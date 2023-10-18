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На северном фасе Авдеевского выступа россияне потеряли не менее 63 единиц техники, - Deep State. ФОТО

Телеграмм-канал военной аналитики Deep State обнародовал информацию о масштабных потерях россиян на южном фасе Авдеевского выступа.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном телеграм-канале сообщества.

В сообщении отмечается: "Проанализировав изменения на спутниковых снимках, была зафиксирована потеря более шести десятков единиц техники. Практически вся техника была уничтожена в районе Красногоровки (А) и на подъезде к населенному пункту. Как сказал бы классик, иллюстрация к сводкам ГШ.

Данные снимки показывают всю "успешность" действий врага, которая в основном присутствовала в их информационном пространстве. На поле боя, несмотря на перевес по всем пунктам, кацапы проиграли бой. Конечно, сложно оценить потери врага в живой силе. Только на данном участке количество погибших кацапов измеряется сотнями.

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На северном фасе Авдеевского выступа россияне потеряли не менее 63 единиц техники, - Deep State 01

Но есть и неприятные новости. Данная атака – это очередное доказательство недееспособности тактики бронированных кулаков, когда одна из сторон концентрирует технику и за счет преимущества в ней пытается добиться успеха на поле боя. Наши разбитые колонны возле Малой Токмачки, Вербового, Работино, Старомайорского, Новодонецкого и Ровнополья, а также разбитые колонны противника у Угледара, Новоегоровки, Макеевки, Андреевки, Марьинки, а теперь еще и Красногоровки (А) и Водяного-Первомайского, является лишним доказательством данного тезиса.

Это все является следствием роста результативности взаимодействия аэроразведки и артиллерии. Те самые дешевые "мавики" уравнивают возможности обеих сторон. И пока нет технологии, способной предоставить преимущество. Цель нашего ВПК – найти ключ к победе, иначе история будет просто постоянно повторяться.

Ссылка на локацию села.

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Автор: 

армия РФ (19400) потери (4400) Авдеевка (2444)


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Топ комментарии
+17
В Севастополі знову вибух, місцеві керівники брешуть про збитий "Нептун".

По фото, правда, незрозуміло, чим саме збили - артскладом, чи знову якимось штабом.

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18.10.2023 18:33
+11
Важку та криваву роботу проводять Захисники України від московитів ***** в Україні!

Низький уклін НАШИМ Захисникам України! Оберігаймо їх та усіляко підтримуймо!! Слава Україні! Кари, московському хамазу, страшної кари
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18.10.2023 18:33
+8
А что, нормально так ребятки на Авдос сходили

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18.10.2023 18:29
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
сходили в атаку)....и нет особо кроме парочки военкоров такого нытья как за 4-10 леопардов и около 2 десятков ббм как у нас было,соплю по всему инфопространству размазывали
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18.10.2023 18:28 Ответить
в них того гівна багато, а леопарди шкода...
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18.10.2023 18:33 Ответить
Казали, що за 3 місяці контрнаступу (до початку вересня) безвозвратно втрачено тільки 5 шт. Леопардів-2 (Ще близько десятка відтянули і відремонтують). А тут як мінімум 20 кацапських танків (які будуть добиті дронами)
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18.10.2023 18:45 Ответить
майже всі пошкоджені леопарди відремонтували і привезли назад.
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18.10.2023 18:57 Ответить
А что, нормально так ребятки на Авдос сходили

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18.10.2023 18:29 Ответить
Як там у класика..
"Жаль подмога нє прішла, подкрєплєньє нє пріслалі
Что-ж обичниє дєла, нас с тобою прі зачатʼї" (С)
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18.10.2023 18:32 Ответить
Важку та криваву роботу проводять Захисники України від московитів ***** в Україні!

Низький уклін НАШИМ Захисникам України! Оберігаймо їх та усіляко підтримуймо!! Слава Україні! Кари, московському хамазу, страшної кари
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18.10.2023 18:33 Ответить
В Севастополі знову вибух, місцеві керівники брешуть про збитий "Нептун".

По фото, правда, незрозуміло, чим саме збили - артскладом, чи знову якимось штабом.

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18.10.2023 18:33 Ответить
Похоже, что в Инкермане "ничего не происходит"
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18.10.2023 18:48 Ответить
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18.10.2023 18:52 Ответить
Отбористый Павка Корчагин, честнiй
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18.10.2023 19:16 Ответить
В про Сатурн , Уран і Плутон ще не пишуть .? 🤣
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18.10.2023 19:00 Ответить
Трое суток на авдеевском направлении ссали в бутылку и срали в штаны, если бы не дождь, там бы и сдохли (с)
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18.10.2023 18:36 Ответить
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18.10.2023 18:38 Ответить
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18.10.2023 18:52 Ответить
Хто ж там планує оті танкови, з нашого боку, кулаки у Генштабі. І все замовчується. А там техніка з допомоги країн світу. Хто ж там такий мудрий мудрила.
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18.10.2023 18:54 Ответить
Та нічо не замовчується, це була 47-а бригада в перші два тижні червня.
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18.10.2023 20:09 Ответить
Так, для загального розвитку:
Фас (фр. face - «обличчя») - сторона будь-чого, звернена до глядача; стіна бастіону або іншої оборонної споруди (редуту, люнету, редану), звернена до супротивника. На бастіонах, люнетах і реданах (флешах) є два фаси, кут між якими називається шпіцем (вихідним кутом). Ззаду до фасів зазвичай примикають фланки.
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18.10.2023 19:06 Ответить
Всі такі розумні, всі знають як атакувати, що робити. Всі впевнено перекваліфікувались з футбольних експертів у військових. На льоту.
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18.10.2023 19:12 Ответить
Долой всяких там маняш, с бодрячком смотрим во фьюче... А ШО ДЕЛАТЬ...ХЕХ...
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18.10.2023 19:14 Ответить
63 штуки - на таком маленьком пятачке... Дык, здесь можно смело открывать а-ля кацапское ВДНХ.
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18.10.2023 19:12 Ответить
Все таки у русні позиції набагато більш заміновані і укріплені.І ЗСУ їх хоч і повільно,але проломлює.
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18.10.2023 19:36 Ответить
Фас - це фетальний алкогольний синдром?
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18.10.2023 21:28 Ответить
 
 