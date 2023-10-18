Акция в поддержку пленных защитников Мариуполя "Азов - это все мы" прошла в Киеве.. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В Киеве на Софийской площади прошла акция в поддержку пленных защитников Мариуполя "Азов - это все мы". Участники вышли, чтобы напомнить украинскому обществу, что "азовцы" второй год находятся в плену.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ
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