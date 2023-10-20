На Харьковщине разоблачен местный житель, пошедший на сотрудничество с РФ и занимавший руководящий пост во время оккупации региона, - СБУ. ФОТО
Служба безопасности разоблачила еще одного вражеского приспешника, который пошел на добровольное сотрудничество с РФ после захвата части Харьковской области. Коллаборант помог оккупантам захватить украинское газовое предприятие в Купянске.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.
Фигурантом оказался бывший инженер Купянского управления магистральных газопроводов. Во время временной оккупации города он поддержал российских захватчиков и согласился возглавить созданное врагом местное газораспределительное предприятие.
На этой должности фигурант заставлял своих подчиненных рыть траншеи и строить другие фортификационные укрепления для оккупантов.
"Кроме того он подсказывал командованию российских войск локации для замаскированного хранения их бронетехники и боеприпасов на территории района. Также пособник врага принимал участие в подготовке объектов оккупационных органов и военных группировок РФ к отопительному сезону прошлого года", - говорится в сообщении.
Как уточнили в пресс-службе Офиса Генпрокурора, сначала коллаборант помог врагу создать фиктивное "газовое предприятие" на материально-технической базе украинского предприятия. В июне 2022 года оккупанты назначили его там якобы "руководителем".
"При этом мужчина достоверно знал, что так называемое предприятие будет действовать с представителями государства-агрессора и по их заданию осуществлять обеспечение деятельности магистральных газопроводов путем подкачки газа из РФ, заранее отключившись от газотранспортной системы Украины", - добавили в ОГП.
В СБУ отмечают, что после освобождения Купянска мужчина пытался "залечь на дно", чтобы избежать правосудия. Однако сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали.
На основании собранных улик следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору).
Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы.
Невже місцеві не знали, що воно за поц?
Чому у СБУ нема своєї агентури серед місцевих? так-так, саме своєї агентури.
Самогубців, не жаліють!
Ото вперед на розмінування, освіта необхідна є. Нехай відпрацьовує за своє пі@арство
виходить що Українці яких влада не захистила і вони оказалися в окупації повинні були обов'язково бути без води, світла, тепла, газу, медичної допомоги?
зрадники це ті хто пішов служити окупантам в органи російської влади, мєнти, чиновники, депутати, суді, прокурори а не лікарі, сантехніки, електрики, газовики
А на цих кацапських траншеях та окопах скільки загинуло наших Воїнів, звільняючи Харківщину від окупації? Життя кожного нашого Воїна є безцінним. Тому мені його на розмінування не шкода, знаю, що це таке
За його господарську діяльність для кацапських окупантів - я не суд, але скажу лише одне - зрадник
гарно бути патріотом в тилу і на дивані, а ти піди в ЗСУ, там на тебе зачекалися
За зрадників - застосуй голову воїне, не захищай зрадників, через яких гинуть наші в/с та мирні. Тобі це не личить. Щодо себе персонально (можливість ідентифікації) - не пиши. Багато ворогів читають та роблять для себе висновки
Держава їх не захистила і вони повинні ще були б бути без води, світла, газу, тепла; а ті хто це надавав то виходить злочинці?