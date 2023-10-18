Оккупанты ударили по Обуховке на Днепропетровщине: Погибла женщина, 4 человека травмированы, разбиты 8 частных домов. ФОТО

Войска РФ ударили по поселку Обуховка на Днепропетровщине, в результате чего погибла женщина.

Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ.

В результате обстрела погибла 31-летняя женщина, 4 человека травмированы.

"Разбито 8 частных домов в жилом секторе. Работают спасатели, полицейские, медицинская служба. Раненым оказывают помощь", - отметил министр.

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