На Харьковщине разоблачен местный житель, пошедший на сотрудничество с РФ и занимавший руководящий пост во время оккупации региона, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности разоблачила еще одного вражеского приспешника, который пошел на добровольное сотрудничество с РФ после захвата части Харьковской области. Коллаборант помог оккупантам захватить украинское газовое предприятие в Купянске.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Фигурантом оказался бывший инженер Купянского управления магистральных газопроводов. Во время временной оккупации города он поддержал российских захватчиков и согласился возглавить созданное врагом местное газораспределительное предприятие.

На этой должности фигурант заставлял своих подчиненных рыть траншеи и строить другие фортификационные укрепления для оккупантов.

"Кроме того он подсказывал командованию российских войск локации для замаскированного хранения их бронетехники и боеприпасов на территории района. Также пособник врага принимал участие в подготовке объектов оккупационных органов и военных группировок РФ к отопительному сезону прошлого года", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе Офиса Генпрокурора, сначала коллаборант помог врагу создать фиктивное "газовое предприятие" на материально-технической базе украинского предприятия. В июне 2022 года оккупанты назначили его там якобы "руководителем".

"При этом мужчина достоверно знал, что так называемое предприятие будет действовать с представителями государства-агрессора и по их заданию осуществлять обеспечение деятельности магистральных газопроводов путем подкачки газа из РФ, заранее отключившись от газотранспортной системы Украины", - добавили в ОГП.

В СБУ отмечают, что после освобождения Купянска мужчина пытался "залечь на дно", чтобы избежать правосудия. Однако сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали.

На основании собранных улик следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору).

Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы.












