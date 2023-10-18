Оккупанты ударили по Обуховке на Днепропетровщине: Погибла женщина, 4 человека травмированы, разбиты 8 частных домов. ФОТО
Войска РФ ударили по поселку Обуховка на Днепропетровщине, в результате чего погибла женщина.
Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ.
В результате обстрела погибла 31-летняя женщина, 4 человека травмированы.
"Разбито 8 частных домов в жилом секторе. Работают спасатели, полицейские, медицинская служба. Раненым оказывают помощь", - отметил министр.
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shokolad
показать весь комментарий18.10.2023 11:07 Ответить Мне нравится 4
юрий Шмалько #512164
показать весь комментарий18.10.2023 11:51 Ответить Мне нравится 0
Alex Kor #365848
показать весь комментарий18.10.2023 13:18 Ответить Мне нравится 1
*ОнО* х
показать весь комментарий18.10.2023 12:09 Ответить Мне нравится 0
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