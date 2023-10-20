РУС
Среди погибших в Секторе Газы - 24-летняя украинка Лейла Хижи родом из Харькова, - "Ґрати". ФОТО

В Секторе Газа погибла 24-летняя уроженка Харькова Лейла Хижи. Еще двое украинцев получили ранения, когда пытались переехать из северной части Сектора в южную, спасаясь от израильских бомбардировок.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на издание Ґрати.

Лейла Хижи родилась в 1999 году в Харькове. Ее отец, палестинец Гхази Хижи, приехал в Украину, чтобы учиться в университете, и здесь познакомился с будущей супругой Светланой Куликовой. После окончания учебы Гхази они переехали в Палестину.

Читайте: Количество украинцев, нуждающихся в эвакуации из Газы, возросло до 308 человек, - посол Корнийчук

В 2021 году Лейла окончила Женский колледж университета Аль-Азхар в Каире. Вместе с матерью она работала в салоне красоты, где готовила палестинских девушек к свадьбе. В 2022 году Лейла вышла замуж, впоследствии – родила дочь, которую назвали Еленой.

Среди погибших в Секторе Газы - 24-летняя украинка Лейла Хижи родом из Харькова, - Ґрати 01

После выезда из Харькова у Лейлы было только украинское свидетельство о рождении. Она обращалась в украинское консульство в Турции, чтобы получить паспорт. Но процесс затянулся, потому что адрес прописки Лейлы находится на оккупированной Россией территории.

Во время боевых действий Лейла Хижи с дочерью оказалась в секторе Газа. Ее муж находился в тот момент в Египте. Семья просила помощи в эвакуации, но не успела ее получить.

Также читайте: ЦАХАЛ заявляет, что ликвидировал главу одной из террористических группировок Сектора Газа

Утром 17 октября Лейла была с дочерью в доме родителей мужа, когда в здание попала израильская ракета. Обе были ранены, их отвезли в больницу. Спасти Лейлу не смогли.

Еще двое украинцев - 50-летний врач из Харькова и 16-летний юноша - получили ранения при взрыве на шоссе Салах ад-Дина, что ведет к пограничному переходу из сектора Газа в Египет. 14 октября там произошел взрыв, в результате которого, по данным Минздрава Палестины, погибли десятки человек. У 50-летнего украинца – тяжелые ранения, у 16-летнего парня – ранения средней степени.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подтверждена гибель 18 украинских граждан в Израиле, – посол Корнийчук

По данным "Грат", из почти 850 украинских граждан, проживающих в Секторе Газа, в списки на эвакуацию внесли 308 человек. Эвакуация постоянно откладывается, потому что Израиль не дает на нее разрешения. Из Израиля уже эвакуировали около 450 украинцев.

