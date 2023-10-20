Сутки на Донетчине: ракетные удары по Авдеевке и Константиновке, под огнем Красногоровка. Есть раненые. ФОТОрепортаж

Враг продолжает обстреливать территорию Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Донецкой ОВА.

Как отмечается, на Донецком направлении 1 человек ранен в Очеретино. В Кураховской громаде повреждены 3 дома в Ганивке, обстреляна Успеновка. В Гродовской громаде обстреляна Ивановка – без жертв. В Марьинской громаде в зоне поражения - четыре улицы Красногоровки. Авдеевка подверглась ракетному удару и массированному артобстрелу.

По данным ОВА, на Горловском направлении россияне выпустили 4 ракеты по Константиновке - повреждены 6 многоэтажек и учебное заведение. В Часовоярской громаде повреждены 3 дома, ранен 1 человек.

Также читайте: Рашисты ударили четырьмя ракетами по Константиновке











На Лисичанському напрямку 5 разів під обстріли потрапила Лиманська громада.

Також ОВА інформує, що за добу росіяни поранили 2 жителів Донеччини.