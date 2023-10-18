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Акция в поддержку пленных защитников Мариуполя "Азов - это все мы" прошла в Киеве.. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве на Софийской площади прошла акция в поддержку пленных защитников Мариуполя "Азов - это все мы". Участники вышли, чтобы напомнить украинскому обществу, что "азовцы" второй год находятся в плену.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Акция в поддержку пленных защитников Мариуполя Азов - это все мы прошла в Киеве. 01
Акция в поддержку пленных защитников Мариуполя Азов - это все мы прошла в Киеве. 02
Акция в поддержку пленных защитников Мариуполя Азов - это все мы прошла в Киеве. 03
Акция в поддержку пленных защитников Мариуполя Азов - это все мы прошла в Киеве. 04
Акция в поддержку пленных защитников Мариуполя Азов - это все мы прошла в Киеве. 05
Акция в поддержку пленных защитников Мариуполя Азов - это все мы прошла в Киеве. 06
Акция в поддержку пленных защитников Мариуполя Азов - это все мы прошла в Киеве. 07
Акция в поддержку пленных защитников Мариуполя Азов - это все мы прошла в Киеве. 08
Акция в поддержку пленных защитников Мариуполя Азов - это все мы прошла в Киеве. 09

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Акция в поддержку пленных защитников Мариуполя Азов - это все мы прошла в Киеве. 10
Акция в поддержку пленных защитников Мариуполя Азов - это все мы прошла в Киеве. 11
Акция в поддержку пленных защитников Мариуполя Азов - это все мы прошла в Киеве. 12
Акция в поддержку пленных защитников Мариуполя Азов - это все мы прошла в Киеве. 13
Акция в поддержку пленных защитников Мариуполя Азов - это все мы прошла в Киеве. 14
Акция в поддержку пленных защитников Мариуполя Азов - это все мы прошла в Киеве. 15
Акция в поддержку пленных защитников Мариуполя Азов - это все мы прошла в Киеве. 16
Акция в поддержку пленных защитников Мариуполя Азов - это все мы прошла в Киеве. 17
Акция в поддержку пленных защитников Мариуполя Азов - это все мы прошла в Киеве. 18
Акция в поддержку пленных защитников Мариуполя Азов - это все мы прошла в Киеве. 19
Акция в поддержку пленных защитников Мариуполя Азов - это все мы прошла в Киеве. 20
Акция в поддержку пленных защитников Мариуполя Азов - это все мы прошла в Киеве. 21

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Акция в поддержку пленных защитников Мариуполя Азов - это все мы прошла в Киеве. 22
Акция в поддержку пленных защитников Мариуполя Азов - это все мы прошла в Киеве. 23
Акция в поддержку пленных защитников Мариуполя Азов - это все мы прошла в Киеве. 24

Акция в поддержку пленных защитников Мариуполя Азов - это все мы прошла в Киеве. 25
Акция в поддержку пленных защитников Мариуполя Азов - это все мы прошла в Киеве. 26
Акция в поддержку пленных защитников Мариуполя Азов - это все мы прошла в Киеве. 27

Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Автор: 

Мариуполь (5718) Азов (795) Богачук Олег (1462) пленные (2143)