Сектор Газа (184) смерть (9284) украинцы (3898)
+40
Вона скоріше палестинка, а не українка.
20.10.2023 08:24
+23
Шкода звичайно та сум..але навіщо було жити у терористичному анклаві?
20.10.2023 08:29
+18
Навіщо про це взагалі статтю писати? Якась Світлана лягла з палестинцем, від того злигання з'явилась Лейла.
Про яку українку йде мова?
Яке кохання? Ціль одна - щоб палестинець забрав у палестину подалі від України. Меркантильність.
Стаття ні про що....
20.10.2023 08:52
Вона скоріше палестинка, а не українка.
20.10.2023 08:24
она лейла в балахоне
20.10.2023 10:52
Шкода звичайно та сум..але навіщо було жити у терористичному анклаві?
20.10.2023 08:29
Тоже самое можно про украинцев сказать, когда их Россия бомбит. Отчего не поехали в Европу или еще куда. Люди разные.
20.10.2023 08:33
Там нема ніякої аналогії.
20.10.2023 08:37
Я прямо на цензоре встречал, что сами виноваты, что не уехали. Не один раз.
20.10.2023 08:40
Терористичний анклав - не Україна, а Московщина, таваріщь. Ви нахабно плутаєте.
20.10.2023 08:40
Речь шла про то что опасное место, где есть риск для жизни. Ну по крайней мере я так понял. Ведь обсуждают тот факт что её убило ракетой.
20.10.2023 08:42
небезпечні місця - практично всі на планеті Земля в тому чи іншому ступені, але серед них є такі, як Газа, де гарантовано отримаєш з стовідсотковою вірогідністю.
20.10.2023 09:07
Это далеко не то же самое. Украинцы у себя дома и покинуть его (часто навсегда) не так просто.
А Лейла (Светлана) поехала за мужем к террористам.
20.10.2023 08:40
Лейла це донька Світлани. Вона арабка з Палестини.
20.10.2023 08:44
Не згоден. Ваше твердження було б справедливе, наприклад, для палестинцiв в Українi. Тобто якщо в тебе iнше громадянство, то чому ти знаходишся в небезпечнiй краiнi. Це вiдповiдно свiдомий вибiр що може трапитися будь-що, на вiдмiну вiд проживання у країнi свого громадянства.
20.10.2023 08:42
Тут согласен. Но суть в том что некоторые люди верят что с ними ничего не случится, а другие наоборот перестраховываются. Люди разные.
20.10.2023 08:43
Восемь лет дамбили Харькавас?
20.10.2023 08:51
*******, ты Украину сравнил с террористическим анклавом, а пидароссию с государством, ответившим на террор, тоесть назвал украинцев террористами? Гнида конченная!
20.10.2023 08:53
Я сравнил два случая когда людей обстреливают ракетами.
показать весь комментарий
20.10.2023 08:59
На гниду - не тягне. Так собі - напівгнида *************.
20.10.2023 12:01
Ну только ты и додумался такое сказать. Причём тут "бомбит"? Сектор Газа - террористический анклав. Украина - государство, которое воюет с террористами
20.10.2023 09:44
При том что мы обсуждаем психологию людей, которые сидят под ракетными обстрелами, зная что их будут обстреливать.
20.10.2023 09:48
Зачем люди сидят в Херсоне? В Одессе? В Запорожье? В пограничных селах на северной границе. Эти места подвергаются регулярным обстрелам уже два года. Каждый день новости что кого-то убило. Но сидят.
20.10.2023 09:52
Еще не два года, конечно. Тут ошибся.
20.10.2023 09:53
При том, что когда ты вступешь в ОПГ - тебя рано или поздно завалят или посадят. Потому что вся твоя сущность и смысл существования - грабить и убивать. Чем и является Сектор Газа. Вступая в ОПГ - ты автоматически становишься преступником. Вечно херню городишь какую-то тут, особенно я поржал, когда ты рассказывал, что надо запретить котов домашних
20.10.2023 09:55
а коти в чім йому завинили?
20.10.2023 10:42
Щось якась тема пішла. Мовляв - коти вони хижаки та знищують багато тварин. Це було в темі, коли в Києві підпалили притулок з котами
20.10.2023 12:13
Інфузорія-туфелька теж хижак, знищує багато хвороботворних мікробів, зокрема вібріон холери.
20.10.2023 19:36
Коли Степан Бандера за боротьбу проти поляків був засуджений до страти то вони також називали його терористом,тому не варто називати терористами людей які боряться з окупантами за свою незалежність.
показать весь комментарий
20.10.2023 09:11
показать весь комментарий
20.10.2023 09:18
ну Бандера таки здійснив терористичний акт проти польського чиновника. Він однозначно не "мій герой". Його вчинок не привів до добрих наслідків для української спільноти, а лише дав привід обзивати українських патріотів терористами. москва до сих пір дрочить на бандеру. Чомусь інших кращих патріотів, загиблих за Україну вони не знають. І ми до незалежності не чули.
