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Оккупанты ударили по Обуховке на Днепропетровщине: Погибла женщина, 4 человека травмированы, разбиты 8 частных домов. ФОТО

Войска РФ ударили по поселку Обуховка на Днепропетровщине, в результате чего погибла женщина.

Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ.

В результате обстрела погибла 31-летняя женщина, 4 человека травмированы.

"Разбито 8 частных домов в жилом секторе. Работают спасатели, полицейские, медицинская служба. Раненым оказывают помощь", - отметил министр.

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Оккупанты ударили по Обуховке на Днепропетровщине: Погибла женщина, 4 человека травмированы, разбиты 8 частных домов 01

Автор: 

обстрел (27396) Клименко Игорь (400) Днепропетровская область (4004)


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раша з жінками та дітьми воює. Сутність варварів і полягає в тому, щоб знищувати та залякувати мирне та беззахисне населення.
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18.10.2023 11:07 Ответить
Судячі по фото ракету таки збили?
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18.10.2023 11:51 Ответить
ты свинорыл шматько как всегда в своём репертуаре...
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18.10.2023 13:18 Ответить
Сколько шрамов на сердце Украины,сколько кровью полита земля ,сколько жён не дождались мужей,матери сыновей, а дети отцов. А ЭТИ ****** воруют ТО ,что могло принести освобождение территорий. Это не зрада,как многие пишут ,это прямое ПОСОБНИЧЕСТВО на врага. 10 лет никак не могу даже наважится ратифицировать римское право международного суда.Ведь знают ,что сразу будут переданы дела в суд за сотрудничество с кремлёвской *****.
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18.10.2023 12:09 Ответить
 
 