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Топ комментарии
+17
Я добре пам'ятаю, як велася пропаганда, що то контрольована евакуація і більше 3-х тисяч захисників Маріуполя Верховний здав у полон і сьогодні робить вигляд, що ніби нічого не сталося. В перші дні звинувачував організацію "Червоний хрест", яка до цього не має жодного стосунку, крім як допомогти, якщо дві сторони погодяться. А скільки вбили в Оленівці?
Володя заставив багатьох родичів полонених стати на коліна, точно як на мордорі-московії. Потихеньку прийшли до таких же порядків?
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18.10.2023 18:05
+15
І у цей час генералісімус їздить по госпіталях та робить селфі з пораненами війсковими та ті з цим тілом ручкаються. Нізащо. Не за будь які селфі з гнидою
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18.10.2023 17:53
+13
Зелемарафон ціх людей не помічає
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18.10.2023 18:13
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І у цей час генералісімус їздить по госпіталях та робить селфі з пораненами війсковими та ті з цим тілом ручкаються. Нізащо. Не за будь які селфі з гнидою
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18.10.2023 17:53 Ответить
Зелы вони не потрыбни !
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18.10.2023 17:56 Ответить
Я добре пам'ятаю, як велася пропаганда, що то контрольована евакуація і більше 3-х тисяч захисників Маріуполя Верховний здав у полон і сьогодні робить вигляд, що ніби нічого не сталося. В перші дні звинувачував організацію "Червоний хрест", яка до цього не має жодного стосунку, крім як допомогти, якщо дві сторони погодяться. А скільки вбили в Оленівці?
Володя заставив багатьох родичів полонених стати на коліна, точно як на мордорі-московії. Потихеньку прийшли до таких же порядків?
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18.10.2023 18:05 Ответить
Я сподіваюся що вони так стали, просто для фото, щоб було видно всі плакати....
Можемо лише побажати хлопцям витримки, і Божої опіки, щоб пройти те пекло на землі...
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18.10.2023 18:47 Ответить
Соромно дивитись на людей на колінах. Перед ким?! Перед продажними паскудами. Невже ці люди вважають, що це приниження допоможе повернути їх рідних з полону...
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18.10.2023 19:18 Ответить
яке велике горе........а ввечері той що щось обіцяв "запилить" черговий пиз....досік
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18.10.2023 18:13 Ответить
Зелемарафон ціх людей не помічає
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18.10.2023 18:13 Ответить
Після повернення з турецького готелю командирів, сумніваюсь що хоч одного азовця ми побачимо на обміні. І думаю рєдіс та інші прекрасно розуміли ціну за свій шашличний піар віслюка . Я хз як вони з цим живуть, але два рази кидати своїх підлеглих це дуже-дуже х-во.
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18.10.2023 18:24 Ответить
Азов це Україна. Азов це Герої України.
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18.10.2023 18:29 Ответить
Днями подивилась відео Яніни Соколової. В ньому проводили опитування серед молоді на вулицях Києва, що вони знають про Азовсталь і захисників Маріуполя. Це лютий п.ць і позор! Вони понятія нє імєют про азовців і полон, новинами не цікавляться, бо там все грустно, вони за мир і добро. Подивіться
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18.10.2023 19:26 Ответить
На наше покоління 90- их також казали - що з вас получиться... а Ми пишемо історію.
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18.10.2023 19:49 Ответить
Добре що цього разу не побили і не спакували в автозаки ,як в тому році. Це вони на колінах за це дякують жоповтіку?
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18.10.2023 18:32 Ответить
Ці акції бальзам пуйлу. набивають тіки і ціну і не сприяють точно обміну бо показують що вірно що вони не отдають полонених. Це вигідно тіки кацапам
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18.10.2023 18:33 Ответить
Головне що Зеля це в голову не бере. Чи не правда ?
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18.10.2023 18:38 Ответить
Може Зеля після цього не буде таких евакуацій робити ?
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18.10.2023 18:43 Ответить
И почему Зегевара или Дерьмак не вышли к родственникам пленных? Как командиров Азова с Турции вывозить так там рыло Ермака на каждой фотке было. Крутите крылья Паше-мерседесу и всем попам мацковского патриархата , дайте им реальные сроки 10-15 лет . Вот и будет на кого поменять наших ребят.
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18.10.2023 19:02 Ответить
Навіщо на коліна встали? Перед ким?...
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18.10.2023 19:32 Ответить
Подивився світлини... НСпівчуваю, але на колінах стояти- перед ким? Хто порадив отаке? І- ЖОДНОГО плакату "Нащо здав Бердянськ і Мелітополь, а з ним і Маріуполь?" не побачив. (
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18.10.2023 19:57 Ответить
 
 