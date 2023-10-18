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Рашисты ночью ударили из авиации по Херсонщине: Погиб мужчина. ФОТОрепортаж

Российские войска ночью нанесли удар по Бериславскому району Херсонщины, в результате чего погиб мужчина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

Удар был нанесен около 1:15, предварительно, управляемыми авиабомбами.

"Враг попал по территории частного домовладения. От полученных ранений погиб хозяин, который находился во дворе. Повреждены объекты гражданской инфраструктуры", - говорится в сообщении.

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Рашисты ночью ударили из авиации по Херсонщине: Погиб мужчина 01
Рашисты ночью ударили из авиации по Херсонщине: Погиб мужчина 02
Рашисты ночью ударили из авиации по Херсонщине: Погиб мужчина 03

Автор: 

обстрел (27396) Херсонская область (4810)


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18.10.2023 09:19 Ответить
 
 