то він попутно виявляється друганом Зеленського?
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18.10.2023 08:28 Ответить
Фінансують тероризм.Суки.Тварюки.Під ніж.
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18.10.2023 13:07 Ответить
Патриот Червинский за гратами, зрадники гереги и их посипаки считают заработанные в рассее гроши. Пи..ц.
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18.10.2023 17:48 Ответить
Вишивані підаДаси! Принципово нічого не купую в їхній обдираловці, ціни захмарні!
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18.10.2023 23:35 Ответить
В Україні вже пора вводить статтью в карний кодекс за паплюження вишиванки! **** пойманного на взятках чиновника считать обтяжувающими обставинами те що він в ишиванкі вищарався фарфоровімиі зубами ! Вин паплюжив символ Україні!
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19.10.2023 11:16 Ответить
Виявляється, надіти вишиванку ще не значить бути патріотом України! Гроші важливіші і вони не пахнуть. Чи не так, малошановні пан та пані Гереги?
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19.10.2023 13:48 Ответить
 
 