Гереги 8 лет платили зарплату управляющему "Эпицентром" в Донецкой области Гальчуку, который перевел этот бизнес "под Россию", - СМИ. ФОТО

Компании "Эпицентр" и "Новая линия", которыми владеют народный депутат Украины Александр Герега и его супруга Галина Герега, до конца июля 2022 года выплачивали зарплату Геннадию Гальчуку – бывшему директору гипермаркета "Эпицентр" в Макеевке, который остался на оккупированной части Донбасса и управлял созданной вместо "Эпицентров" сетью "Галактика" (зарегистрированная по правилам оккупационных администраций).

Об этом идет речь в расследовании "Схем", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

По данным журналистов, в эти годы Гальчук регулярно приезжал из оккупации на подконтрольную Украине территорию и финансировал партию Герег. При этом "Галактики" под его руководством сотрудничали с администрациями группировки "ДНР", а в 2023 году сам Гальчук стал депутатом от провластной российской партии "Единая Россия" в результате проведения незаконных выборов на оккупированном Донбассе.

Зарплатные сведения, полученные журналистами из двух несвязанных между собой источников в налоговых органах Украины, свидетельствуют о том, что Гальчук продолжил находиться в штате украинских компаний Герег и после оккупации Донбасса, и после 24 февраля 2022 года. "Новая Линия" и "Эпицентр" регулярно начисляли Геннадию Гальчуку зарплату до июля 2022 года.

ООО "Новая Линия 1" с июля 2015 по конец сентября 2016 года насчитала Геннадию Гальчуку 85 790 гривен зарплаты. А ООО "Эпицентр К" имел непрерывные трудовые отношения с Гальчуком с сентября 2013 по 28 июля 2022 года, за этот период ему начислено 1 321 968 гривен. Обе компании принадлежат супругам Герег.

После 2014 Геннадий Гальчук публично коммуницировал сотрудничество с подконтрольными России администрациями в оккупации. В 2019 году вместе с так называемыми министром промышленности и министром социальной политики группировки "ДНР" торжественно открывал второй гипермаркет "Галактика" в Донецке.

В 2022 году Гальчук возглавил "региональное отделение" всероссийской организации "Деловая Россия", а в августе 2023 получил должность во властных органах группировки "ДНР". Главарь группировки Денис Пушилин включил Гальчука в состав Инвестиционного комитета. Кроме того, осенью 2023 года Гальчук баллотировался от провластной российской партии "Единая Россия" во время псевдовыборов в Макеевке и был объявлен депутатом.

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В торговых центрах "Галактика" под руководством Гальчука отмечали российские праздники и поздравляли с "днем республики". Кроме того, сеть открыто сотрудничала с подконтрольными России местными администрациями: дарила автомобили руководству "МЧС" группировки "ДНР". А после полномасштабного вторжения "Галактика" поставляла товары для тюремных администраций, спасателей и спецслужб группировки "ДНР".

Вместе с тем Гальчук не терял связи с Киевом – он регулярно приезжал с оккупации на подконтрольную Украине территорию. Об этом свидетельствуют данные из записей о переходе через пропускные пункты в Донецкой области, которые журналисты получили через источники, имеющие к ним доступ. В 2019 году, например, Гальчук пересекал эти КПП ежемесячно, в отдельные месяцы – по нескольку раз.

Также, согласно данным НАПК, в 2016 году Геннадий Гальчук финансировал партию "За конкретные дела", которую учредили Александр и Галина Гереги.

Журналисты спросили у Александра Гереги, продолжал ли он вести бизнес в Донецкой области после оккупации 2014 года и почему Геннадию Гальчуку начисляли зарплату до июля 2022 года. Услышав вопрос Схем, он оставил их без ответа, как и письменный запрос редакции.

В январе 2015 года пресс-служба "Эпицентра" заявляла, что сеть сворачивает работу на оккупированном Донбассе.