Це так як бойовики бомбісти підривали царя "борячись із царським режимом". Гинули поряд непричетні до царя люди. А зрозуміти, що царська родина настільки велика, що замінити вбитого - раз плюнути, тим бомбістам мізків не вистачило?
20.10.2023 10:50
Тобто якщо на окупованій території України партизани підірвуть кацапського чиновника то ви теж засудите цей теракт?Поляки на той час були окупантами, тому Бандера боровся за незалежність України.
показать весь комментарий
20.10.2023 20:31
хіба ваше порівняння коректне? І що дасть підрив одного чиновника? Так як тоді Бандеру ізолювали в тюрьмі і він вже нічого корисного не зробив. От склад чи військова частина ото справді велика користь для нашого визволення. Я якраз про те і кажу: хтось спеціально виховував із молодих і безстрашних бойовиків, а не пропагандистів і партійних активістів. адже вибори у той час були. І завдання українських патріотів було піднімати питання про незалежність у світовій спільноті. Та проводити агітацію серед нашого населення. аби не було какой разніци. Багато прикладів в історії, коли без бомбістів зуміли таки отримати незалежність через загальний спротив населення. Почитайте про плідну працю в цьому напрямі Шептицького і ви зрозумієте різницю.
20.10.2023 20:53
Тобто те що наші громадяни знищують кацапів та колаборантів на ТОТ нічого не дає??? Як після цих атак почувають себе інші кацапи?Теракти призначені для паніки та страху і це досить дієво,інакше б цим не користувались.
20.10.2023 21:18
під час війни - дає. в Україні часів Бандери при польській окупації війни не було. І була можливість мирно боротися. Ще що пояснити? ну не некоректне порівняння зовсім.
20.10.2023 21:24
Порівняння досить коректне.Уявімо що збулась мрія зеленського "сойтись посредине" і частина України залишилась окупованою, то за вашою логікою, партизанську боротьбу там вести не варто бо війни немає,тому потрібно "мирно боротися". Ніякої можливості "мирно боротися" під час польської окупації не було,все українське придушувалось а в школах примусово вчили польську мову.Те ж саме робили інші окупанти - кацапи,а з ними до 1956 року боролися ще одні,у вашому розумінні,терористи.
20.10.2023 21:53
Ви дуже зневажливо відноситесь до обставин. окупацію Криму і Донбасу світ не визнав. Кордони панської Польщі не викликали заперечень у більшості сусідів. Різниця як на мене суттєва.
Був такий роман "Чорний ворон". І там описано - як по черзі зменшуються українські патріоти в загоні. А москалів не меншає. І чи то автор так придумав, чи то так доля склалася, що вижив і втік лише очільник руху. ну як ото Бандера який би вмер власною смертю, якби не посланий сталіним вбивця. Якщо смерті патріотів не приводять до доброго результату, то мабуть їх дії неправильні.
Може слід пошукати інших методів боротьби.
21.10.2023 14:06
Ви не праві,смерті патріотів привели Україну до незалежності,вони стали прикладом і наснагою до боротьби,а окупацію Криму та Донбасу не визнали лише союзники орків,цивілізовані країни визнають Крим та Донбас українськими.
21.10.2023 21:29
Не боряться палестинці за незалежність. Коли ізраїльська влада переселила кілька кібуц з Гази, палестинцям залишили механізовану ферму р породистими коровами рекордсменками по надою молока. Палестинці з радістю спалили ферму разом з тваринами. Палестинці живуть на подачки благодійних фондів і їх це влаштовує. Цілий сектор "бідних нещасних бомжів", яким усі винні.
20.10.2023 12:59
ото дійсно тварюки. Мої земляки б з вдячністю прийняли такий подарунок і скоро б збільшили кількість корів вдвоє. Не факт що зберегли б породистість. Бо сім'я відповідне десь треба купити.
20.10.2023 19:40
Це ви, або ізраільська влада мабуть пожартували над палестинцями.Де в пустелі євреї випасали цю худобу і де мали б випасати її палестинці?Дайте посилання як палестинці спалили худобу або не брешіть.
20.10.2023 20:39
В чоловіковому твітері. А де євреї вирощують фрукти на експорт?
21.10.2023 09:30
Євреї вирощують фрукти орошуючи пустелю.Чи може ви пропонуєте поливати цю пустелю щоб там можна було випасати корів)))
21.10.2023 21:34
Разница в том, что Бандера боролся с польским государством. Он не взрывал кафе в Варшаве и не резал беременных полячек в Жешуве. А как его называли в Польше , то уже дело десятое
20.10.2023 14:33
типичная история.
20.10.2023 08:31
Шосе Салах-ад-Діна? Це той, що в 13-му сторіччі вчинив різню і виселення християн по всій территорії Палестини, тобто геноцид?
20.10.2023 08:31
Це неправда. По-перше, Салах ад-Дін жив у 12 столітті. По-друге, навіть вороги відзначали його великодушність і лицарські чесноти.

