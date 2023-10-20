Среди погибших в Секторе Газы - 24-летняя украинка Лейла Хижи родом из Харькова, - "Ґрати". ФОТО

В Секторе Газа погибла 24-летняя уроженка Харькова Лейла Хижи. Еще двое украинцев получили ранения, когда пытались переехать из северной части Сектора в южную, спасаясь от израильских бомбардировок.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на издание Ґрати.

Лейла Хижи родилась в 1999 году в Харькове. Ее отец, палестинец Гхази Хижи, приехал в Украину, чтобы учиться в университете, и здесь познакомился с будущей супругой Светланой Куликовой. После окончания учебы Гхази они переехали в Палестину.

В 2021 году Лейла окончила Женский колледж университета Аль-Азхар в Каире. Вместе с матерью она работала в салоне красоты, где готовила палестинских девушек к свадьбе. В 2022 году Лейла вышла замуж, впоследствии – родила дочь, которую назвали Еленой.

После выезда из Харькова у Лейлы было только украинское свидетельство о рождении. Она обращалась в украинское консульство в Турции, чтобы получить паспорт. Но процесс затянулся, потому что адрес прописки Лейлы находится на оккупированной Россией территории.

Во время боевых действий Лейла Хижи с дочерью оказалась в секторе Газа. Ее муж находился в тот момент в Египте. Семья просила помощи в эвакуации, но не успела ее получить.

Утром 17 октября Лейла была с дочерью в доме родителей мужа, когда в здание попала израильская ракета. Обе были ранены, их отвезли в больницу. Спасти Лейлу не смогли.

Еще двое украинцев - 50-летний врач из Харькова и 16-летний юноша - получили ранения при взрыве на шоссе Салах ад-Дина, что ведет к пограничному переходу из сектора Газа в Египет. 14 октября там произошел взрыв, в результате которого, по данным Минздрава Палестины, погибли десятки человек. У 50-летнего украинца – тяжелые ранения, у 16-летнего парня – ранения средней степени.

По данным "Грат", из почти 850 украинских граждан, проживающих в Секторе Газа, в списки на эвакуацию внесли 308 человек. Эвакуация постоянно откладывается, потому что Израиль не дает на нее разрешения. Из Израиля уже эвакуировали около 450 украинцев.