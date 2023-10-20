РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9917 посетителей онлайн
Новости Фото
989 0

Сутки на Донетчине: ракетные удары по Авдеевке и Константиновке, под огнем Красногоровка. Есть раненые. ФОТОрепортаж

Враг продолжает обстреливать территорию Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Донецкой ОВА.

Как отмечается, на Донецком направлении 1 человек ранен в Очеретино. В Кураховской громаде повреждены 3 дома в Ганивке, обстреляна Успеновка. В Гродовской громаде обстреляна Ивановка – без жертв. В Марьинской громаде в зоне поражения - четыре улицы Красногоровки. Авдеевка подверглась ракетному удару и массированному артобстрелу.

По данным ОВА, на Горловском направлении россияне выпустили 4 ракеты по Константиновке - повреждены 6 многоэтажек и учебное заведение. В Часовоярской громаде повреждены 3 дома, ранен 1 человек.

Также читайте: Рашисты ударили четырьмя ракетами по Константиновке

Сутки на Донетчине: ракетные удары по Авдеевке и Константиновке, под огнем Красногоровка. Есть раненые 01
Сутки на Донетчине: ракетные удары по Авдеевке и Константиновке, под огнем Красногоровка. Есть раненые 02
Сутки на Донетчине: ракетные удары по Авдеевке и Константиновке, под огнем Красногоровка. Есть раненые 03
Сутки на Донетчине: ракетные удары по Авдеевке и Константиновке, под огнем Красногоровка. Есть раненые 04
Сутки на Донетчине: ракетные удары по Авдеевке и Константиновке, под огнем Красногоровка. Есть раненые 05

На Лисичанському напрямку 5 разів під обстріли потрапила Лиманська громада.

Також ОВА інформує, що за добу росіяни поранили 2 жителів Донеччини.

Автор: 

обстрел (29065) Донецкая область (10532) Авдеевка (2444) Константиновка (1890)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 