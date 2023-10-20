СБУ пришла с обыском из-за показаний моей дочери против предателей из Торского Шепотько. На нашу семью давят, - отец погибшего защитника Украины Бражник просит о поддержке. ФОТОрепортаж

Отец погибшего защитника Украины Анатолий Бражник просит поддержки общественности из-за давления на семью в связи с тем, что его дочь дает показания против семьи Шепотько, которые во время оккупации села Торское в Донецкой области сотрудничали с врагом.

Об этом Бражник сообщил в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Моя дочь свидетельствует против семьи предателей Украины, которые с 2014 года сотрудничали с российскими оккупантами!!! Ко мне утром, в 7.08, 19.10.2023 года пришли сотрудники СБУ с обыском, по поводу того, что моя дочь свидетельствует по семье Шепотько и поднимает этот вопрос в ФБ. В апреле 2022 года, когда российская орда оккупировала с.Торское в Донецкой области, и Шепотько Андрей, и Шепотько Ольга остались в оккупированном Торском и сотрудничали с российской ордой", - говорится в сообщении.

По его словам, есть свидетели, которые были в оккупации, но через год их никто не допросил.

"Направлены заявления к главе СБУ, главе Национальной полиции Украины и ДБР, ждем ответов. ПРОШУ поддержки семей погибших Защитников Украины, всех неравнодушных Украинцев и Защитников Украины. На нашу семью давят, но мы не остановимся!!! Работаем с адвокатами!! Семья предателей должна понести ответственность! Спасибо всем кто поддерживает!", - добавляет Бражник.