В сентябре 1187 года султан Салах-ад-дин осадил Иерусалим. История захвата европейцами Священного города была такова. Во время Первого крестового похода 7 июня 1099 года его осадили рыцари во главе с Готфридом Бульонским. 15 июля крепостные стены города были взяты штурмом, и в течение трех последующих дней там продолжалась резня, в которой, по некоторым данным, погибло 70 тысяч мусульман.

Саладин восстановил в Иерусалиме власть мусульман, которую они потеряли в 1099 году. В отличие от крестоносцев, султан поступил со своими пленниками благородно. Он освободил низверженного иерусалимского короля Гвидо де Лузиньяна, предварительно взяв с него рыцарское слово, что тот никогда больше не будет поднимать оружие против мусульманского мира. Христианам было дано 40 дней на то, чтобы они покинули Священный город.

Его враги - крестоносцы отмечали его подлинно рыцарское поведение на войне и великодушное обращение с пленными. Он не был ни кровожадным восточным победителем, ни разрушителем культурных ценностей. Не случайно английского писателя Вальтера Скотта образ Салах-ад-дина вдохновил на создание "Талисмана", художественного исторического описания событий Третьего крестового похода.
20.10.2023 08:59
Он был великодушен лишь к рыцарям. Богачам. А что там будет с простонародьем рыцарей не волновало. Саладин большой герой для арабов, но точно не гуманист.
20.10.2023 09:01
Про який гуманізм в може йти мова в Середні віки та ще від ісламського монарха?
20.10.2023 09:07
Без різниці мусульмани чи християни. Хоча, "аутодафе" християнський винахід.
20.10.2023 13:03
20.10.2023 09:05
Так понятно чего палестинцы его любят. Отвоевал Иерусалим у неверных. Сами ведь о таком мечтают.
20.10.2023 09:06
Це не правда, а міфи, які наплодилися за багато століть (такі ж як про "хорошого" Річарда Левине Серце, або про "поганого і боягузливого" Річарда 3-го з 15-го століття). А правда те, що після завоювань Салах-ад-діна в Палестині вже ніколи не жили християни, та і з євреями відбулася біда. Хоча євреї там жили більше 2 тисяч років до того, а християни там массово жили 1 тисячу років. Яещо це не геноцид, то що це тоді являється "геноцидом" (До речі, коли хрестоносці захопили Палестину, то мусульмани продовжували там нормально жити, і ніхто їх не геноцидив)
20.10.2023 11:01
****** полный про этого салаха! В те времена, да и в нынешние тоже, ни о каком благородстве в таких ситуациях не могло быть и речи
20.10.2023 11:27
а якщо б вона народилася в поїзді? вона б була поїздинка?
є, етнічні українці. є громадяни україни.
у мене знайомий українець, народився в ісламабаді, то він пакистанець? а ще, знайома, народилась в потсдамі, то вона німкеня?
20.10.2023 08:33
Вона поцдамка (але це не точно) 🌼 🌺
20.10.2023 08:48
По- перше: Україна та назви инших країн пишуться з великої літери.
По-друге: представники етнічних груп народжених в инших країнах привязуються до їхнього місця народження, тобто пакистанський-українець та німецька-українка, це як афро-американець або мексикано-американець.
20.10.2023 12:02
Точно Українка??
20.10.2023 08:35
Ніяка не українка. Якщо ширше - вона не є навіть представницею глобальної Півночі, де люди тягнуться до демократвї і свобод. Її виховували і вчили, що не мусульманський світ - зло і з цим злом треба боротись. Мало того, цьому вона навчала б і своїх дітей і гордилася б, якщо хтось із них став хамасовцем, або навіть шахідом.
20.10.2023 09:10
Дивне бажання в українських жінок народити від будь кого окрім українця , до речі , хто не знає , мати Шойгу українка .
20.10.2023 08:37
А на кого оте ''шойгу'' схоже! То треба так генетику спотворювати.
20.10.2023 08:54
А я все дивувався чого в нього ніс кирпатий.
А мізків малувато.
20.10.2023 09:01
"Побєдодєдная Шайга. Святий Кожеєдич" (с)

