Рашисты ночью ударили из авиации по Херсонщине: Погиб мужчина. ФОТОрепортаж
Российские войска ночью нанесли удар по Бериславскому району Херсонщины, в результате чего погиб мужчина.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.
Удар был нанесен около 1:15, предварительно, управляемыми авиабомбами.
"Враг попал по территории частного домовладения. От полученных ранений погиб хозяин, который находился во дворе. Повреждены объекты гражданской инфраструктуры", - говорится в сообщении.
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Чайка Київ
показать весь комментарий18.10.2023 09:19 Ответить Мне нравится 2
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