РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9812 посетителей онлайн
Новости Фото Война
8 647 18

СБУ пришла с обыском из-за показаний моей дочери против предателей из Торского Шепотько. На нашу семью давят, - отец погибшего защитника Украины Бражник просит о поддержке. ФОТОрепортаж

Отец погибшего защитника Украины Анатолий Бражник просит поддержки общественности из-за давления на семью в связи с тем, что его дочь дает показания против семьи Шепотько, которые во время оккупации села Торское в Донецкой области сотрудничали с врагом.

Об этом Бражник сообщил в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Моя дочь свидетельствует против семьи предателей Украины, которые с 2014 года сотрудничали с российскими оккупантами!!! Ко мне утром, в 7.08, 19.10.2023 года пришли сотрудники СБУ с обыском, по поводу того, что моя дочь свидетельствует по семье Шепотько и поднимает этот вопрос в ФБ. В апреле 2022 года, когда российская орда оккупировала с.Торское в Донецкой области, и Шепотько Андрей, и Шепотько Ольга остались в оккупированном Торском и сотрудничали с российской ордой", - говорится в сообщении.

По его словам, есть свидетели, которые были в оккупации, но через год их никто не допросил.

"Направлены заявления к главе СБУ, главе Национальной полиции Украины и ДБР, ждем ответов. ПРОШУ поддержки семей погибших Защитников Украины, всех неравнодушных Украинцев и Защитников Украины. На нашу семью давят, но мы не остановимся!!! Работаем с адвокатами!! Семья предателей должна понести ответственность! Спасибо всем кто поддерживает!", - добавляет Бражник.

Смотрите: Мемориал добровольцу Владимиру Бражнику, погибшему при выходе из Иловайского котла, открыт в Донецкой области. ФОТОрепортаж

Он также оставил ссылку на сайт "Миротворец", по которой можно узнать немало информации о семье Шепотько.

СБУ пришла с обыском из-за показаний моей дочери против предателей из Торского Шепотько. На нашу семью давят, - отец погибшего защитника Украины Бражник просит о поддержке 01
СБУ пришла с обыском из-за показаний моей дочери против предателей из Торского Шепотько. На нашу семью давят, - отец погибшего защитника Украины Бражник просит о поддержке 02
СБУ пришла с обыском из-за показаний моей дочери против предателей из Торского Шепотько. На нашу семью давят, - отец погибшего защитника Украины Бражник просит о поддержке 03
СБУ пришла с обыском из-за показаний моей дочери против предателей из Торского Шепотько. На нашу семью давят, - отец погибшего защитника Украины Бражник просит о поддержке 04
СБУ пришла с обыском из-за показаний моей дочери против предателей из Торского Шепотько. На нашу семью давят, - отец погибшего защитника Украины Бражник просит о поддержке 05
СБУ пришла с обыском из-за показаний моей дочери против предателей из Торского Шепотько. На нашу семью давят, - отец погибшего защитника Украины Бражник просит о поддержке 06
СБУ пришла с обыском из-за показаний моей дочери против предателей из Торского Шепотько. На нашу семью давят, - отец погибшего защитника Украины Бражник просит о поддержке 07
СБУ пришла с обыском из-за показаний моей дочери против предателей из Торского Шепотько. На нашу семью давят, - отец погибшего защитника Украины Бражник просит о поддержке 08
СБУ пришла с обыском из-за показаний моей дочери против предателей из Торского Шепотько. На нашу семью давят, - отец погибшего защитника Украины Бражник просит о поддержке 09

СБУ пришла с обыском из-за показаний моей дочери против предателей из Торского Шепотько. На нашу семью давят, - отец погибшего защитника Украины Бражник просит о поддержке 10

Автор: 

обыск (1930) СБУ (20317) коллаборационизм (903)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+24
Це вже занадто навіть для зелепокидьків.
показать весь комментарий
20.10.2023 09:22 Ответить
+22
Фахівці, адвокати, допоможіть людині!
показать весь комментарий
20.10.2023 09:19 Ответить
+17
о, сбу..., сбу завжди там, де бачить гарний куш...
показать весь комментарий
20.10.2023 09:19 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Фахівці, адвокати, допоможіть людині!
показать весь комментарий
20.10.2023 09:19 Ответить
о, сбу..., сбу завжди там, де бачить гарний куш...
показать весь комментарий
20.10.2023 09:19 Ответить
СБУ напевно їхали арештовувати цих шепотьків та помилилися адресою. Попали до Бражників.
показать весь комментарий
20.10.2023 09:21 Ответить
ну так Бражники певно отримали від держави компенсацію за загиблого. А при обшуку всі кошти просто заберуть і чи повернуть потім - хто зна.
показать весь комментарий
20.10.2023 10:37 Ответить
Це вже занадто навіть для зелепокидьків.
показать весь комментарий
20.10.2023 09:22 Ответить
Це лише однин епізод, який став публічним….
показать весь комментарий
20.10.2023 09:42 Ответить
Виходить СБУ ще не закінчила самоочистку від зрадників
показать весь комментарий
20.10.2023 09:23 Ответить
Нічого дивного бо ще багато гнид та зрадників залишаються на всіх гілках влади в Україні...нажаль...
показать весь комментарий
20.10.2023 09:23 Ответить
Яку ціну мають шепотько доя влади? Я учора прочитала,але так і не зрозуміла. Чомк
показать весь комментарий
20.10.2023 09:34 Ответить
5 колона = НАЙСТРАШНІША московська зброя....
треба уважно дивитись за руками зелених та бувших ригіАналів...

тільки "сліпий" може не помітити " сумлінну працю" різних баканаФФих, кулінічій, багуслаєвих, наумавих, безуглих, пономарьових, верещуків, шуфричів, деркачів, бойків, тимошенків, дубінскіх, бужанскіх, мазурашів, арахамій, єрмачків, стефанчуків....

та багатьох інших адептів руZZкого міра....

от і по цій "справі" видно...що ванюшки баканаФФи ще активно працюють по завданню маскви.....
показать весь комментарий
20.10.2023 09:34 Ответить
Тож колаборантів краще знищувати щоб потім не судитись з ними..
показать весь комментарий
20.10.2023 09:37 Ответить
поки що обшук у родині загиблого добровольця виглядає рідкою ганьбою на погони причетних в сбУ, чи їм насправді там місце...
показать весь комментарий
20.10.2023 09:44 Ответить
А что можно ожидать от подчиненых кулинича,главное не трогать агента сивковича и изображать бурную деятельность.
показать весь комментарий
20.10.2023 09:57 Ответить
А що інші односельчани, чому мовчать? Ганьба!!!
показать весь комментарий
20.10.2023 10:29 Ответить
для страны эпохи дермака-татарова и их импотентного президента по-залёту - это нормальная ситуация..
бо дебилы-романтики в 2019м наделали в урну и мы уже все получили ожидаемый результат.. а особоупоротые зебилы и доси закохани в пустое, но очень капризное и злопамятное, место
показать весь комментарий
20.10.2023 11:03 Ответить
Цікава у нас СБУ...коли влади нема, люди роблять самосуд..ви в курсі ?
показать весь комментарий
20.10.2023 11:17 Ответить
На кого работает СБУ при сопливой владе
показать весь комментарий
20.10.2023 18:18 Ответить
 
 