20.10.2023 09:08
Цікаво було б глянути на її весільне фото? Напевно була така страшна, що тільки тувінець і міг позаритися.
20.10.2023 09:42
Маю знайому яка вийшла заміж за громадянина Лівії.
Так, коли у неї був восьмий місяць вагітності вона за ним завжди таскала сумки і інше.
Він ніколи цього не робив.
А за нею свого часу сильно побивався знайомий, яка йому сильно подобалася. Ось так і склалося
20.10.2023 13:00
у статті ключовий посил - в дім влучила саме ізраїльська ракета та саме Ізраїль не надав згоди на евакуацію через єгипет (хамас теж дозволяв)... якось трохи тхне від цього...
20.10.2023 08:40
Дозволу заходити на свою територію не дав ЄГИПЕТ!!! Ізраїль, навпаки, вигоняв геть тих чортів. Але "брати" муслімські такий непотріб до себе не захотіли пускати
20.10.2023 11:31
я написав про те, як це розкрито в первісній статті тих "Ґрат"... Родина звернулася до українського консульства в Єгипті з проханням допомогти вивезти дочку Лейли до батька, проте евакуація українців постійно відкладається. За даними «Ґрат», із майже 850 українських громадян, які проживають у Секторі Газа, до списків на евакуацію внесли вже 308 людей. 14 жовтня їх мали вивезти на автобусах через КПП Рафах до Єгипту, проте за дві години до призначеного часу МЗС Ізраїлю відкликало дозвіл. Незважаючи на те, що КПП на землі контролюють сили ХАМАС з одного боку та єгипетські прикордонники з іншого, виїзд можливий лише після погодження з Ізраїлем, який кілька разів за час воєнних дій обстрілював територію навколо КПП. За заявою уповноваженого з прав людини в Україні Дмитра Лубінця, Ізраїль не пояснив причин відкликання дозволу на евакуацію українців із Сектору Газа.
20.10.2023 12:09
Подозреваю, что с теми беженцами сейчас пытаются сдриснуть из Газы главныехамасовские щуры, которые и заварили эту кашу. А им уготована другая участь, тому Израйль и не даёт зелёный свет.
20.10.2023 14:41
Теж мені втрата. Нічого було її матері ноги розставляти палестинцеві.
20.10.2023 08:41
Твоя теж зробила таку помилку.
20.10.2023 08:48
Ви справді думаєте, що всі українки віддаються арабам? 🤔
20.10.2023 09:12
"Цю помилку" і "таку помилку" це різні речі. Я не про арабів а про розставила ноги.
20.10.2023 09:14
Так ноги розставляти теж треба з головою, яка працює, а не служить полотном для косметики.
20.10.2023 10:06
Ви справді думаєте що мати "Іван Динисюк" українка?🤔
20.10.2023 10:13
Я не по чиюсь конкретну матір, а про невтішну тенденцію.
20.10.2023 10:24
А я таки про конкретну. Бо тенденції цій стільки років скільки років людству.
20.10.2023 10:26
Бойвий алень Іван )))
20.10.2023 09:22
Мимо.
20.10.2023 09:25
Аби квакнути і перевести стрілки. Я ні на йоту не палестинець, а ось ти провокатор і троль.
20.10.2023 10:46
Ти хоч розумієш що якби її мати не " розставляти ноги палестинцеві" то загибла б не народилась? Чи такі логічні висновки це не твоє?
20.10.2023 10:50
ти Ваня нічого не знаєш про ті совецькі часи - араб не п'є. Це вже плюс. Обрізаний - ще підозрюю більший плюс. Розказує дівчині казки, обіцяє золоті гори, а половина дівчат поняття зеленого не мають про мусульманський світ та де та Палестина. Тим більше він міг бути і єгиптянином. А це вже інше. Сидіти вдома, а чоловік хай торгує чи ще якось заробляє, тобто вдало вийти заміж - мрія багатьох совєцьких і не тільки жінок. Призвіще її не надто українське. Можливо вона не відчувала особливого зв'язку з Україною. От і родила дитину від араба. Вони дуже турботливі коли їм щось треба. У їхньому світі так просто не одружишся. Там треба викуп платити немалий. А тут - букетик квітів, духи французькі, ще якісь дрібнички. І дівка вже розтанула.
20.10.2023 11:02
Що в ній було українського, крім свідоцтва про народження?
20.10.2023 08:41
Ну,може ще бажання отримати український паспорт і статус "біженки",щоб зі своїм чоловіком переїхати до Німеччини,чи Канади)))
20.10.2023 08:53
Ця пані була вже палестинкою, все українське у неї позаду. І вона була на боці нападників - ХАМАСУ, то які проблеми?
20.10.2023 08:41
Цікаво, а якщо якісь росіянські міста отак прошурувать ЗСУ як ЦАХАЛ , багато потім кацап'я стануть ''українцями''?
20.10.2023 08:42
таки багато на расії сидять в підпіллі таких "українців", вичікують
20.10.2023 14:26
Навіщо про це взагалі статтю писати? Якась Світлана лягла з палестинцем, від того злигання з'явилась Лейла.
Про яку українку йде мова?
Яке кохання? Ціль одна - щоб палестинець забрав у палестину подалі від України. Меркантильність.
Стаття ні про що....
20.10.2023 08:52
Новини про чорнильниць,та їх найобишей-не цікаві.
20.10.2023 08:55
Мать её замужем за приезжим, она замужем за не местным, что там украинского? И да, она была там , куда прилетела ракета, не могли не знать, что живут рядом с террористами. А теперь весь Мир должен их спасать! Тем более украинские налогоплательшики должны оплатить им эти приключения!
20.10.2023 08:59
Мама москуальска, папа палестинець, а вона українка? Пишіть громадянка України, цензор постійно глючить.....
20.10.2023 08:59
У мене однокласник, здаєть Мозамбіку, чи десь там близько народився, але ні негром, ні африканцем він від цього не став!! Просто його батьки, обоє украінці, були там у тривалому відрядженні.
20.10.2023 09:32
дуже сумна історія..., ось що буває, коли купка жорстоких безвідповідальних людей починає неспровоковану війну..., на ній гинуть тисячі, а вони залишаються живими та непокараними...
20.10.2023 09:09
свідомий вибір. її ж не силою затягли в цю терористичну помийку.
20.10.2023 09:09
"українка Лейла Хіжи"

