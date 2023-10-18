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В Запорожье из-за ракетного удара повреждено около 30 многоэтажек, 11 частных домов, 2 учебных и 2 медучреждения

запоріжжя

Городские службы работают над ликвидацией последствий ночного обстрела. Спасатели ГСЧС и городской аварийно-спасательной службы ведут поисковые работы в разрушенном доме.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Анатолий Куртев. Секретарь Запорожского городского совета.

"В настоящее время зафиксировано, что ночью было повреждено около 30 многоэтажек (преимущественно в них вылетели окна). Также пострадали 11 частных домов, 2 учебных и 2 медицинских заведения. Обследование продолжается", - говорится в сообщении.

Рабочие "Запорожремсервиса" и управляющих компаний вместе с волонтерами "Добробата" закрывают выбитые окна листами OSB. "Элуашевцы" вывозят строительный мусор, "Запорожгорсвет" ремонтирует сети наружного освещения, "Запорожэлектротранс" - контактную сеть электротранспорта.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Последствия ракетного удара по Запорожью: под завалами могут быть люди. ФОТОрепортаж

В МВД Украины отметили, что в настоящее время известно о двух погибших и трех травмированных. Судьбу еще троих жителей дома устанавливают правоохранители и спасатели.

Кроме многоэтажки, повреждены рядом расположенные жилые дома и автомобили, территория промышленных объектов, домовладение.

Полицейские и сотрудники СБУ задокументировали военное преступление военнослужащих России.

В Запорожье из-за ракетного удара повреждено около 30 многоэтажек, 11 частных домов, 2 учебных и 2 медучреждения 01
В Запорожье из-за ракетного удара повреждено около 30 многоэтажек, 11 частных домов, 2 учебных и 2 медучреждения 02
В Запорожье из-за ракетного удара повреждено около 30 многоэтажек, 11 частных домов, 2 учебных и 2 медучреждения 03
В Запорожье из-за ракетного удара повреждено около 30 многоэтажек, 11 частных домов, 2 учебных и 2 медучреждения 04
В Запорожье из-за ракетного удара повреждено около 30 многоэтажек, 11 частных домов, 2 учебных и 2 медучреждения 05

Напомним, ночью 18 октября 2022 года в Запорожье раздались взрывы. В результате обстрела погибли 2 человека. Один из ударов пришелся на многоэтажное здание в центральной части города.

Позже стало известно, что из-под завалов удалось спасти одного человека. Предварительно, россияне ударили по городу ракетой С-300.

Автор: 

Запорожье (2670) обстрел (27396) разрушение (164)


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Здичавілі виродки тупо знищують все, що можуть.
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18.10.2023 15:55 Ответить
Ось так рашиські варвари воюють з мирним населенням ,про якихось терористів говорят, головний терорист це путін і його злочина кліка ,те що в Ізраїлі терористи обстріляли міста ,в нас рашиські терористи 602 дні свідомо вбивають українців і руйнують міста і села.
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18.10.2023 16:08 Ответить
Логіка "русскАгА міра": запивали собі в конституцію, сказали, що це тепер їхнє, а тепер нищать"своє". Така шизофренія можлива тільки на московіїї.
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18.10.2023 16:13 Ответить
Хамас та хезбола, з московії, робить СМЕРТЬ в Україні, теж саме, як в Алепо, так і в Ізраїлі!!

Співпадіння для ООН??
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18.10.2023 16:35 Ответить
 
 