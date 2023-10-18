В Запорожье из-за ракетного удара повреждено около 30 многоэтажек, 11 частных домов, 2 учебных и 2 медучреждения
Городские службы работают над ликвидацией последствий ночного обстрела. Спасатели ГСЧС и городской аварийно-спасательной службы ведут поисковые работы в разрушенном доме.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Анатолий Куртев. Секретарь Запорожского городского совета.
"В настоящее время зафиксировано, что ночью было повреждено около 30 многоэтажек (преимущественно в них вылетели окна). Также пострадали 11 частных домов, 2 учебных и 2 медицинских заведения. Обследование продолжается", - говорится в сообщении.
Рабочие "Запорожремсервиса" и управляющих компаний вместе с волонтерами "Добробата" закрывают выбитые окна листами OSB. "Элуашевцы" вывозят строительный мусор, "Запорожгорсвет" ремонтирует сети наружного освещения, "Запорожэлектротранс" - контактную сеть электротранспорта.
В МВД Украины отметили, что в настоящее время известно о двух погибших и трех травмированных. Судьбу еще троих жителей дома устанавливают правоохранители и спасатели.
Кроме многоэтажки, повреждены рядом расположенные жилые дома и автомобили, территория промышленных объектов, домовладение.
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Напомним, ночью 18 октября 2022 года в Запорожье раздались взрывы. В результате обстрела погибли 2 человека. Один из ударов пришелся на многоэтажное здание в центральной части города.
Позже стало известно, что из-под завалов удалось спасти одного человека. Предварительно, россияне ударили по городу ракетой С-300.
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