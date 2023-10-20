Среди погибших в Секторе Газы - 24-летняя украинка Лейла Хижи родом из Харькова, - "Ґрати". ФОТО
В Секторе Газа погибла 24-летняя уроженка Харькова Лейла Хижи. Еще двое украинцев получили ранения, когда пытались переехать из северной части Сектора в южную, спасаясь от израильских бомбардировок.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на издание Ґрати.
Лейла Хижи родилась в 1999 году в Харькове. Ее отец, палестинец Гхази Хижи, приехал в Украину, чтобы учиться в университете, и здесь познакомился с будущей супругой Светланой Куликовой. После окончания учебы Гхази они переехали в Палестину.
В 2021 году Лейла окончила Женский колледж университета Аль-Азхар в Каире. Вместе с матерью она работала в салоне красоты, где готовила палестинских девушек к свадьбе. В 2022 году Лейла вышла замуж, впоследствии – родила дочь, которую назвали Еленой.
После выезда из Харькова у Лейлы было только украинское свидетельство о рождении. Она обращалась в украинское консульство в Турции, чтобы получить паспорт. Но процесс затянулся, потому что адрес прописки Лейлы находится на оккупированной Россией территории.
Во время боевых действий Лейла Хижи с дочерью оказалась в секторе Газа. Ее муж находился в тот момент в Египте. Семья просила помощи в эвакуации, но не успела ее получить.
Утром 17 октября Лейла была с дочерью в доме родителей мужа, когда в здание попала израильская ракета. Обе были ранены, их отвезли в больницу. Спасти Лейлу не смогли.
Еще двое украинцев - 50-летний врач из Харькова и 16-летний юноша - получили ранения при взрыве на шоссе Салах ад-Дина, что ведет к пограничному переходу из сектора Газа в Египет. 14 октября там произошел взрыв, в результате которого, по данным Минздрава Палестины, погибли десятки человек. У 50-летнего украинца – тяжелые ранения, у 16-летнего парня – ранения средней степени.
По данным "Грат", из почти 850 украинских граждан, проживающих в Секторе Газа, в списки на эвакуацию внесли 308 человек. Эвакуация постоянно откладывается, потому что Израиль не дает на нее разрешения. Из Израиля уже эвакуировали около 450 украинцев.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А Лейла (Светлана) поехала за мужем к террористам.
Це так як бойовики бомбісти підривали царя "борячись із царським режимом". Гинули поряд непричетні до царя люди. А зрозуміти, що царська родина настільки велика, що замінити вбитого - раз плюнути, тим бомбістам мізків не вистачило?
Був такий роман "Чорний ворон". І там описано - як по черзі зменшуються українські патріоти в загоні. А москалів не меншає. І чи то автор так придумав, чи то так доля склалася, що вижив і втік лише очільник руху. ну як ото Бандера який би вмер власною смертю, якби не посланий сталіним вбивця. Якщо смерті патріотів не приводять до доброго результату, то мабуть їх дії неправильні.
Може слід пошукати інших методів боротьби.
В сентябре 1187 года султан Салах-ад-дин осадил Иерусалим. История захвата европейцами Священного города была такова. Во время Первого крестового похода 7 июня 1099 года его осадили рыцари во главе с Готфридом Бульонским. 15 июля крепостные стены города были взяты штурмом, и в течение трех последующих дней там продолжалась резня, в которой, по некоторым данным, погибло 70 тысяч мусульман.
Саладин восстановил в Иерусалиме власть мусульман, которую они потеряли в 1099 году. В отличие от крестоносцев, султан поступил со своими пленниками благородно. Он освободил низверженного иерусалимского короля Гвидо де Лузиньяна, предварительно взяв с него рыцарское слово, что тот никогда больше не будет поднимать оружие против мусульманского мира. Христианам было дано 40 дней на то, чтобы они покинули Священный город.
Его враги - крестоносцы отмечали его подлинно рыцарское поведение на войне и великодушное обращение с пленными. Он не был ни кровожадным восточным победителем, ни разрушителем культурных ценностей. Не случайно английского писателя Вальтера Скотта образ Салах-ад-дина вдохновил на создание "Талисмана", художественного исторического описания событий Третьего крестового похода.
є, етнічні українці. є громадяни україни.
у мене знайомий українець, народився в ісламабаді, то він пакистанець? а ще, знайома, народилась в потсдамі, то вона німкеня?
По-друге: представники етнічних груп народжених в инших країнах привязуються до їхнього місця народження, тобто пакистанський-українець та німецька-українка, це як афро-американець або мексикано-американець.
А мізків малувато.
Так, коли у неї був восьмий місяць вагітності вона за ним завжди таскала сумки і інше.
Він ніколи цього не робив.
А за нею свого часу сильно побивався знайомий, яка йому сильно подобалася. Ось так і склалося
Про яку українку йде мова?
Яке кохання? Ціль одна - щоб палестинець забрав у палестину подалі від України. Меркантильність.
Стаття ні про що....
Так, чисто українське ім'я і прізвище😆. Крще б не ганьбилися таким заголовком. Вже б написали просто "колишня харків'янка", бо до українців вона ніякого відношення не має.
Гівном з волги потягнуло!..
Бутусов, наведи порядок, чілішолі!!!