В Запорожье из-за ракетного удара повреждено около 30 многоэтажек, 11 частных домов, 2 учебных и 2 медучреждения

Городские службы работают над ликвидацией последствий ночного обстрела. Спасатели ГСЧС и городской аварийно-спасательной службы ведут поисковые работы в разрушенном доме.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Анатолий Куртев. Секретарь Запорожского городского совета.

"В настоящее время зафиксировано, что ночью было повреждено около 30 многоэтажек (преимущественно в них вылетели окна). Также пострадали 11 частных домов, 2 учебных и 2 медицинских заведения. Обследование продолжается", - говорится в сообщении.

Рабочие "Запорожремсервиса" и управляющих компаний вместе с волонтерами "Добробата" закрывают выбитые окна листами OSB. "Элуашевцы" вывозят строительный мусор, "Запорожгорсвет" ремонтирует сети наружного освещения, "Запорожэлектротранс" - контактную сеть электротранспорта.

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В МВД Украины отметили, что в настоящее время известно о двух погибших и трех травмированных. Судьбу еще троих жителей дома устанавливают правоохранители и спасатели.

Кроме многоэтажки, повреждены рядом расположенные жилые дома и автомобили, территория промышленных объектов, домовладение.

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Напомним, ночью 18 октября 2022 года в Запорожье раздались взрывы. В результате обстрела погибли 2 человека. Один из ударов пришелся на многоэтажное здание в центральной части города.

Позже стало известно, что из-под завалов удалось спасти одного человека. Предварительно, россияне ударили по городу ракетой С-300.