Глава Минобороны Великобритании Шеппс почтил в США память жертв Голодомора. ФОТО

Во время визита в Соединенные Штаты министр обороны Великобритании Грант Шеппс почтил память жертв Голодомора 1932-1933 годов в Украине.

Об этом он сообщил в соцсети Х (бывший твиттер), передает Цензор.НЕТ.

"90 лет назад миллионы украинцев погибли в результате геноцида, устроенного Советским Союзом. Теперь жизнь и средства к существованию миллионов украинцев снова находятся под угрозой", - написал Шеппс.

Он добавил, что возложил венок к мемориалу жертвам Голодомора, чтобы почтить погибших, и в знак уважения тех, кто сегодня защищает Украину.

Сейчас глава британского оборонного ведомства находится с визитом в США для встречи с главой Пентагона Ллойдом Остином. Они намерены обсудить усилия Лондона и Вашингтона по восстановлению стабильности на Ближнем Востоке после террористической атаки ХАМАС.