Так, чисто українське ім'я і прізвище😆. Крще б не ганьбилися таким заголовком. Вже б написали просто "колишня харків'янка", бо до українців вона ніякого відношення не має.
20.10.2023 09:14
наши люди в булошную на такси не ездют...
20.10.2023 09:34
Що повинно бути у головах людей аби пов'язувати своє життя із кимось з цього небезпечного регіону та їхати туди жити?! Вони великі "ісламісти", в них велике "кохання" до іноземця з найбіднішого регіону планети?! Це, по перше, їх власний та свідомий вибір, а тому вони самі за нього відповідають. То ж співчуваю, але не більше, бо живучі у Газі вони не могли не побачити підготовки до якихось агресивних дій з боку фактичного керівництва цього регіону і могли виїхати заздалегідь оберігаючи як своє життя, так і життя близьких, а може й взагалі є прибічниками ХАМАСу!!!
20.10.2023 09:41
А що у нас на Цензорі сьогодні якесь дивне кубло з'явилось - чи то кацапське, чи то палестинське, чи то разом?! То з якогось пальця (мінімум) висмоктує "новину" про снаряди, що, мовляв, Америка дає Ізраїлю замість дати Україні, то переймається долею "нещасних" "мирних" палестинців?!
Гівном з волги потягнуло!..
Бутусов, наведи порядок, чілішолі!!!
20.10.2023 09:46
Лейла тільки й що народилась у Харкові, навчалась жила, вийшла заміж у Палестині мабуть таки ж за палестинця і дитина там народилась, такі собі українці, в Україні не жили податки не сплачували, ніякої участь у житті країни не примали, але евакуюйте їх зі всією з родиною чомусь за рахунок не палестинців, а українців
20.10.2023 10:46
але гляньте - яка гарненька. Земля їй пухом. Мама хай тепер кусає лікті.
20.10.2023 11:06
Не знаю, как сейчас, а ещё 15 лет назад если живешь за кордоном, срок паспорта истекает, в консулате тебе говорят, - едь в Украину, там оформишь новый. Не поехал? Все, давай до свиданья, ты больше не гражданин, хоть твои предки под Киевом тысячу лет жили. А эта 'Лейла ' получается чем то лучше? Мама 'я приехала па распридилению после института', папа чорт с Газы, а она- украинка? Ага, щас.
20.10.2023 14:51
 
 