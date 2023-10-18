На северном фасе Авдеевского выступа россияне потеряли не менее 63 единиц техники, - Deep State. ФОТО
Телеграмм-канал военной аналитики Deep State обнародовал информацию о масштабных потерях россиян на южном фасе Авдеевского выступа.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном телеграм-канале сообщества.
В сообщении отмечается: "Проанализировав изменения на спутниковых снимках, была зафиксирована потеря более шести десятков единиц техники. Практически вся техника была уничтожена в районе Красногоровки (А) и на подъезде к населенному пункту. Как сказал бы классик, иллюстрация к сводкам ГШ.
Данные снимки показывают всю "успешность" действий врага, которая в основном присутствовала в их информационном пространстве. На поле боя, несмотря на перевес по всем пунктам, кацапы проиграли бой. Конечно, сложно оценить потери врага в живой силе. Только на данном участке количество погибших кацапов измеряется сотнями.
Но есть и неприятные новости. Данная атака – это очередное доказательство недееспособности тактики бронированных кулаков, когда одна из сторон концентрирует технику и за счет преимущества в ней пытается добиться успеха на поле боя. Наши разбитые колонны возле Малой Токмачки, Вербового, Работино, Старомайорского, Новодонецкого и Ровнополья, а также разбитые колонны противника у Угледара, Новоегоровки, Макеевки, Андреевки, Марьинки, а теперь еще и Красногоровки (А) и Водяного-Первомайского, является лишним доказательством данного тезиса.
Это все является следствием роста результативности взаимодействия аэроразведки и артиллерии. Те самые дешевые "мавики" уравнивают возможности обеих сторон. И пока нет технологии, способной предоставить преимущество. Цель нашего ВПК – найти ключ к победе, иначе история будет просто постоянно повторяться.
Ссылка на локацию села.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"Жаль подмога нє прішла, подкрєплєньє нє пріслалі
Что-ж обичниє дєла, нас с тобою прі зачатʼї" (С)
Низький уклін НАШИМ Захисникам України! Оберігаймо їх та усіляко підтримуймо!! Слава Україні! Кари, московському хамазу, страшної кари
По фото, правда, незрозуміло, чим саме збили - артскладом, чи знову якимось штабом.
Фас (фр. face - «обличчя») - сторона будь-чого, звернена до глядача; стіна бастіону або іншої оборонної споруди (редуту, люнету, редану), звернена до супротивника. На бастіонах, люнетах і реданах (флешах) є два фаси, кут між якими називається шпіцем (вихідним кутом). Ззаду до фасів зазвичай примикають фланки.