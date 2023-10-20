Глава Минобороны Великобритании Шеппс почтил в США память жертв Голодомора. ФОТО
Во время визита в Соединенные Штаты министр обороны Великобритании Грант Шеппс почтил память жертв Голодомора 1932-1933 годов в Украине.
Об этом он сообщил в соцсети Х (бывший твиттер), передает Цензор.НЕТ.
"90 лет назад миллионы украинцев погибли в результате геноцида, устроенного Советским Союзом. Теперь жизнь и средства к существованию миллионов украинцев снова находятся под угрозой", - написал Шеппс.
Он добавил, что возложил венок к мемориалу жертвам Голодомора, чтобы почтить погибших, и в знак уважения тех, кто сегодня защищает Украину.
Сейчас глава британского оборонного ведомства находится с визитом в США для встречи с главой Пентагона Ллойдом Остином. Они намерены обсудить усилия Лондона и Вашингтона по восстановлению стабильности на Ближнем Востоке после террористической атаки ХАМАС.
