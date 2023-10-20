РУС
На Харьковщине разоблачен местный житель, пошедший на сотрудничество с РФ и занимавший руководящий пост во время оккупации региона, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности разоблачила еще одного вражеского приспешника, который пошел на добровольное сотрудничество с РФ после захвата части Харьковской области. Коллаборант помог оккупантам захватить украинское газовое предприятие в Купянске.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Фигурантом оказался бывший инженер Купянского управления магистральных газопроводов. Во время временной оккупации города он поддержал российских захватчиков и согласился возглавить созданное врагом местное газораспределительное предприятие.

На этой должности фигурант заставлял своих подчиненных рыть траншеи и строить другие фортификационные укрепления для оккупантов.

"Кроме того он подсказывал командованию российских войск локации для замаскированного хранения их бронетехники и боеприпасов на территории района. Также пособник врага принимал участие в подготовке объектов оккупационных органов и военных группировок РФ к отопительному сезону прошлого года", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе Офиса Генпрокурора, сначала коллаборант помог врагу создать фиктивное "газовое предприятие" на материально-технической базе украинского предприятия. В июне 2022 года оккупанты назначили его там якобы "руководителем".

"При этом мужчина достоверно знал, что так называемое предприятие будет действовать с представителями государства-агрессора и по их заданию осуществлять обеспечение деятельности магистральных газопроводов путем подкачки газа из РФ, заранее отключившись от газотранспортной системы Украины", - добавили в ОГП.

В СБУ отмечают, что после освобождения Купянска мужчина пытался "залечь на дно", чтобы избежать правосудия. Однако сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали.

На основании собранных улик следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору).

Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы.

На Харьковщине разоблачен местный житель, пошедший на сотрудничество с РФ и занимавший руководящий пост во время оккупации региона, - СБУ 01
На Харьковщине разоблачен местный житель, пошедший на сотрудничество с РФ и занимавший руководящий пост во время оккупации региона, - СБУ 02
На Харьковщине разоблачен местный житель, пошедший на сотрудничество с РФ и занимавший руководящий пост во время оккупации региона, - СБУ 03
На Харьковщине разоблачен местный житель, пошедший на сотрудничество с РФ и занимавший руководящий пост во время оккупации региона, - СБУ 04
На Харьковщине разоблачен местный житель, пошедший на сотрудничество с РФ и занимавший руководящий пост во время оккупации региона, - СБУ 05
На Харьковщине разоблачен местный житель, пошедший на сотрудничество с РФ и занимавший руководящий пост во время оккупации региона, - СБУ 06

СБУ (20317) Харьковщина (5577) коллаборационизм (903) Офис Генпрокурора (2605)
Яке під варту? Інженер-фортифікатор-газівник? Руки-ноги на місці?
Ото вперед на розмінування, освіта необхідна є. Нехай відпрацьовує за своє пі@арство
Скільки ж убито ними Українців !!
Самогубців, не жаліють!
СБУ прийшла з обшуком через свідчення моєї доньки проти зрадників з Торського Шепотьків.

Дивно, що його так пізно "викрито".
Невже місцеві не знали, що воно за поц?
Чому у СБУ нема своєї агентури серед місцевих? так-так, саме своєї агентури.
Що там з Єрмаком?
Скільки ж убито ними Українців !!
Самогубців, не жаліють!
Там в Торську махрові сєпари шепітьки є. Чи ето другоє?
Яке під варту? Інженер-фортифікатор-газівник? Руки-ноги на місці?
Ото вперед на розмінування, освіта необхідна є. Нехай відпрацьовує за своє пі@арство
а ще лікарів які лікували людей на окупованій території,
виходить що Українці яких влада не захистила і вони оказалися в окупації повинні були обов'язково бути без води, світла, тепла, газу, медичної допомоги?
зрадники це ті хто пішов служити окупантам в органи російської влади, мєнти, чиновники, депутати, суді, прокурори а не лікарі, сантехніки, електрики, газовики
Якщо у діях особи немає ознак обєктивної сторони ст.111-2 КК України, то така особа не нестиме відповідальності за свої дії на окупованій території.
Цей же пі@ар "примушував своїх підлеглих рити траншеї та будувати інші фортифікаційні укріплення для окупантів" Джерело:

А на цих кацапських траншеях та окопах скільки загинуло наших Воїнів, звільняючи Харківщину від окупації? Життя кожного нашого Воїна є безцінним. Тому мені його на розмінування не шкода, знаю, що це таке
За його господарську діяльність для кацапських окупантів - я не суд, але скажу лише одне - зрадник
не суди других, краще що ти зробив, невже в окопах воював?
гарно бути патріотом в тилу і на дивані, а ти піди в ЗСУ, там на тебе зачекалися
не суди по собі
я в ЗСУ, зараз уже 4 місяць після тяжкого поранення лікуюсь
Якщо це правда - здоровя та швидшого одужання.
За зрадників - застосуй голову воїне, не захищай зрадників, через яких гинуть наші в/с та мирні. Тобі це не личить. Щодо себе персонально (можливість ідентифікації) - не пиши. Багато ворогів читають та роблять для себе висновки
СБУ прийшла з обшуком через свідчення моєї доньки проти зрадників з Торського Шепотьків.

а що в окупованій частині не повинні працювати підприємства критичної інфраструктури?
Держава їх не захистила і вони повинні ще були б бути без води, світла, газу, тепла; а ті хто це надавав то виходить злочинці?
Злочинці ті, хто свідомо працював на ворога та проти України
